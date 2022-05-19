Рано пить «Боржоми»

Принадлежащая российской «Альфа-Групп» компания IDS Borjomi готова безвозмездно передать грузинскому правительству часть своих акций. Грузинская сторона заявила, что изучает предложение. С каким пакетом акций готов расстаться нынешний владелец, неизвестно.

До сегодняшнего дня «Альфа-Групп» владела контрольным пакетом IDS Borjomi International (58,8%), который приобрела у наследников грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили в 2013 году.

«Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами», – говорится в заявлении компании.

Напомним, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман попал под санкции ЕС, как и основанный им «Альфа-банк». В конце апреля IDS Borjomi Georgia была вынуждена приостановить работу двух заводов в Грузии. В компании рассчитывают, что их инициатива «позволит правительству Грузии участвовать в управлении IDS Borjomi International», – отмечается в сообщении.

На сегодняшний день с заводов уволено 49 сотрудников, еще тысячи сотрудников рискуют стать безработными. Компания предложила им изменение условий контрактов, которые большинство сотрудников намеревались подписать только в том случае, если получат гарантии, что вернутся к старым контрактам после возобновления деятельности компании.

«Уверены, что в сложившейся ситуации – это единственно правильное решение, которое поможет группе восстановить работу заводов в Грузии и сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных вод и напитков во всех регионах присутствия», – пояснил российскому Forbes представитель акционеров «Альфа-Групп» в совете директоров IDS Borjomi International Элхан Алназаров.

Пока неизвестно, какой именно пакет акций был предложен правительству Грузии. Радио Свобода связалось с Минэкономики Грузии для получения дополнительной информации по этому вопросу. Там подтвердили поступившее от компании предложение.

«Сегодня представитель IDS Borjomi International подал заявление в Министерство экономики и устойчивого развития. Это заявление изучается, оно направлено в Министерство юстиции для подготовки заключения. Подробности будут обнародованы, как только будут получены результаты», – ответили в Минэкономики.

Часть грузинских политиков призвала власти с максимальной осторожностью и прозрачностью подойти к этому вопросу. По словам бывшего президента Нацбанка, представителя «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, в происходящем много подводных каменей:

«По всей видимости, речь идет о передаче 11% акций, что лишит находящегося под санкциями владельца Фридмана контрольного пакета. Перезапуск производства – прекрасное решение, но вопросы остаются: почему компания не подарила акции партнеру – семье Патаркацишвили, предложив их государству? Не скрывается ли за этим попытка навязать конфиденциальное соглашение о возвращении доли обратно Фридману в случае отмены санкций? Тогда получится, что фактически правительство способствует компании в обходе санкций! И не содержит ли подарок компании обязательной оговорки о сроках продажи доли или избирательности потенциальных покупателей? Чтобы развеять подозрения, правительство должно отказаться от тайного соглашения, предав публичности всю документацию».

Ранее, в конце апреля, Мамука Хазарадзе, основатель партии «Лело» и один из бывших владельцев завода по розливу «Боржоми», предлагал правительству выкупить акции компании «Боржоми» у «Альфа-Групп», чтобы затем продать их всем желающим гражданам на Грузинской фондовой бирже. По мнению политика и бизнесмена, только такие шаги позволили бы преодолеть кризис и в то же время предоставить «большой стимул для формирования рынка капитала».

После распада Советского Союза у заводов «Боржоми» было несколько владельцев. В 1995-2002 годах это была грузинская компания Мамуки Хазарадзе. В 2002-2012 годах владельцем «Боржоми» была компания бизнесменов Бадри Патаркацишвили и Бориса Березовского «Селфорд».