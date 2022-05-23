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Оппозиция вызывает премьера Грузии в парламент. Тема – антироссийские санкции
Депутаты от оппозиционной партии «Лело» 27 мая вызывают в парламент премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, заявила в понедельник парламентарий Анна Нацвлишвили.
При этом она напомнила про механизм «интерпелляции» — это право парламента официально задавать вопросы правительству, пишет агентство «Новости-Грузия».
Если Ираклий Гарибашвили не придет в законодательный орган, то нарушит закон, который обязывает премьера участвовать в этом формате, сказала Нацвлишвили.
Она заявила, что «Лело» выносит на обсуждение вопрос: «насколько сегодня защищена Грузия от того, чтобы не стать для России «черной дырой» для обхода международных санкций из-за войны в Украине».
«Превращение в «черную дыру» опасно для самой Грузии и принесет очень большой ущерб нашей стране. Соответственно, в данной ситуации чрезвычайно важно получить от премьер-министра конкретные ответы на конкретные вопросы», – сказала Нацвлишвили.
Аппарат премьер-министра пока не дал ответ на депутатский запрос о приходе Ираклия Гарибашвили в парламент. Ранее власти Грузии неоднократно опровергали обвинения со стороны Киева в том, что территория страны может использоваться для транспортировки подсанкционных грузов.
Другие новости дня
«Проект» рассказал об участии всех боеспособных подразделений российской армии в украинской войне
Почти все боеспособные подразделения российской армии участвуют в войне с Украиной, оставшиеся прикрывают границу со странами НАТО. В боевых действиях принимают участие подразделения из 52 регионов России и аннексированного Крыма. Об этом говорится в исследовании издания "Проект".
Издание верифицировало сообщения в российских и региональных СМИ, изучило видеозаписи с пленными, открытые источники и государственные базы и установило, что в боевых действиях принимают участие все 11 общевойсковых и одна танковая армия, все наступательные силы ВДВ, все существующие соединения разведки, морская пехота всех четырёх флотов. В мирное время эти подразделения дсилоцируются от Калининграда до Камчатки.
Редакции удалось определить более 160 человек, руководящих или руководивших российскими войсками, от высших офицеров министерства обороны до командиров полков. У каждого третьего высшего командира, наступавшего на Украину, "Проект" обнаружил долги, в том числе за услуги ЖКХ и по алиментам. У 23 процентов перед вторжением был реальный боевой опыт. Биография каждого восьмого в списке оказалась связана с Украиной — они или родились там, или учились.
Не менее 20 установленных командиров российского вторжения по состоянию на середину мая уже погибли. Четверо из них закончили свою жизнь там же, где и родились, — в Украине, пишет "Проект".
Российские власти отрицают состояние полномасштабно войны с Украиной и называют её "специальной военной операцией". Отказавшихся использовать такую формулировку штрафуют за дискредитацию российской армии.
Потери РФ в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане
За первые три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такие же потери, как и Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане. Об этом сообщает в понедельник британская разведка.
В очередной сводке о ходе войны в Украине британская разведка связывает высокий уровень потерь в российской армии с плохой тактической подготовкой отдельных подразделений, отсутствием гибкости командования, которое способствует неудачам и повтору ошибок, а также недостаточная поддержка с воздуха.
В середине мая британская военная разведка утверждала, что Россия потеряла уже около трети сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале перед началом вторжения в Украину. Тогда эта группировка оценивалась примерно в 150 тысяч человек. Однако из этих данных неясно, какая часть потерь относится к безвозвратным (то есть погибшим и умершим от ран).
По подсчётам "Медиазоны", в открытых источниках на данный опубликованы имена более 2500 российских военных, погибших в Украине. Минобороны в последний раз сообщало о потерях в марте, называя вдвое меньшее число. По утверждениям украинской стороны, число погибших россиян приближается к 30 тысячам. Данные о своих потерях украинские власти не приводят. Стороны, как правило, стремятся занизить собственные потери и преувеличить потери противника. Проверить эти данные в условиях боевых действий невозможно.
МИД Франции: вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет
Государственный секретарь по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет.
"Если мы говорим, что Украина вступит в Европейский союз через шесть месяцев, один год, два года, мы лжем, — сказал Бон в интервью радиостанции Radio J.
"Это занимает очень много времени, и я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии", - добавил французский дипломат. По его мнению, подобная ложь создаст почву для разочарования целого поколения украинцев.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял, что вступление Украины в состав Евросоюза может затянуться на многие годы. Макрон призвал создать "новую организацию европейского политического сообщества", которая приветствовала бы в своих рядах Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту инициативу Макрона, заявил, что альтернатива вступлению Украины в ЕС — "компромисс" с Россией.
- Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российского вторжения. Её примеру последовали также Грузия и Молдова.
- 9 мая Украина передала Еврокомиссии вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на присоединение к Европейскому союзу. Специальная комиссия оценит заявку в июне. Но даже если Украине присвоят статус "кандидата на вступление", чтобы стать полноценным членом союза, стране придётся провести множество реформ для соответствия критериям, а затем – получить одобрение от всех 27 стран блока. Представители Еврокомиссии и ряда стран Евросоюза, включая Польшу, заверили Украину, что ее заявка будет рассмотрена так быстро, как это возможно.
Встреча армяно-азербайджанской комиссии по делимитации пройдет в ближайшие дни
В ближайшие дни на армяно-азербайджанской границе состоится первое заседание совместной комиссии по демаркации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, заявил накануне в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель после переговоров с лидерами двух южно-кавказских стран.
Когда именно и на каком именно участке границы состоится это заседание, высокопоставленный европейский чиновник не уточнил.
«Обсуждение было открытым и продуктивным. Мы рассмотрели целый комплекс вопросов. Мы подробно обсудили гуманитарные вопросы, включая разминирование, освобождение задержанных и судьбу пропавших без вести. Мы достигли следующих результатов: первое заседание совместных комиссий по границе состоится в ближайшие дни на межгосударственной границе, на нем будут обсуждены все вопросы, связанные с демаркацией и обеспечением наилучшей безопасности границы», – заявил Мишель.
Как пишет Радио Азатутюн, в воскресенье в Брюсселе состоялась уже третья встреча в трехстороннем формате, включающем Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Встреча, которая началась вечером, завершился за полночь. После переговоров лидеры Армении и Азербайджана не стали отвечать на вопросы журналистов. Лишь председатель Европейского совета сделал короткое заявление, сообщив, что стороны пришли к общему знаменателю по вопросу открытия дорог и путей сообщения в регионе.
«Лидеры договорились о необходимости разблокировки транспортного сообщения, договорились о принципах транзита между западным Азербайджаном и Нахиджеваном, а также из разных частей Армении в Азербайджан, а также о принципе, по которому будут осуществляться международные перевозки по путям сообщения и инфраструктуре двух стран. Примечательно, что они договорились о пограничном администрировании, принципах безопасности и транзитных пошлинах», — заявил Шарль Мишель.
Глава Европейского совета не уточнил, какие именно принципы будут применяться, но сказал, что вице-премьеры двух стран должны в ближайшие дни доработать договоренности, достигнутые между их лидерами в Брюсселе.
Во время прошлой встречи в апреле стороны заявили, что договорились перейти к подготовке к миру, причем делать это быстрыми темпами. Однако за последний месяц никаких подвижек не произошло. Наоборот, до недавнего времени стороны заочно спорили о том, какие принципы лягут в основу переговоров по мирному договору.
В частности, Баку предложил свои пять пунктов, включая признание территориальной целостности друг друга. Против этого Армения не возразила, но в Ереване заявили, что для всеобъемлющего урегулирования необходимо обсудить вопросы статуса Карабаха, безопасности и прав проживающих там армян. Несколько дней назад глава МИД Армении заявил, что Баку пока не принял предложение армянской стороны.
О продвижении в этом направлении после вчерашних длительных переговоров не сообщалось. Шарль Мишель лишь подчеркивал свою точку зрения: «Я подчеркнул для обеих сторон, что считаю, что права и безопасность этнического армянского населения Карабаха должны быть обсуждены».
Президент Европейского совета также подчеркнул необходимость подготовки народов к прочному миру, отметив, что Евросоюз готов активизировать поддержку в этом направлении. По словам Мишеля, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещали поддерживать тесные контакты и провести следующую встречу в таком же трехстороннем формате в июле или августе.
Школьница в Дагестане записала извинения за антивоенные лозунги
Ученица выпускного класса одной из школ дагестанского города Избербаш на торжественной линейке выкрикнула в микрофон «Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!» После этого на видео слышны аплодисменты. Позже в ряде дагестанских пабликов появилось видео с извинениями выпускницы и ее матери. Школьница сказала, что сожалеет о своем поступке и «просто хотела привлечь к себе внимание».
