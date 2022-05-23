Война в Украине показала не только, как действует Россия во время боевых действий, но и что собирается делать после того, как они затихнут. И вот самое ужасное – то, что ждет покоренных уже после того, как канонада стихнет, ракеты перестанут летать, а бомбы взрываться.

Среди грузинской «ваты» преобладает мнение, что России от своих соседних стран нужен только отказ от членства в НАТО и больше ничего. Вроде как все просто: откажитесь от членства в альянсе, и Москва перестанет вас дергать. Тогда будет мир и благоденствие, а во внутреннюю жизнь и государственное устройство стран Москва вмешиваться не будет – зачем ей это нужно?

Вообще же сама постановка вопроса «зачем это нужно России?» – уже бред, потому что вам этого никогда не понять, потому что Россия исторически делает то, что ей на самом деле ненужно.

Что нужно России в Украине? Зачем Москва полезла в совершенно мирную, коррумпированную страну с анархической политической жизнью, которая, если ее оставить в покое, полностью переключится на внутренние разборки, не создавая угрозы никому, кроме себя?

После многих лет хождения вокруг да около Москва наконец признала главную причину одержимости Киевом: 85% населения России упорно не желает признавать сам факт существования украинского народа. В сознании среднестатистического россиянина украинец – это такой же русский, просто с некоторой спецификой, а украинство – это часть русского этноса, но с определенным своеобразием.

Сводится оно к сугубо фольклорным вещам: языку, к которому русские почему-то относятся как к комичному, хотя на самом деле – язык как язык, к салу, вышиванке и анекдотам про москалей. Если раньше об этом говорили только в среднем звене политики, то сейчас все приличия отброшены и цель заявлена прямо, откровенно, на уровне самого Путина – никакой украинской нации не существует в природе. Есть русские, а те, кто считает себя часть отдельной, суверенной украинской нацией, – либо фашисты, либо жертвы фашистской же пропаганды.

Вопрос только в одном: это навязчивое состояние находится в явном противоречии с реальностью, в которой украинский народ существует, и, более того, он не собирается удовлетворяться суржиком, салом и анекдотами про москалей. Что с этим делать? Как влезть людям в голову и внушить им мысль, что они – совсем не то, что они сами о себе думают?

Задача исключительно сложная, в особенности если учесть, что во многих случаях все обстоит ровно наоборот. Русские, живущие в Украине, в большинстве своем вполне лояльны своей стране и превращаться в придаток России не желают, о чем вполне ясно свидетельствует упорное сопротивление восточных регионов.

В общем, все пошло не так, и все же, как можно откорректировать сознание десятков миллионов человек? Что ж, мы все это уже видели – в Буче, в Бородянке, Ирпене, других маленьких городках Киевской области. Даже страшно себе представить, что творится в оккупированных и полностью изолированных от мира Херсоне, Мелитополе, Бердянске. Когда они будут освобождены от путинофашистов, мир наверняка ждут картинки пострашнее Бучи.

Резню в Киевской области многие ошибочно приняли за проявления садизма и беспредела, но это было бы слишком простым объяснением. В Грузии российская армия – частый и хорошо изученный гость, и мы на своем опыте знаем, что российские солдаты позволяют себе беспредел лишь на том уровне, который санкционирован сверху.

Про их тягу к воровству унитазов уже ходят анекдоты, но это все же исключение, а не правило. Самое ужасное в том, что зверства, которые мы видели в городках Киевской области, были по приказу, частью государственной политики, а не плодом психического расстройства отдельных солдат и офицеров.

Как влезть в голову десяткам миллионов людей, заставить их изменить свое мнение о самих же себе? А вот именно так – убить, изгнать, вынудить бежать всех, кто имеет свое мнение, всех, кто не подчиняется, всех, кто нелоялен и может создать проблемы. Оставить лишь тех обывателей, которые по своим ментальным характеристикам сопротивляться неспособны.

Уничтожьте мыслящую часть общества – и через пару десятков лет вы сможете вить веревки из тех, кто остался. Преследования активистов, взятие в заложники мэров оккупированных городов, вроде Мелитополя, все это часть вполне четкой и определенной политики, целью которой является не мифическая денацификация и демилитаризация, а вполне конкретная деукраинизация.

Украинский народ должен опуститься до уровня фольклора и в перспективе прекратить существование. Средство достижения этой зловещей задачи – бучизация всей страны. Такая же картина ожидает все города и села, которые будут оккупированы. Испытанный метод, который в течение многих веков использовали империи для подчинения, а впоследствии ассимиляции особо буйных и непокорных народов – еще со временем уничтожения Римом Карфагена.

Если вернуться к Грузии, то она пока не оккупирована, но бучизация уже готовится. Мы уже поименно знаем всех, кто будет направлять убийц и погромщиков по конкретным адресам – неправительственных организаций, оппозиции, масс-медиа, активистов, просто рядовых граждан, имеющих активную позицию, и все это под эгидой грузинских традиций и православия. С благословения поповской бесовщины...

Кстати, они и сами не скрывают своих целей и прямо говорят, что «избавятся от всех либералов», после того как придут к власти. При этом надо понимать, что под либералами они подразумевают всех, кто не считает, что с геев надо сдирать кожу живьем. То есть, по сути, под ударом может оказаться любой, просто нормальный человек. Любой молодой парень, одетый в другой цвет, кроме черного, любая девушка с татуировкой на руке или в юбке выше колен.

Грузинская бучизация пойдет по другой схеме: в отличие от украинства, Россия признает грузинство как отдельное явление. Русские не испытывают ненависти к грузинам, их отношение скорее можно назвать благожелательным презрением – так, мелкая, ничтожная нация, но ребята в целом неплохие, пусть живут.

Грузин будут очищать не от грузинства, а от проевропейской скверны: настоящий грузин должен быть туповатым, недалеким, передвигающимся в узком коридоре от православия и воровского кодекса до хинкали-хачапури. Все другие, более высокие и сложные цели будут отброшены в сторону как не соответствующие традиционным ценностям.

Бучизация положит конец существованию Грузии как организованного общества, превратив его в токсичную зону, откуда будут бежать все, кто умеет читать писать, все, кто ходит на двух ногах. Призрак бучизации будет дамокловым мечом висеть над всем постсоветским пространством до тех пор, пока путинофашизм не будет обезврежен.

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