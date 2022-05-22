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Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках выиграла Кубок Таиланда
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Таиланде в командных соревнованиях. В финале грузинские спортсменки обыграли сборную Италии и заняли первое место.
В соревнованиях сборную Грузии представляли Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили. Напомним, что в предыдущие дни на чемпионате мира в Таиланде Нина Тибилашвили завоевала золотую медаль в личном зачете на шпаге, а Ирма Хецуриани стала серебряной призеркой соревнований, пишет Общественный вещатель Грузии.
Другие новости дня
Литва отказалась от импорта электроэнергии из России
Литва с 22 мая прекратила импортировать электроэнергию из России. Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.
Литва стала последней из стран Балтии, которая отказалсь от закупок российской электроэнергии - и первой, полностью отказавшейся от российских нефти, газа и электричества.
По сообщению Litgrid, теперь потребности Литвы в электроэнергии будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта из Швеции, Польши и Латвии. В прошлом году эти страны обеспечивали более 80 процентов импорта электричества в страну, на долю России приходилось меньшинство, - сообщает DW.
Полный отказ о российских энергоносителей и энергии в Литве назвали «важным рубежом», а также «выражением солидарности с воюющей Украиной». «Мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина», - приводит слова министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса новостной портал Delfi.
В планах Литвы стать страной-донором электроэнергии за счет развития «зеленой» энергетики.
После начала российского вторжения в Украину страны ЕС приняли несколько пакетов санкций, в том числе запретив импорт угля из России. Сейчас рассматривается шестой пакет санкций, предусматривающий эмбарго на импорт российской нефти. Его принятие, однако, тормозит Венгрия, зависящая от поставок трубопроводной нефти из России. Страны Балтии в числе тех государств ЕС, которые выступают за возможно более полное эмбарго, включающее и нефть, и газ.
Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде
Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Киев выступил в парламенте Украины - Верховной Раде. Он стал первым зарубежным лидером, выступившим перед депутатами после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля.
Дуда выразил полную поддержку Украине перед лицом российской агрессии. Он, помимо прочего, пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Польский президент также выступил с критикой европейских политиков, которые выступают за компромисс с Россией. «После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией невозможно иметь дела, как это было раньше, господа президенты и премьеры», – сказал Дуда перед собравшимися депутатами, перечислив украинские города, ставшие символами жестокости российского вторжения. Как сказал Дуда, «у свободного мира сейчас лицо Украины».
По словам президента Польши, в Европе звучат голоса о том, что Украина должна пойти на уступки. По словам Дуды, никто не должен принимать решений о будущем Украины, кроме нее самой, и диктовать ей условия мира.
В парламенте также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в ближайшее время предложит законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине. Дуда, в свою очередь, предложил заключить новый договор о дружбе и сотрудничестве.
Польша активно выступает за ужесточение санкций против России, а также за расширение поставок оружия Украине. С начала конфликта она приняла более 3 млн украинских беженцев - больше, чем какая-либо другая страна.
На военной базе Норио прошел итоговый этап учений
На тренировочной военной базе Норио прошел заключительный этап учений «Курса младших офицеров и лидеров». По информации Минобороны Грузии, курс проводила Британская военная консультативная группа (BMATT), в нем приняли участие офицеры и сержанты из различных частей Вооруженных сил Грузии, пишет Общественный вещатель.
Учения в Общевойсковом армейском центре, организованные Командованием подготовки и военного образования Грузии, длились четыре недели и состояли из четырех этапов.
На первом этапе военные прошли теоретическую подготовку, а следующие три этапа были посвящены полевым операциям. «Целью учений была переподготовка звена младших офицеров и сержантов, и повышение их лидерских качеств», - говорится в сообщении Минобороны.
Ираклий Гарибашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отбыла в Швейцарию, где примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Общественный вещатель.
По сообщению пресс-службы аппарата правительства, запланированы двусторонние политические встречи Ираклия Гарибашвили на высоком уровне с лидерами разных стран и представителями крупных международных компаний. В рамках визита запланировано выступление премьер-министра Грузии на соответствующей панельной дискуссии.
В грузинскую делегацию также входят заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.
В Энергодаре произошел взрыв в доме назначенного Россией «мэра»
В городе Энергодар Запорожской области Украины, занятом в марте российскими войсками, утром в воскресенье произошел взрыв в одном из жилых домов.