В отношении подростка и ее матери открыли административные дела, - сообщает Кавказ.Реалии. Ее мать также заявила на видео, что сожалеет об «эмоциональном необдуманном» поступке дочери. Далее она добавила, что полностью поддерживает курс Путина и является патриотом страны, а также выступает за «проводимую спецоперацию на территории Украины».
Ролик с последнего звонка распространился по соцсетям с утра 22 мая. Провластные дагестанские телеграм-каналы передают, что в отношении выпускницы составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил, а на ее мать - по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Эти же каналы публикуют личные данные школьницы, что является нарушением закона.
В дагестанском МВД отказались от комментариев. При этом источник редакции Кавказ.Реалии в министерстве рассказал, что по поводу случившего проводится проверка. Источник в Минобразования региона подтвердил, что информация об инциденте к ним поступила, они ее пока изучают. «Все что на данный момент известно – это то, что девочка это сделала после спора с одноклассниками», – сказал собеседник редакции.
По информации Кавказ.Реалии, и мать, и девочку заставили публично извиниться местные чиновники. Источник в правительстве региона сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов лично звонил мэру Избербаша «с требованием разобраться в случившемся». В администрации города отказались от комментариев.
- 4 марта этого года Госдума внесла в административный кодекс статью, предусматривающую ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Ее санкции предусматривают штраф от 30 до 50 тысяч рублей. По подсчетам правозащитников, по статье уже были привлечены к ответственности более 2 тысяч человек. Статья применяется в связи с высказываниями, осуждающими войну в Украина, а иногда и просто за призывы к миру. При повторном привлечении к административной ответственности по этой статье может быть возбуждено уголовное дело. Известно уже несколько таких случаев.
В Тегеране убит полковник элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции
Полковник элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции убит в Тегеране рядом со своим домом 22 мая. Сайяд Ходаеи из спецподразделения «Аль-Кудс» был застрелен двумя мотоциклистами, - сообщает Иранская служба Радио Свобода со ссылкой на заявление КСИР.
Покушение произошло на востоке города, сообщается, что в Ходаеи выстрелили пять раз. Ответственность за случившееся никто на себя не взял. Корпус стражей назвал произошедшее «террористическим актом» и обвинил в убийстве «лиц, связанных с глобальным высокомерием»: под этим определением в официальных сообщениях обычно скрываются США и их союзники.
Близкий к КСИР журналист заявил, что за покушением может стоять Израиль, сообщает Иранская служба РС. Агентство Reuters передает, что курирующая работу разведывательной службы «Моссад» канцелярия премьер-министра Израиля отказалась комментировать случившееся.
- Корпус стражей исламской революции - военизированная структура, включающая в себя все рода войск и обладающая значительным политическим и экономическим влиянием в Иране. В 2019 году власти США признали его террористической организацией за финансирование и пропаганду терроризма. «Аль-Кудс» отвечает в корпусе за спецоперации в других государствах.
- В 2020 году в Багдаде в результате спецоперации США был убит глава «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Атака была совершена на фоне нападений на подразделения американской армии в Ираке, в организации которых Вашингтон подозревал Тегеран.
В Таджикистане убит предполагаемый организатор антиправительственного митинга в Хороге
В Таджикистане убит предполагаемый организатор антиправительственного митинга в Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном и Китаем. Один из неформальных лидеров автономии Мамадбокир Мамадбокиров был застрелен 22 мая. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода.
Власти называют погибшего главой организованной преступной группировки и заявляют, что он был убит в результате криминального конфликта. В социальных сетях пишут, что Мамадбокиров был застрелен снайпером одного из силовых ведомств, - передает агентство «Фергана». По данным трех независимых источников Таджикской службы РС, убийство произошло недалеко от дома Мамадбокирова в микрорайоне Бархорог в столице Горно-Бадахшанской автономной области Хороге.
Мамадбокиров - бывший командир сил самообороны региона, реинтегрированный в таджикские погранвойска. В начале - середине 90-х годов XX века Горно-Бадахшанская автономная область не контролировалась центральной властью, в ней регулярно возникают конфликты местного населения с официальными властями.
В мае региональное МВД назвало Мамадбокирова одним из организаторов акции протеста, переросшей в столкновения, в результате которых только по официальным данным погибли как минимум 9 человек.
Власти заявляли, что провели в регионе контртеррористическую операцию и назвали участников протестов членами преступных групп, которые получали указания о дестабилизации обстановки в регионе из-за рубежа. Жители заявляли, что не вооружены, и участвовали в мирной демонстрации, чтобы защитить свои права.
