Встреча армяно-азербайджанской комиссии по делимитации пройдет в ближайшие дни

В ближайшие дни на армяно-азербайджанской границе состоится первое заседание совместной комиссии по демаркации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, заявил накануне в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель после переговоров с лидерами двух южно-кавказских стран.

Когда именно и на каком именно участке границы состоится это заседание, высокопоставленный европейский чиновник не уточнил.

«Обсуждение было открытым и продуктивным. Мы рассмотрели целый комплекс вопросов. Мы подробно обсудили гуманитарные вопросы, включая разминирование, освобождение задержанных и судьбу пропавших без вести. Мы достигли следующих результатов: первое заседание совместных комиссий по границе состоится в ближайшие дни на межгосударственной границе, на нем будут обсуждены все вопросы, связанные с демаркацией и обеспечением наилучшей безопасности границы», – заявил Мишель.

Как пишет Радио Азатутюн, в воскресенье в Брюсселе состоялась уже третья встреча в трехстороннем формате, включающем Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Встреча, которая началась вечером, завершился за полночь. После переговоров лидеры Армении и Азербайджана не стали отвечать на вопросы журналистов. Лишь председатель Европейского совета сделал короткое заявление, сообщив, что стороны пришли к общему знаменателю по вопросу открытия дорог и путей сообщения в регионе.

«Лидеры договорились о необходимости разблокировки транспортного сообщения, договорились о принципах транзита между западным Азербайджаном и Нахиджеваном, а также из разных частей Армении в Азербайджан, а также о принципе, по которому будут осуществляться международные перевозки по путям сообщения и инфраструктуре двух стран. Примечательно, что они договорились о пограничном администрировании, принципах безопасности и транзитных пошлинах», — заявил Шарль Мишель.

Глава Европейского совета не уточнил, какие именно принципы будут применяться, но сказал, что вице-премьеры двух стран должны в ближайшие дни доработать договоренности, достигнутые между их лидерами в Брюсселе.

Во время прошлой встречи в апреле стороны заявили, что договорились перейти к подготовке к миру, причем делать это быстрыми темпами. Однако за последний месяц никаких подвижек не произошло. Наоборот, до недавнего времени стороны заочно спорили о том, какие принципы лягут в основу переговоров по мирному договору.

В частности, Баку предложил свои пять пунктов, включая признание территориальной целостности друг друга. Против этого Армения не возразила, но в Ереване заявили, что для всеобъемлющего урегулирования необходимо обсудить вопросы статуса Карабаха, безопасности и прав проживающих там армян. Несколько дней назад глава МИД Армении заявил, что Баку пока не принял предложение армянской стороны.

О продвижении в этом направлении после вчерашних длительных переговоров не сообщалось. Шарль Мишель лишь подчеркивал свою точку зрения: «Я подчеркнул для обеих сторон, что считаю, что права и безопасность этнического армянского населения Карабаха должны быть обсуждены».

Президент Европейского совета также подчеркнул необходимость подготовки народов к прочному миру, отметив, что Евросоюз готов активизировать поддержку в этом направлении. По словам Мишеля, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещали поддерживать тесные контакты и провести следующую встречу в таком же трехстороннем формате в июле или августе.