Как сообщил ряд проукраинских и пророссийских телеграм-каналов, в этом подъезде живет самопровозглашенный глава администрации города Андрей Шевчик. Это бывший депутат горсовета от партии «ОПЗЖ», сотрудничающий с российскими военными.
По сообщению отказавшегося от такого сотрудничества мэра города Дмитрия Орлова, Шевчик ранен, как и несколько его охранников. Мирные жители, как утверждается, не пострадали. По другим сообщениям, самопровозглашенный мэр не пострадал, ранены только охранники.
Судя по распространяемым фото, сработало самодельное взрывное устройство. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Официальной информации российской стороны пока нет.
Жители Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, выходили на акции протеста против российской оккупации. В последние дни протестуют местные пожарные и спасатели - против ареста главы городской службы спасения. Российские СМИ и блогеры, в свою очередь, утверждали, что местные жители поддерживают Россию, указывая на участие части горожан в праздновании 9 мая
Под Северодонецком обнаружены российские «Терминаторы»
Единственная развернутая российская рота боевых машин поддержки танков «Терминатор», вероятно, была переброшена для наступления на Северодонецк в Луганской области. Это утверждается в утреннем отчете британской военной разведки о боевых действиях в Украине.
Как отмечается в сообщении, разведка заметила «Терминаторы» на Северодонецком направлении. Такие машины есть на вооружении только в группировке войск Центрального военного округа - российские СМИ сообщали о формировании подразделения «Терминаторов» в войсках ЦВО в прошлом году. В отчете разведки дословно речь идет о Центральной группе войск, что не вполне корректно (так называлась группировка советских войск в Чехословакии во времена Холодной войны).
Как говорится в сообщении, участвующие в российском вторжении в Украину подразделения ЦВО ранее участвовали в наступлении на Киев и понесли большие потери. Их боевые машины маркируются знаком «О», который несколько менее известен в контексте так называемой спецоперации, чем Z и V.
Россия разработала «Терминатор», когда появилась необходимость специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн. Задача машины - поражать противотанковые средства противника и укрепленные цели. Фото этих боевых машин в районе боевых действий впервые появились в соцсетях 15 мая
Как считает британская разведка, взятие под контроль района Северодонецка остается одним из главных тактических приоритетов армии России. Однако даже если она развернет максимальное количество «Терминаторов» (10), они едва ли окажут существенное влияние на наступление, полагают в Минобороны Британии.
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российская армия пыталась атаковать Северодонецк сразу с 4-х направлений, но успеха не достигла. Идут бои на его окраинах. Кроме того, российские войска стремятся окружить Северодонецк и соседний Лисичанск - два последних города Луганской области, остающиеся под контролем Украины.
1ADAT не будет оспаривать признание своего движения экстремистским
В чеченском правозащитном движении 1ADAT заявили, что не планируют оспаривать решение Верховного суда Чечни о признании себя экстремистским. Соответствующее решение по иску прокуратуры было принято несколько дней назад, однако известно об этом стало только сейчас.
Представитель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев в беседе с Кавказ.Реалии отметил, что каждый раз новости о борьбе кадыровцев с движением вызывают недоумение. Ранее по иску прокуратуры были признаны экстремистскими публикации в телеграм-канале движения, а сейчас оно само.
«Мы, которые рассказываем про преступления, помогаем людям, стали экстремистами. Если бы в России был хотя бы один справедливый суд, мы бы подумали об оспаривании этого решения. Но в Чечне, да и по всей России, независимого правового суда просто нет. Как разговаривать и доказывать что-то людям, которых признают террористами и убийцами? Как сказал их же хозяин Путин – с террористами мы не ведем переговоры», - пояснил Янгулбаев.
Директор информационно-аналитического центра «Сова», эксперт по экстремизму Александр Верховский в комментарии Кавказ.Реалии заявил, что последствия для сторонников движения 1ADAT могут наступить только тогда, когда движение появится в соответствующем реестре экстремистских организаций Минюста.
«Вся ответственность для людей наступает только после этого. Любое воспроизведение символики движения станет в России административным правонарушением. Самое серьезное – участие в деятельности движения на территории России. Это уголовное правонарушение с перспективой реального лишения свободы. Чтение ресурса не является уголовно наказуемым, а вот финансирование – является», - объясняет Верховский.