В Брюсселе проходит встреча Шарля Мишеля и Никола Пашиняна
В Брюсселе проходит встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Радио Азатутюн.
Ранее высокопоставленный европейский чиновник встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
На сегодня также запланирована трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев.
На границах Грузии начал действовать «зеленый коридор» для скоропортящихся грузов
Скоропортящимся продуктам, которые вывозятся из Грузии, будет присваиваться особый зеленый статус, чтобы грузовики не простаивали в очередях, сказал в интервью «Новости-Грузия» президент Ассоциации дистрибьюторов Ива Чкония.
«Этот механизм уже действует. Зеленый коридор предоставляется на всех КПП для скоропортящихся экспортных грузов - фруктов и овощей, в первую очередь, на Казбеги-Верхний Ларс, через который идет самый большой поток», - сказал Чкония.
По его словам, 90 процентов поставок грузинской сельхозпродукции сейчас проходит через грузино-российскую сухопутную границу. Для того, чтобы получить «зеленый коридор», патрульной полиции и на границе нужно предъявлять документацию, подтверждающую, что груз скоропортящийся. В этом случае, чтобы груз вышел с территории Грузии, понадобится от 24 до 36 часов.
«Этой весной количество грузов сильно выросло, к этому никто не был готов. Пропускаемость на Ларсе была около 500-600 машин, сейчас там стоит около трех тысяч. Это стало огромной проблемой для тех, кто везет овощи, фрукты и зелень», - пояснил Чкония.
При этом на российской стороне проход грузов идет намного медленней, чем с грузинской.
Он отметил, что Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов оперативно отреагировало на обращение Ассоциации дистрибьюторов, чтобы запустить «зеленые коридоры». Оперативное совещание, на котором был решен вопрос, прошло с участием представителей таможни и полиции.
«В условиях войны в Украине, Грузия стала одним из основных транспортных коридоров, поток грузов растет стремительно. Сложное положение не только на Ларсе. А у нас приближается сезон сбора фруктов, так что проблема начала решаться своевременно», - подчеркнул Чкония. Глава Ассоциации дистрибьюторов сказал, что организация готова оказывать консультационную помощь и предлагает поставщикам в случае затруднений обращаться к ней напрямую.
Ранее Служба доходов Минфина заявила, что в связи с резким ростом транспортного потока на границах все таможенные пункты Грузии переведены на чрезвычайный режим работы.
Школьница в Дагестане на линейке выкрикнула антивоенные лозунги
Ученица выпускного класса одной из школ дагестанского города Избербаш на торжественной линейке выкрикнула в микрофон «Нет войне! Свободу Украине! Путин - черт!» После этого на видео слышны аплодисменты.
В отношении подростка и ее матери открыли административные дела, - сообщает Кавказ.Реалии.
Ролик с последнего звонка распространился по соцсетям с утра 22 мая. При этом пока не известно, о какой именно школе идет речь. Провластные дагестанские телеграм-каналы передают, что в отношении выпускницы составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил, а на ее мать - по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Эти же каналы публикуют личные данные школьницы, что является нарушением закона.
В дагестанском МВД отказались от комментариев. При этом источник редакции Кавказ.Реалии в министерстве рассказал, что по поводу случившего проводится проверка. Источник в Минобразования региона подтвердил, что информация об инциденте к ним поступила, они ее пока изучают. «Все что на данный момент известно – это то, что девочка это сделала после спора с одноклассниками», – сказал собеседник редакции.
- 4 марта этого года Госдума внесла в административный кодекс статью, предусматривающую ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России. Ее санкции предусматривают штраф от 30 до 50 тысяч рублей. По подсчетам правозащитников, по статье уже были привлечены к ответственности более 2 тысяч человек. Статья применяется в связи с высказываниями, осуждающими войну в Украина, а иногда и просто за призывы к миру. При повторном привлечении к административной ответственности по этой статье может быть возбуждено уголовное дело. Известно уже несколько таких случаев.
Литва отказалась от импорта электроэнергии из России
Литва с 22 мая прекратила импортировать электроэнергию из России. Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.
Литва стала последней из стран Балтии, которая отказалсь от закупок российской электроэнергии - и первой, полностью отказавшейся от российских нефти, газа и электричества.
По сообщению Litgrid, теперь потребности Литвы в электроэнергии будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта из Швеции, Польши и Латвии. В прошлом году эти страны обеспечивали более 80 процентов импорта электричества в страну, на долю России приходилось меньшинство, - сообщает DW.
