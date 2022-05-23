Кризис транзитом

Грузия оказалась неподготовленной к росту объема транзитных перевозок. Автомобильные пропускные пункты заблокированы большегрузным транспортом, очереди растянулись на десятки километров. В этих условиях правительством предоставлена возможность приоритетного проезда для перевозчиков скоропортящейся продукции, но проблему это не искоренило.

На протяжении последних двух месяцев многокилометровые очереди большегрузных автомобилей на таможенных постах с Россией (Ларс) и с Турцией (Сарпи) стали привычным явлением. Из-за российской агрессии в Украине нагрузка на транзитный коридор Грузии значительно возросла. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы. Трайлерам приходится ждать иногда около месяца.

Спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе по итогам разговора с главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным рассказал, что из-за ремонтных работ на «Верхнем Ларсе» российская сторона не в состоянии пропускать необходимое количество грузовых автомобилей. Из-за этого на территории Грузии скопился автотранспорт, в том числе из Армении, Турции и Узбекистана, и хотя российская сторона обещала принять меры для урегулирования ситуации, однако на деле проблема достигла критической черты.

Однако, судя по всему, ремонт не самая главная проблема. По словам президента Ассоциации дистрибьюторов Ивы Чкония, страна оказалась совершенно не готова к возросшему грузопотоку в транспортном коридоре, из-за чего грузинская экспортная продукция, в том числе скоропортящиеся продукты питания, сутками простаивает на таможенных постах.

Решением Минсельхоза Грузии скоропортящимся продуктам, которые вывозятся из страны через пункт пропуска «Ларс», будет присвоен зеленый статус и грузовикам не придется стоять в очереди, однако с наступлением сезона созревания фруктов проблема может усугубиться, говорит эксперт:

«Ситуация уже сложная, потому что мы в какой-то степени стали одним из центральных транзитных коридоров из-за войны, которую Россия ведет против Украины. Количество грузов резко возросло, и к этому никто не был готов – на стоянках скопилось около трех тысяч автомобилей. В целом сложная ситуация, причем не только на таможенном посту «Ларс», но и на других пунктах пропуска. Российская таможня работает довольно медленно. Если с нашей стороны в день пропускает 600 автомобилей, то другая сторона успевает обработать около 300. Этот трафик создал невиданную проблему».

Проблемы наблюдаются не только со своевременной доставкой грузов наземным транспортом, но и с морскими контейнерными перевозками, говорит основатель компании Wishlist Саломе Кутателадзе:

«Сегодня единственная исправно работающая логистическая дорога в Грузии – это Сарпи, но и там скопилось колоссальное количество трайлеров. Многое предстоит исправить в плане таможни. Например, Потийская таможня не справляется, когда сейчас сезон и наплыв товаров колоссально увеличился. Если раньше получить груз можно было в течение недели, то сегодня срок ожидания вырос вдвое. Это формирует дефицит, и в стране растут цены».

Необходимо подчеркнуть, что таможенный пункт «Сарпи» обслуживает грузы из Азербайджана, Китая и государств Центральной Азии в направлении Европы, а также товарооборот между Турцией и Россией. Что касается пропускного пункта «Ларс», то через него следуют в основном грузы в Россию.

Официальную статистику увеличения грузопотока в транзитном коридоре Грузии Минэкономики не обновляла в течение последнего месяца. В пресс-релизе Службы доходов лишь говорится, что только за последний месяц через таможенный пост «Сарпи» на территорию Грузии въехало 17 390 грузовиков.

В то же время в открытом доступе имеется информация о том, сколько транзитных трайлеров прошло по грузинскому коридору за первый квартал – 82 тысячи, что на 21,6% больше, чем за первые три месяца прошлого года.

Исходя из того, что стоимость транзита составляет по 200 лари на каждый большегрузный автомобиль, можно предположить, что за четыре месяца этого года в бюджет поступило около 20 миллионов лари в виде платы за транзит.