На практике не обязательно переводить деньги на счет именно движения, следствие может попытаться доказать, что деньги, направленные какому-либо человеку, предназначались на финансирование деятельности 1ADAT.
«По опыту получается, что это доказывается довольно-таки легко», - подытожил эксперт.
- 20 января сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового. Кадыровцы обвинили семью Янгулбаевых в модерировании телеграм-канала 1ADAT.
- Активист Ибрагим Янгулбаев – брат правозащитника Абубакара Янгулбаева и сын арестованной по обвинению в нападении на полицейского Заремы Мусаевой – в апреле отказался от анонимности и рассказал о связи с оппозиционным чеченским движением 1ADAT. Янгулбаев – один из его создателей и руководителей.
- В ноябре Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT на основании решения Заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про «преступный кадыровский режим».
Гарибашвили: Грузии будет возвращена доля в «Боржоми» в $100 млн
Названа стоимость доли в заводах по розливу минеральной воды «Боржоми», передаваемой государству - 100 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя ход переговоров с IDS BORJOMI International, которая остановила розлив воды, попав под санкции из-за российской доли в капитале.
IDS BORJOMI International заявляет, что передает долю правительству Грузии безвозмездно и заводы смогут восстановить работу. Но юридического заключения по сделке пока нет.
«У нас была прямая коммуникация с управляющей компанией, владельцами «Боржоми». Есть предложение, они дарят государству долю, стоимость которой, грубо говоря, 100 млн долларов. Заключение будет через несколько дней, это все мы утвердим на следующем заседании правительства. Так что, в оперировании «Боржоми» проблем не будет. Бренд, являющийся нашей гордостью, продолжит работу», - заявил премьер.
- Заводы по розливу «Боржоми» остановлены с 29 апреля.
- Компания IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания «Альфа-групп». Ее основателем является российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под санкции Запада из-за ситуации в Украине. 40% IDS Borjomi International принадлежат миноритарным акционерам.
Советник Зеленского: Украина не пойдет на перемирие до вывода войск РФ
Советник офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк исключил возможность согласия Киева на прекращение огня в войне с Россией до тех пор, пока российские войска не будут выведены с занятых ими территорий.
Войска «должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», – приводит Reuters слова Подоляка. Он не уточнил, идет ли речь и о требовании покинуть аннексированный Крым, который Россия считает своей территорией.
Крым и часть Донбасса находились под контролем России и пророссийских сил еще до широкомасштабного вторжения 24 февраля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам в случае, если российские войска вернутся на свои позиции по состоянию на 23 февраля. При этом он - как и Подоляк - исключил какую-либо сделку с Москвой, которая предполагала бы территориальные уступки.
По словам Подоляка, любая пауза в боевых действиях без вывода войск приведет к тому, что Россия через какое-то время, восстановив силы, «начнет новое наступление, с новой интенсивностью – еще более кровавое и масштабное». Он признал, что позиция Киева становится все более бескомпромиссной, и подтвердил звучавшие ранее заявления российской стороны о том, что сейчас переговоры о мире фактически не ведутся.
При этом Подоляк назвал «весьма странными» звучащие в ряде стран Запада призывы к срочному прекращению огня. С ними выступил, в частности, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Газета New York Times публиковала материал, в котором утверждалось, что Украине будет не по силам вернуть военным путем потерянные территории. Михаил Подоляк настаивает на том, что Запад должен продолжать оказывать Украине поддержку с целью нанести России «болезненное поражение».
- Почти 3 месяца идет широкомасштабная война, начатая 24 февраля. Власти России называют ее «спецоперацией». Российским войскам удалось взять под контроль часть южных областей Украины и отрезать ее от Азовского моря. От Киева российские войска вынуждены были отступить. Сейчас основные бои идут в Луганской и Донецкой областях на востоке Украины.
В Австрии активисты «захватили» виллу, связанную с Шуваловым
В Австрии около 40 участников «союза свободных анархистских организаций» заняла в субботу виллу на озере Аттерзе, владельцем которой анархисты считают главу корпорации ВЭБ.РФ и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова. Об этом сообщает издание Salzburger Nachrichten.
