За первый квартал 2022-го уровень безработицы в Грузии снизился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 19,4%. Ощутили ли это жители Грузии? С таким вопросом «Эхо Кавказа» обратилось к пользователям социальных сетей.

– Ощутимо ли снижение уровня безработицы в Грузии?

Бека: В сравнении с прошедшими годами, конечно, ситуация улучшилась. У людей, так или иначе, есть работа с адекватной зарплатой. Конечно, это хорошо, но я уверен, что возможно сделать немало для большего улучшения ситуации. Мы ведь стремимся в ЕС, значит, и соответствовать странам Европы должны, но пока сильно отстаем даже от наименее развитых стран по показателям безработицы. Кроме того, сейчас очень быстро растут цены на продукты питания и другие товары, а зарплаты остаются прежними, значит, нужно подумать не только о снижении уровня безработицы, но и повышении зарплат. Понимаю, что цены на продукты, медикаменты и бензин растут во всем мире, но по карманам жителей развитых стран это не так бьет, как по нашим.

Эка: Я сама начала размышлять на тему поиска новой работы. С этой целью я периодически посещаю веб-страницу, на которой публикуют объявления о существующих в стране вакансиях. Мне кажется, что количество объявлений остается прежним, за год их число точно не увеличилось. И качество заявок тоже не повысилось, я имею в виду, что, как и раньше, сейчас чаще всего ищут консультантов в магазины, кассиров, операторов «колл-центров». Зарплаты предлагают низкие – 600-800 лари, то есть если у человека есть маленький ребенок, то этих денег уже не хватит, придется отказаться от такой работы. Я говорю за своих друзей, знакомых и за себя, мы не считаем, что в Грузии понизился уровень безработицы и работу в стране легче найти.

Ника: Я не могу ответить на этот вопрос. Я очень давно понял, что в Грузии специалистам в своей профессии невозможно найти хорошей работы, с нормальным окладом, графиком и другими условиями. Я и все мои близкие люди пошли другим путем – все мы самозанятые.

Георгий: Честно говоря, все люди из моего окружения, которые были безработными, остались таковыми. Ничего нового, никаких новых вариантов не появлялось за последний год, поэтому мне сложно утверждать, что уровень безработицы понизился. В тех сферах, в которых тяжело было найти работу 2-3 года назад, сложно трудоустроиться и сейчас. Потому скажу: совершенно не чувствуется, что уровень безработицы в Грузии понизился.

Мари: За последний год я не искала работу, уже трудоустроена. Но когда пыталась найти что-то стоящее, то довольно быстро удалось устроиться на хорошую позицию. Что и как изменилось за последний год, я не знаю, лично мне не составило труда найти работу, но в целом ситуацию по безработице я оценить не смогу.

Миша: Не могу сказать, насколько серьезно изменилась ситуация с безработицей в Грузии в целом, это очень общие цифры. И здесь важнее учитывать, улучшились ли условия труда, повысились ли зарплаты, ведь после пандемии и повышения цен на продукты многие люди стали соглашаться на работу, которую ранее считали для себя неприемлемой. Сам я работаю, а среди моих друзей и знакомых ничего не изменилось: кто работал, тот сохранил работу, кто нет, тот до сих пор ищет. Но если быть предельно откровенным, то стоит сказать, что ситуация, хоть и медленно, но меняется в лучшую сторону, есть такой момент.