Полный отказ о российских энергоносителей и энергии в Литве назвали «важным рубежом», а также «выражением солидарности с воюющей Украиной». «Мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина», - приводит слова министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса новостной портал Delfi.
В планах Литвы стать страной-донором электроэнергии за счет развития «зеленой» энергетики.
После начала российского вторжения в Украину страны ЕС приняли несколько пакетов санкций, в том числе запретив импорт угля из России. Сейчас рассматривается шестой пакет санкций, предусматривающий эмбарго на импорт российской нефти. Его принятие, однако, тормозит Венгрия, зависящая от поставок трубопроводной нефти из России. Страны Балтии в числе тех государств ЕС, которые выступают за возможно более полное эмбарго, включающее и нефть, и газ.
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках выиграла Кубок Таиланда
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Таиланде в командных соревнованиях. В финале грузинские спортсменки обыграли сборную Италии и заняли первое место.
В соревнованиях сборную Грузии представляли Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили. Напомним, что в предыдущие дни на чемпионате мира в Таиланде Нина Тибилашвили завоевала золотую медаль в личном зачете на шпаге, а Ирма Хецуриани стала серебряной призеркой соревнований, пишет Общественный вещатель Грузии.
Президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной Раде
Президент Польши Анджей Дуда в ходе визита в Киев выступил в парламенте Украины - Верховной Раде. Он стал первым зарубежным лидером, выступившим перед депутатами после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в конце февраля.
Дуда выразил полную поддержку Украине перед лицом российской агрессии. Он, помимо прочего, пообещал сделать все возможное, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Польский президент также выступил с критикой европейских политиков, которые выступают за компромисс с Россией. «После Бучи, Бородянки, Мариуполя с Россией невозможно иметь дела, как это было раньше, господа президенты и премьеры», – сказал Дуда перед собравшимися депутатами, перечислив украинские города, ставшие символами жестокости российского вторжения. Как сказал Дуда, «у свободного мира сейчас лицо Украины».
По словам президента Польши, в Европе звучат голоса о том, что Украина должна пойти на уступки. По словам Дуды, никто не должен принимать решений о будущем Украины, кроме нее самой, и диктовать ей условия мира.
В парламенте также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в ближайшее время предложит законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в Украине. Дуда, в свою очередь, предложил заключить новый договор о дружбе и сотрудничестве.
Польша активно выступает за ужесточение санкций против России, а также за расширение поставок оружия Украине. С начала конфликта она приняла более 3 млн украинских беженцев - больше, чем какая-либо другая страна.
На военной базе Норио прошел итоговый этап учений
На тренировочной военной базе Норио прошел заключительный этап учений «Курса младших офицеров и лидеров». По информации Минобороны Грузии, курс проводила Британская военная консультативная группа (BMATT), в нем приняли участие офицеры и сержанты из различных частей Вооруженных сил Грузии, пишет Общественный вещатель.
Учения в Общевойсковом армейском центре, организованные Командованием подготовки и военного образования Грузии, длились четыре недели и состояли из четырех этапов.
На первом этапе военные прошли теоретическую подготовку, а следующие три этапа были посвящены полевым операциям. «Целью учений была переподготовка звена младших офицеров и сержантов, и повышение их лидерских качеств», - говорится в сообщении Минобороны.
Ираклий Гарибашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отбыла в Швейцарию, где примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Общественный вещатель.
По сообщению пресс-службы аппарата правительства, запланированы двусторонние политические встречи Ираклия Гарибашвили на высоком уровне с лидерами разных стран и представителями крупных международных компаний. В рамках визита запланировано выступление премьер-министра Грузии на соответствующей панельной дискуссии.
В грузинскую делегацию также входят заместитель премьер-министра, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили.
В Энергодаре произошел взрыв в доме назначенного Россией «мэра»
В городе Энергодар Запорожской области Украины, занятом в марте российскими войсками, утром в воскресенье произошел взрыв в одном из жилых домов.
Как сообщил ряд проукраинских и пророссийских телеграм-каналов, в этом подъезде живет самопровозглашенный глава администрации города Андрей Шевчик. Это бывший депутат горсовета от партии «ОПЗЖ», сотрудничающий с российскими военными.
По сообщению отказавшегося от такого сотрудничества мэра города Дмитрия Орлова, Шевчик ранен, как и несколько его охранников. Мирные жители, как утверждается, не пострадали. По другим сообщениям, самопровозглашенный мэр не пострадал, ранены только охранники.
Судя по распространяемым фото, сработало самодельное взрывное устройство. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Официальной информации российской стороны пока нет.