Из окон здания вывесили баннеры с надписями «Солидарность со всеми беженцами и дезертирами», «Патриархат убивает» и «Свободный доступ к озеру». Активисты выступили против войны в Украине, в поддержку беженцев и против «приватизации озера Аттерзее». Они также призвали конфисковать здание и превратить его в жилье для беженцев и бездомных
Как следует из декларации Шувалова о доходах за 2021 год, в пользовании у его семьи есть жилой дом в Австрии, площадь которого достигает почти полутора тысяч квадратных метров. О том, что Шувалову принадлежит «поместье» на берегу озера Аттерзе, писал оппозиционер Алексей Навальный. Сам Шувалов говорил, что вилла принадлежала компании его жены.
Шувалов находится под санкциями ЕС.
Это не первый случай, когда активисты после начала войны в Украине «захватывали» здания, предположительно принадлежащие российским олигархам или чиновникам. В Венеции на днях активисты левых сил захватили дворец, которым сейчас владеет российский миллиардер, председатель правления газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. В марте сквоттеры захватили дома в Лондоне и Биарицце, принадлежащие российскому миллиардеру Олегу Дерипаске и, предположительно, дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. Как правило, дома не остаются под контролем активистов, полиция спустя какое-то время их выпроваживает.
В Австралии по итогам выборов сменится правительство
В Австралии по итогам парламентских выборов, которые прошли в субботу, сменится правительство. Правящая коалиция Либеральной и Национальной партий премьер-министра Скотта Моррисона потерпела на выборах поражение. Победу одержали оппозиционные лейбористы во главе с Энтони Албанизом. Он и станет новым главой кабинета.
Моррисон уже поздравил Албаниза с победой.
Подсчет голосов еще продолжается. Лейбористы пока не гарантировали себе абсолютное большинство в 151-местной нижней палате парламента. Не исключено, что им придётся формировать коалицию с Зелеными или независимыми депутатами.
Значительную роль в кампании сыграли вопросы борьбы с климатическими изменениями - после катастрофических лесных пожаров. На результатах правящей коалиции сказались и рост инфляции и стоимости жизни. Представители левых сил возвращаются к власти в Австралии после 9 лет правления правоцентристов.
В Москве «изучат вопрос» обмена Медведчука на украинских пленных
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские власти «изучат вопрос» обмена арестованного в Украине депутата Верховной Рады Виктора Медведчука на украинских военных, защищавших Мариуполь и находящихся сейчас в российском плену.
Как сообщает «Интерфакс», Слуцкий приехал в Донецк, контролируемый поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой «ДНР». По его словам, вопрос возможного обмена изучат «люди в Москве, у которых есть такие полномочия».
Позднее сам Слуцкий добавил, что сам он против обмена и за организацию суда над украинскими военными. Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «трибунал» над украинскими военными «неизбежен». Он обвинил защитников Мариуполя в том, что на их руках «кровь многих гражданских лиц», и сказал, что на организацию «трибунала» есть запрос «здравомыслящей части мирового сообщества».
Российская пропаганда обвиняет украинских военных, прежде всего бойцов полка «Азов», в том, что они якобы прикрывались жителями Мариуполя как живым щитом. Город в результате российского штурма сильно разрушен, нет никаких официальных данных о числе погибших мирных жителей. Украинские власти Мариуполя оценивают их число в тысячи или даже десятки тысяч, возлагая всю ответственность за их гибель на российскую армию и сепаратистов, которые, как утверждается, наносили удары по гражданским объектам, включая роддом и драмтеатр.
Накануне Минобороны России заявило о взятии под контроль последнего очага сопротивления в Мариуполе, завода «Азовсталь», и сдаче в плен почти 2,5 тысяч украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти договорились с международными организациями о гарантиях эвакуации украинских военных из Мариуполя, и сказал, что в дальнейшем они будут обменяны – очевидно, на российских пленных. Многочисленные российские прокремлевские публицисты призывают власти не обменивать украинских пленных, а организовать над ними судебный процесс.
Медведчук, считающийся в Украине пророссийским политиком и известный близостью к Владимиру Путину, был задержан 12 апреля. Он записал видеообращение к Зеленскому и Путину, в котором предложил обменять его на защитников «Азовстали».
В Украине предположительно погиб племянник замминистра обороны РФ
В Украине, по сообщениям пользователей соцсетей и СМИ из Ингушетии, погиб племянник заместителя министра обороны России.
