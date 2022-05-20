«Грузинская мечта» не меняет риторику в адрес евродепутатов

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал европарламентариев Виолу фон Крамон и Анну Фотыгу «покровителями преступников» из «Нацдвижения». Недовольство партийного лидера вызвало их критическое заявление по поводу обвинительного приговора гендиректору оппозиционного ТВ «Мтавари» Нике Гварамия. За европарламентариев заступились грузинские оппозиционеры.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе поделился с общественностью своим мнением о том, что европарламентарии Виола фон Крамон, Анна Фотыга и еще несколько их коллег не соответствуют его политическим стандартам. В ночном эфире ОВГ Кобахидзе заявил, что по многим причинам, в том числе личным, нельзя делать серьезные заявления в отношении Виолы фон Крамон. Тем не менее это не помешало ему предъявить обвинения политику, а также Анне Фотыге и еще шестерым их коллегам, которые в совместном заявлении назвали обвинительный приговор гендиректору ТВ «Мтавари» Нике Гварамия необоснованным. И напомнили, что это результат отказа грузинской власти от реформ, что негативно может повлиять на евроатлантическую интеграцию страны. За критикой глава правящей партии Кобахидзе узрел связь евродепутатов с «Нацдвижением»:

«Причем тут Европа или весь европарламент? Есть 7-8 европарламентариев, которые уличены в покровительстве преступникам. Все очень просто, и это не имеет ничего общего с выступлением (власти) против Европы. Напротив, у Виолы фон Крамон, Анны Фотыги и иже с ними на самом деле нет ничего общего с Европой».

Европарламентарий нескольких созывов от Германии Крамон представляет партию «Зеленых». В Грузии ее помнят еще со времен президентства Михаила Саакашвили. Тогда, будучи в оппозиции, лидеры «Грузинской мечты» особо рассчитывали на ее поддержку, но Крамон написала в своем Twitter: «Кто может воспринимать этих парней всерьез? Так грустно на это смотреть».

Тея Цулукиани на днях окрестила Виолу фон Крамон и бывшего посла США в Грузии Яна Келли «иностранными нацами» – так «Грузинская мечта» уничижительно называет членов «Нацдвижения». В ответ на это Виола фон Крамон выразила сожаление по поводу риторики министра культуры Теи Цулукиани, которая в последние годы, по словам Крамон, все чаще стала прибегать к «методам Путина» по отношению к политическим оппонентам.

В каком случае «Грузинская мечта» прекратит так выражаться, пояснил глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе:

«Если Виола фон Крамон не будет делать предвзятые заявления, в этом случае и с нашей стороны не будет критики. Все очень просто. Если она поддерживает присвоение Грузии статуса кандидата на членство ЕС, то давайте вместе работать».

Если следовать заявлениям и действиям представителей власти, совместную работу она представляет себе исключительно на своих условиях. Так, власть отказалась в августе прошлого года от европейской макрофинансовой помощи, условием которой была реформа судебной системы. Не спешат в «Грузинской мечте» и с реформой избирательной системы, что настоятельно рекомендует ЕС в рамках взятых Грузией обязательств по Договору об Ассоциации с ЕС, а также по соглашению Шарля Мишеля от 19 апреля (2021) по выводу страны из политического кризиса. «Грузинская мечта» давно аннулировала соглашение и не собирается к нему возвращаться, как, впрочем, и к реформам, о которых в нем говорилось. Об этом напомнил глава Евросовета Шарль Мишель премьер-министру Ираклию Гарибашвили во время встречи с ним в Брюсселе 17 мая:

«Подчеркнул, что реформы в области демократизации и верховенства закона необходимы как никогда», – написал Шарль Мишель на своей странице Twitter после встречи с грузинским премьер-министром. Однако сами представители власти «Грузинской мечты» данный последний абзац заявления Мишеля обходят стороной, акцентируя внимание на вступительных словах одного из лидеров ЕС о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также готовности к укреплению партнерства.

Оппоненты власти обращают внимание на то, что «Грузинская мечта» ужесточила риторику в адрес своих западных критиков после заполнения опросника по ускоренному вхождению страны в ЕС. Такие выпады со стороны представителей власти для депутата «Лело» Анны Нацвлишвили означает лишь одно:

«Это прямое послание Грузии ЕС о том, что Грузия не хочет вхождения в ЕС. Этого добивается «Мечта». Да, с одной стороны она отправила формально заявку (на присвоение статуса кандидата), а с другой – беспощадно подрывает перспективу этой заявки, практически прямо говоря ЕС: «не открывайте двери, я не собираюсь туда входить».

Критики недоумевают, зачем нужно обострять отношения с европарламентариями, особенно с теми, которые активно работает в грузинском направлении, а один из подписантов заявления по делу Ники Гварамия – Свен Миксер – является докладчиком по ситуации Грузии в Европарламенте. Многих настораживает и тот факт, что Европарламент еще не принял резолюцию с рекомендациями руководству ЕС предоставить Грузии статус кандидата. Это формально необходимая процедура. Такие резолюции Европарламентом были приняты по отношению к Украине – 2 марта, и к Молдове – 5 мая. Тбилиси вслед за Киевом и Кишиневом внес заявку на ускоренное членство Грузии в ЕС, а вторую заполненную часть необходимого опросника для данной процедуры передал Брюсселю 10 мая. Ответ Еврокомиссии на заявки станет известен в конце июня.

Среди грузинских наблюдателей бытует мнение, что, несмотря на политическое решение ЕС таким образом ответить на российскую интервенцию в Украине, этим восточноевропейским странам, особенно Тбилиси, возможно, придется выполнить дополнительные условия в сфере реформ. Об их необходимости европейские лидеры в последнее время указывают и охваченной войной Украине.