Жители Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, выходили на акции протеста против российской оккупации. В последние дни протестуют местные пожарные и спасатели - против ареста главы городской службы спасения. Российские СМИ и блогеры, в свою очередь, утверждали, что местные жители поддерживают Россию, указывая на участие части горожан в праздновании 9 мая
Под Северодонецком обнаружены российские «Терминаторы»
Единственная развернутая российская рота боевых машин поддержки танков «Терминатор», вероятно, была переброшена для наступления на Северодонецк в Луганской области. Это утверждается в утреннем отчете британской военной разведки о боевых действиях в Украине.
Как отмечается в сообщении, разведка заметила «Терминаторы» на Северодонецком направлении. Такие машины есть на вооружении только в группировке войск Центрального военного округа - российские СМИ сообщали о формировании подразделения «Терминаторов» в войсках ЦВО в прошлом году. В отчете разведки дословно речь идет о Центральной группе войск, что не вполне корректно (так называлась группировка советских войск в Чехословакии во времена Холодной войны).
Как говорится в сообщении, участвующие в российском вторжении в Украину подразделения ЦВО ранее участвовали в наступлении на Киев и понесли большие потери. Их боевые машины маркируются знаком «О», который несколько менее известен в контексте так называемой спецоперации, чем Z и V.
Россия разработала «Терминатор», когда появилась необходимость специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн. Задача машины - поражать противотанковые средства противника и укрепленные цели. Фото этих боевых машин в районе боевых действий впервые появились в соцсетях 15 мая
Как считает британская разведка, взятие под контроль района Северодонецка остается одним из главных тактических приоритетов армии России. Однако даже если она развернет максимальное количество «Терминаторов» (10), они едва ли окажут существенное влияние на наступление, полагают в Минобороны Британии.
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российская армия пыталась атаковать Северодонецк сразу с 4-х направлений, но успеха не достигла. Идут бои на его окраинах. Кроме того, российские войска стремятся окружить Северодонецк и соседний Лисичанск - два последних города Луганской области, остающиеся под контролем Украины.
1ADAT не будет оспаривать признание своего движения экстремистским
В чеченском правозащитном движении 1ADAT заявили, что не планируют оспаривать решение Верховного суда Чечни о признании себя экстремистским. Соответствующее решение по иску прокуратуры было принято несколько дней назад, однако известно об этом стало только сейчас.
Представитель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев в беседе с Кавказ.Реалии отметил, что каждый раз новости о борьбе кадыровцев с движением вызывают недоумение. Ранее по иску прокуратуры были признаны экстремистскими публикации в телеграм-канале движения, а сейчас оно само.
«Мы, которые рассказываем про преступления, помогаем людям, стали экстремистами. Если бы в России был хотя бы один справедливый суд, мы бы подумали об оспаривании этого решения. Но в Чечне, да и по всей России, независимого правового суда просто нет. Как разговаривать и доказывать что-то людям, которых признают террористами и убийцами? Как сказал их же хозяин Путин – с террористами мы не ведем переговоры», - пояснил Янгулбаев.
Директор информационно-аналитического центра «Сова», эксперт по экстремизму Александр Верховский в комментарии Кавказ.Реалии заявил, что последствия для сторонников движения 1ADAT могут наступить только тогда, когда движение появится в соответствующем реестре экстремистских организаций Минюста.
«Вся ответственность для людей наступает только после этого. Любое воспроизведение символики движения станет в России административным правонарушением. Самое серьезное – участие в деятельности движения на территории России. Это уголовное правонарушение с перспективой реального лишения свободы. Чтение ресурса не является уголовно наказуемым, а вот финансирование – является», - объясняет Верховский.
На практике не обязательно переводить деньги на счет именно движения, следствие может попытаться доказать, что деньги, направленные какому-либо человеку, предназначались на финансирование деятельности 1ADAT.
«По опыту получается, что это доказывается довольно-таки легко», - подытожил эксперт.
- 20 января сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового. Кадыровцы обвинили семью Янгулбаевых в модерировании телеграм-канала 1ADAT.
- Активист Ибрагим Янгулбаев – брат правозащитника Абубакара Янгулбаева и сын арестованной по обвинению в нападении на полицейского Заремы Мусаевой – в апреле отказался от анонимности и рассказал о связи с оппозиционным чеченским движением 1ADAT. Янгулбаев – один из его создателей и руководителей.
- В ноябре Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT на основании решения Заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про «преступный кадыровский режим».