Речь идет об Адаме Хамхоеве, родственнике Юнус-Бека Евкурова, заместителя Сергея Шойгу и бывшего президента Ингушетии.
О гибели Хамхоева пишет со ссылкой на неназванный источник телеграм-канал Фортанга. По словам источника канала, это случилось в ночь с 20 на 21 мая. Адам Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты.
Издание The Magas Times сообщает, что тело Хамхоева 22 мая привезут для похорон в его родной город, Карабулак.
Как пишет сообщество «V Ингушетии» в социальной сети «ВКонтакте», на въезде в республику колонну с телом Хамхоева встретят и торжественно проводят к его родному дому.
Минобороны России и власти Ингушетии официально не сообщали о гибели Хамхоева.
По подсчетам «Медиазоны», в открытых источниках на данный опубликованы имена более 2500 российских военных, погибших в Украине. Минобороны в последний раз сообщало о потерях в марте, называя вдвое меньшее число. По утверждениям украинской стороны, число погибших россиян приближается к 30 тысячам. Во время боевых действий стороны, как правило, стремятся занизить собственные потери и преувеличить потери противника.
Эрдоган в разговоре с лидерами Швеции и Финляндии повторил свои требования
Президент Турции Реджеп Эрдоган, который ранее заявил, что его страна заблокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, в субботу вновь потребовал от лидеров этих стран отказаться от предоставления убежища людям, которых Анкара считает террористами, а также снять эмбарго на поставки оружия Турции.
Эрдоган поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Также он позвонил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.
Как говорится в сообщении администрации Эрдогана, турецкий президент сказал Столтенбергу, что Анкара отвергнет заявки двух стран на вступление в НАТО, если они «четко не продемонстрируют готовность к сотрудничеству в борьбе с терроризмом и по другим вопросам». Столтенберг заявил, что в ходе переговоров должно быть найдено решение, учитывающее опасения всех сторон в сфере безопасности.
После того, как Швеция и Финляндия на этой неделе заявили о стремлении вступить в НАТО, Эрдоган - неожиданно для ряда комментаторов - заявил, что Турция в данный момент не может с этим согласиться. Анкара обвиняет Стокгольм и Хельсинки в том, что они предоставляют убежище активистам признанной в Турции и ЕС террористической Курдской рабочей партии, а также сторонникам Фетуллаха Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в организации попытки переворота в 2016 году.
Лидеры Финляндии и Швеции после переговоров с Эрдоганом заявили, что осуждают терроризм и подчеркнули, что в рамках НАТО будут оказывать Турции помощь в сфере безопасности.
Швеция и Финляндия подали формальную заявку на вступление в НАТО в среду. Обе страны долгие годы были нейтральными, поменять позицию их заставило российское вторжение в Украину. Для вступления в НАТО необходимо согласие всех 30 стран союза. Пока официальные возражения высказала только Турция. США и другие страны НАТО убеждены, что соглашения с Анкарой удастся достичь.
Премьер Грузии впервые прокомментировал арест гендиректора «Мтавари»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает неправильным параллели с делом гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари» при оценке привилегий, которыми пользуется его семья, пишет агентство «Новости-Грузия».
Во время визита Гарибашвили в Гори один из журналистов задал ему вопрос: «Почему Гварамия задержали за использование принадлежащей частной компании машины в то время, когда премьер-министр и члены его семьи в личных целях передвигаются на государственных автомобилях». Ответил премьер с сарказмом: «Поймал на скандале, как ты меня напугал».
«Я – премьер-министр Грузии, Гварамия был директором частной компании, который, насколько мне известно, украл деньги или разорил компанию… Почему, видите ли, семья премьер-министра пользуется государственными машинами, - вы это говорите людям. Это ложь. Государственная машина мне полагается по закону, но, несмотря на это, я передвигаюсь на собственной машине», - заявил Гарибашвили.
При этом премьер Грузии отказался оценивать дело Гварамия, указав, что «для этого существуют прокуратура и суд». Здесь же Гарибашвили выразил уверенность в том, что процесс «был прозрачным». Развивая мысль о невозможности использования правосудия в политических целях, он заявил, что за последние девять лет команда «Грузинской мечты» провела множество реформ, благодаря чему теперь Грузия опережает многие страны ЕС «по всем направлениям».
Премьер-министр также считает, что оппозиция препятствует предоставлению стране статуса кандидата в члены в ЕС. Премьер утверждает, что представители грузинской оппозиции лично просят европейских политиков о том, чтобы «позитивное решение по направлению Грузии не было принято». По словам Гарибашвили, эту информацию он получил в ходе визита в Брюссель на этой неделе от «очень известных лидеров». Отвечая на дополнительные вопросы, премьер уточнил, что имеет в виду «не только» крупнейшую оппозиционную партию страны «Единое национальное движение».
«Наши европейские коллеги поражены. Они [оппозиция] привносят дезинформацию, тысячи глупостей и распространяют эти клеветнические заявления и информацию. Тем самым, конечно, в их интересах угнетать нашу страну, наказывать наше государство», - сказал Гарибашвили.
- Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями. Сотрудники «Мтавари», оппозиция и часть правозащитников считают вынесенный ему приговор – тревожным сигналом другим критикующим власти телеканалам в Грузии. Самого Гварамия они называют «политическим заключенным». Оппозиция обращает внимание на то, что решение отправить за решетку главу оппозиционного телеканала было принято в то время, когда Грузия ожидает ответа на заявку по членству в Евросоюзе.
Памятник Сахарову из московского Музеона установили в Степанакерте
Утром в субботу экскурсоводы общества «Мемориал» обнаружили исчезновение в московском парке «Музеон» установленной там ранее скульптуры академика Андрея Сахарова авторства Григория Потоцкого. В «Музеоне» проводилась тематическая прогулка в честь 101-летия Сахарова, которое отмечается сегодня.
В инфоцентре парка имени Горького сначала сообщили, что не располагают сведениями о перемещении скульптуры, однако впоследствии заявили, что она еще прошлой осенью по просьбе скульптора была возвращена ему
Еще спустя некоторое время стало известно, что сегодня же, в честь дня рождения академика, скульптура Сахарова авторства Потоцкого открылась в Степанакерте - столице самопровозглашенного Нагорного Карабаха. «Мемориал» и пользователи соцсетей утверждают, что речь идет о том самом памятнике, который ранее стоял в «Музеоне».
Как сообщает издание Armenia Today, в открытии памятника принял участие майор размещенного в Карабахе российского миротворческого контингента Виталий Фомин . Он подчеркнул, что Андрей Сахаров «вписал свое имя золотыми буквами в историю мировой науки». «На протяжении своей жизни он был убежден и убеждал, что главным путем для мира является мир», - сказал российский майор.
Памятник установлен у школы, названной в честь Сахарова, который считал справедливыми требования армян Нагорно-Карабахской автономной области о ее передаче из состава советского Азербайджана в советскую Армению.
Конфликт вокруг Карабаха, начавшийся в 1988 году, продолжается до сих пор. После войны 2020 года Азербайджан вернул контроль над частью территории бывшей советской автономной области и соседними районами. В части Нагорного Карабаха, остающейся под армянским контролем, размещены российские миротворческие силы. Баку продолжает настаивать на том, что рано или поздно вся территория Карабаха должна вернуться под его контроль.
- Андрей Сахаров – всемирно известный физик, один из создателей водородной бомбы, диссидент и правозащитник. В 1975 году Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира за свою общественную деятельность. C 1980 до 1986 году был в ссылке в городе Горький, после возвращения из ссылки до своей смерти в 1989 году занимался политической деятельностью, был одним из лидеров демократического движения.
- В России увековечена память о Сахарове, однако в заслугу ему властями ставятся работы по созданию водородной бомбы, а о правозащитной деятельности, как правило, умалчивается.
- На физическом факультете МГУ, как стало известно накануне, отменили лекцию о Сахарове. Она была приурочена к его 101-летию. Об этом сообщает Инициативная группа МГУ. В субботу, 21 мая, студентам планировали рассказать о научных достижениях Сахарова. Однако за несколько часов до начала лекций руководство МГУ через деканат факультета отменило их без объяснения причин. Инициативная группа МГУ считает отмену лекций актом цензуры.
«Важные истории» установили личность военного из статьи об убийствах в Буче
Издание «Важные истории» утверждает, что идентифицировало одного из российских военных, предположительно причастных к расстрелу безоружных жителей украинского города Буча. Это 37-летний Чингиз Атанаев, уроженец Магадана.