Гарибашвили: Грузии будет возвращена доля в «Боржоми» в $100 млн
Названа стоимость доли в заводах по розливу минеральной воды «Боржоми», передаваемой государству - 100 млн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя ход переговоров с IDS BORJOMI International, которая остановила розлив воды, попав под санкции из-за российской доли в капитале.
IDS BORJOMI International заявляет, что передает долю правительству Грузии безвозмездно и заводы смогут восстановить работу. Но юридического заключения по сделке пока нет.
«У нас была прямая коммуникация с управляющей компанией, владельцами «Боржоми». Есть предложение, они дарят государству долю, стоимость которой, грубо говоря, 100 млн долларов. Заключение будет через несколько дней, это все мы утвердим на следующем заседании правительства. Так что, в оперировании «Боржоми» проблем не будет. Бренд, являющийся нашей гордостью, продолжит работу», - заявил премьер.
- Заводы по розливу «Боржоми» остановлены с 29 апреля.
- Компания IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания «Альфа-групп». Ее основателем является российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под санкции Запада из-за ситуации в Украине. 40% IDS Borjomi International принадлежат миноритарным акционерам.
Советник Зеленского: Украина не пойдет на перемирие до вывода войск РФ
Советник офиса президента Украины и член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк исключил возможность согласия Киева на прекращение огня в войне с Россией до тех пор, пока российские войска не будут выведены с занятых ими территорий.
Войска «должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», – приводит Reuters слова Подоляка. Он не уточнил, идет ли речь и о требовании покинуть аннексированный Крым, который Россия считает своей территорией.
Крым и часть Донбасса находились под контролем России и пророссийских сил еще до широкомасштабного вторжения 24 февраля. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам в случае, если российские войска вернутся на свои позиции по состоянию на 23 февраля. При этом он - как и Подоляк - исключил какую-либо сделку с Москвой, которая предполагала бы территориальные уступки.
По словам Подоляка, любая пауза в боевых действиях без вывода войск приведет к тому, что Россия через какое-то время, восстановив силы, «начнет новое наступление, с новой интенсивностью – еще более кровавое и масштабное». Он признал, что позиция Киева становится все более бескомпромиссной, и подтвердил звучавшие ранее заявления российской стороны о том, что сейчас переговоры о мире фактически не ведутся.
При этом Подоляк назвал «весьма странными» звучащие в ряде стран Запада призывы к срочному прекращению огня. С ними выступил, в частности, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Газета New York Times публиковала материал, в котором утверждалось, что Украине будет не по силам вернуть военным путем потерянные территории. Михаил Подоляк настаивает на том, что Запад должен продолжать оказывать Украине поддержку с целью нанести России «болезненное поражение».
- Почти 3 месяца идет широкомасштабная война, начатая 24 февраля. Власти России называют ее «спецоперацией». Российским войскам удалось взять под контроль часть южных областей Украины и отрезать ее от Азовского моря. От Киева российские войска вынуждены были отступить. Сейчас основные бои идут в Луганской и Донецкой областях на востоке Украины.
В Австрии активисты «захватили» виллу, связанную с Шуваловым
В Австрии около 40 участников «союза свободных анархистских организаций» заняла в субботу виллу на озере Аттерзе, владельцем которой анархисты считают главу корпорации ВЭБ.РФ и бывшего вице-премьера России Игоря Шувалова. Об этом сообщает издание Salzburger Nachrichten.
Из окон здания вывесили баннеры с надписями «Солидарность со всеми беженцами и дезертирами», «Патриархат убивает» и «Свободный доступ к озеру». Активисты выступили против войны в Украине, в поддержку беженцев и против «приватизации озера Аттерзее». Они также призвали конфисковать здание и превратить его в жилье для беженцев и бездомных
Как следует из декларации Шувалова о доходах за 2021 год, в пользовании у его семьи есть жилой дом в Австрии, площадь которого достигает почти полутора тысяч квадратных метров. О том, что Шувалову принадлежит «поместье» на берегу озера Аттерзе, писал оппозиционер Алексей Навальный. Сам Шувалов говорил, что вилла принадлежала компании его жены.
Шувалов находится под санкциями ЕС.
Это не первый случай, когда активисты после начала войны в Украине «захватывали» здания, предположительно принадлежащие российским олигархам или чиновникам. В Венеции на днях активисты левых сил захватили дворец, которым сейчас владеет российский миллиардер, председатель правления газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон. В марте сквоттеры захватили дома в Лондоне и Биарицце, принадлежащие российскому миллиардеру Олегу Дерипаске и, предположительно, дочери Владимира Путина Катерине Тихоновой. Как правило, дома не остаются под контролем активистов, полиция спустя какое-то время их выпроваживает.