Атанаева опознали по видео, опубликованному и исследованному газетой The New York Times. На кадрах российские военные ведут группу безоружных людей. Впоследствии найдены тела восьми из них. Как утверждается, эти люди были убиты российскими солдатами.
Большинство убитых были участниками местного отряда теробороны, однако, по данным The New York Times, они не имели при себе оружия. Они прятались в одном из домов, где их нашли россияне, которых издание называет десантниками. Чингиз Атанаев последние годы жил в Пскове, где дислоцированы 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки, которые, по сообщению The New York Times, находились в Буче.
К выводу о том, что человек на видео – именно Атанаев, пришли и в расследовательской группе Bellingcat.
«Важные истории» нашли соцсети Атантаева, в них он подписан на группы, связанные с армией. В 2017 году он обращался в псковский суд с требованием признать несовершеннолетнюю дочь его супруги членом семьи военнослужащего.
В последний раз Атантаев заходил на свою страничку во «ВКонтакте» 12 апреля.
Жена Атанаева в разговоре с «Важными историями» отвергла предположение о том, что на видео камеры наблюдения в Буче попал ее муж.
Ранее украинская прокуратура признала убийства мирных жителей в Буче военным преступлением и назвала имена 10 российских военных, которые, по ее мнению, могут быть причастны к пыткам мирных жителей и мародерству. Несколько человек из этого списка заявили, что или вообще не служат в армии, или не были в Буче.
РФ запретила въезд Байдену, Моргану Фриману и еще 961 американцу
МИД России опубликовал список граждан США, которым запрещен въезд в страну. В нем 963 фамилии. По мнению российского внешнеполитического ведомства, эти люди «разжигают русофобию».
В списке представители властей США, включая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, а также общественные деятели. В частности, в списке фигурирует известный актер Морган Фриман. Как сказано в обосновании введения против него санкций, в сентябре 2017 он записал видеообращение «с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».
В санкционном списке несколько десятков сенаторов и более 400 членов Палаты представителей от обеих партий - речь идет фактически о всех членах Конгресса, которые голосовали за санкции против России, а их в Конгрессе явное большинство. В списке также госсекретарь Энтони Блинкен (но не его заместительница Виктория Нуланд) и несколько членов администрации Байдена, в том числе министр обороны Ллойд Остин, а также директор ЦРУ Уильям Бернс. Въезд в Россию запрещен и директору признанной там экстремистской корпорации Meta Майклу Цукербергу. Также в списке несколько журналистов, политологи, бывший секретарь Белого Дома Джен Псаки и даже умерший в 2018 году сенатор Джон Маккейн. Въезд в Россию запрещен и сыну президента США Хантеру Байдену и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Несколько человек в списке обозначены просто как «граждане США», без дальнейших подробностей.
«Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», - говорится в сообщении МИД.
Соединенные Штаты ввели персональные санкции против сотен граждан России, санкционный список был значительно расширен после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В списке президент России Владимир Путин и практически все высшее руководство страны.
Лондон заявил о помощи Молдове на случай возможной агрессии России
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает необходимым «экипировать Молдову по стандартам НАТО», чтобы эта страна могла защитить себя от возможной российской агрессии. Об этом Трасс заявила в интервью газете The Telegraph.
По словам Трасс, сейчас ведутся переговоры с союзниками о том, как помочь небольшим странам защитить себя с учетом «амбиций президента России Владимира Путина». «Путин четко заявил о своих амбициях по расширению России. То, что его попытки взять Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций», - отметила Трасс.
Британский министр подчеркнула, что цель состоит в том, чтобы дать Украине на долгий срок возможность себя оборонять, но это касается и других «уязвимых государств», таких как Молдова, которая также не входит НАТО.
С конца апреля власти Приднестровья - пророссийской непризнанной республики, которая по международному праву является частью Молдовы, неоднократно сообщали об обстрелах в регионе. С Украиной у Молдовы и Приднестровья общий участок границы в 1200 километров. Звучат опасения, что война в Украине может перекинуться и на молдавскую территорию. В Приднестровье базируются около полутора тысяч российских военных.
Молдова не входит в Североатлантический союз, но она подала заявку на вступление в ЕС меньше чем через две недели после начала российского вторжения в Украину, пишет «Би-би-си».
В мае глава Европейского Совета Шарль Мишель пообещал содействовать наращиванию военной помощи Молдове.
В пассажирском автобусе в Тбилиси произошло убийство
Женщина убита в пассажирском автобусе в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Случай произошел сегодня днем в автобусе №323, который следовал по проспекту Гурамишвили. Смертельные ранения пассажирке нанес мужчина. Согласно предварительной версии, причиной послужил семейный конфликт.
Детали не сообщаются. В социальной сети Facebook один из очевидцев написал, что «в автобусе муж перерезал горло жене на глазах у детей», однако из других источников эта информация пока не подтверждается.
Полиция задержала нападавшего на месте преступления. Следствие начато по статье 11-109 УК Грузии, которая подразумевает умышленное убийство члена семьи.
ВОЗ: летом распространение оспы обезьян в Европе может ускориться
Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило, что распространение вируса оспы обезьян в регионе может ускориться в летние месяцы.
«По мере того, как в Европе наступает летний сезон с мероприятиями при участии большого числа людей, я беспокоюсь, что передача вируса может ускориться», - заявил директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что основной способ передачи - тесный физический контакт с больным.
Фабиан Леендерц, доктор немецкого Института Роберта Коха, назвал вспышку оспы обезьян эпидемией, однако предположил, что она продлится недолго. «Сегодня заболевших легко отследить и изолировать. Кроме того, у нас есть лекарства и эффективные вакцины, которые можно использовать в случае необходимости», - сказал Леендерц.
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его способность заражать организм невысока.
К 21 мая 2022 года за пределами Африки зафиксировали более 100 случаев заболеваний оспой обезьян. О заболевших сообщили несколько стран Европы, а также США, Канада и Австралия.
Джо Байден подписал закон о помощи Украине в размере 40 млрд долларов
Президент США Джо Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов – в условиях продолжающегося с конца февраля российского военного вторжения в эту страну.
Ранее документ получил поддержку в Палате представителей и Сенате США, где за него проголосовали большинство представителей двух ведущих партий.
Новый пакет помощи США Киеву рассчитан до сентября. Ранее после начала войны в Украине Вашингтон выделил на нужды украинской армии и поддержку экономики 13,6 миллиарда долларов.
20 миллиардов долларов из нынешнего пакета предназначены для военного содействия и поставку вооружений, чтобы помочь украинской армии сдерживать российское наступление. Еще 8 миллиардов предусмотрены на общие нужды украинской экономики и 5 миллиардов - на усилия по борьбе с нехваткой сельхозпродукции в других странах из-за войны в Украине.
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных сел
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в субботу об обстреле сел в приграничном с Украиной Глушковском районе.
«Опять обстрел, минометный обстрел. Детали выясняем», - говорит Старовойт на размещенном в телеграм-канале видео. По его словам, удар затронул поселок Теткино и находящиеся рядом с ним населенные пункты, их названия он не уточнил, отмечает РБК.
В последние дни власти региона - на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину - несколько раз заявляли об обстрелах населенных пунктов. К примеру, утверждалось, что вечером 19 мая под минометный обстрел попали села Алексеевка и Дроновка. Пострадавших и разрушений не было. Днем ранее сообщалось, что Алексеевку за день со стороны Украины обстреляли трижды. Тогда же говорилось, что в результате обстрела поселка Теткино погиб один человек – водитель фуры из Воронежской области.
В начале мая на участке железной дороги Суджа – Сосновый Бор частично обрушился мост. Роман Старовойт тогда назвал произошедшее диверсией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
С 11 апреля в Курской области, а также ряде других областей, граничащих с Украиной, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Последний раз его продлили до 25 мая.
Uzbekistan Airways открыла рейсы из Ташкента в Батуми
Национальная авиакомпания Узбекистана открыла регулярные рейсы между Батуми и Ташкентом. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Департамент туризма Аджарии.
Первый рейс был выполнен сегодня, 21 мая. В аэропорту Батуми самолет Uzbekistan Airways встречали традиционной водной аркой, пассажирам показали фольклорное шоу.
До конца летнего навигационного сезона рейсы по маршруту Ташкент-Батуми-Ташкент будут выполняться с частотой два раза в неделю – по средам и субботам.
Власти Грузии рассчитывают на восстановление сферы туризма этим летом и возвращение объема пассажирских авиаперевозок к допандемийным показателям. Уже заявлено, что в летний навигационный сезон международные аэропорты страны будут обслуживать 400-450 регулярных рейсов в неделю.
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