В Австралии по итогам выборов сменится правительство
В Австралии по итогам парламентских выборов, которые прошли в субботу, сменится правительство. Правящая коалиция Либеральной и Национальной партий премьер-министра Скотта Моррисона потерпела на выборах поражение. Победу одержали оппозиционные лейбористы во главе с Энтони Албанизом. Он и станет новым главой кабинета.
Моррисон уже поздравил Албаниза с победой.
Подсчет голосов еще продолжается. Лейбористы пока не гарантировали себе абсолютное большинство в 151-местной нижней палате парламента. Не исключено, что им придётся формировать коалицию с Зелеными или независимыми депутатами.
Значительную роль в кампании сыграли вопросы борьбы с климатическими изменениями - после катастрофических лесных пожаров. На результатах правящей коалиции сказались и рост инфляции и стоимости жизни. Представители левых сил возвращаются к власти в Австралии после 9 лет правления правоцентристов.
В Москве «изучат вопрос» обмена Медведчука на украинских пленных
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме и глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские власти «изучат вопрос» обмена арестованного в Украине депутата Верховной Рады Виктора Медведчука на украинских военных, защищавших Мариуполь и находящихся сейчас в российском плену.
Как сообщает «Интерфакс», Слуцкий приехал в Донецк, контролируемый поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой «ДНР». По его словам, вопрос возможного обмена изучат «люди в Москве, у которых есть такие полномочия».
Позднее сам Слуцкий добавил, что сам он против обмена и за организацию суда над украинскими военными. Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «трибунал» над украинскими военными «неизбежен». Он обвинил защитников Мариуполя в том, что на их руках «кровь многих гражданских лиц», и сказал, что на организацию «трибунала» есть запрос «здравомыслящей части мирового сообщества».
Российская пропаганда обвиняет украинских военных, прежде всего бойцов полка «Азов», в том, что они якобы прикрывались жителями Мариуполя как живым щитом. Город в результате российского штурма сильно разрушен, нет никаких официальных данных о числе погибших мирных жителей. Украинские власти Мариуполя оценивают их число в тысячи или даже десятки тысяч, возлагая всю ответственность за их гибель на российскую армию и сепаратистов, которые, как утверждается, наносили удары по гражданским объектам, включая роддом и драмтеатр.
Накануне Минобороны России заявило о взятии под контроль последнего очага сопротивления в Мариуполе, завода «Азовсталь», и сдаче в плен почти 2,5 тысяч украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти договорились с международными организациями о гарантиях эвакуации украинских военных из Мариуполя, и сказал, что в дальнейшем они будут обменяны – очевидно, на российских пленных. Многочисленные российские прокремлевские публицисты призывают власти не обменивать украинских пленных, а организовать над ними судебный процесс.
Медведчук, считающийся в Украине пророссийским политиком и известный близостью к Владимиру Путину, был задержан 12 апреля. Он записал видеообращение к Зеленскому и Путину, в котором предложил обменять его на защитников «Азовстали».
В Украине предположительно погиб племянник замминистра обороны РФ
В Украине, по сообщениям пользователей соцсетей и СМИ из Ингушетии, погиб племянник заместителя министра обороны России.
Речь идет об Адаме Хамхоеве, родственнике Юнус-Бека Евкурова, заместителя Сергея Шойгу и бывшего президента Ингушетии.
О гибели Хамхоева пишет со ссылкой на неназванный источник телеграм-канал Фортанга. По словам источника канала, это случилось в ночь с 20 на 21 мая. Адам Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты.
Издание The Magas Times сообщает, что тело Хамхоева 22 мая привезут для похорон в его родной город, Карабулак.
Как пишет сообщество «V Ингушетии» в социальной сети «ВКонтакте», на въезде в республику колонну с телом Хамхоева встретят и торжественно проводят к его родному дому.
Минобороны России и власти Ингушетии официально не сообщали о гибели Хамхоева.
По подсчетам «Медиазоны», в открытых источниках на данный опубликованы имена более 2500 российских военных, погибших в Украине. Минобороны в последний раз сообщало о потерях в марте, называя вдвое меньшее число. По утверждениям украинской стороны, число погибших россиян приближается к 30 тысячам. Во время боевых действий стороны, как правило, стремятся занизить собственные потери и преувеличить потери противника.
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