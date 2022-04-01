Закрыт открытый порт, или Коридор ведет в Грузию

Боевые действия привели к приостановке деятельности ряда черноморских портов России и Украины, в связи с этим у Грузии появилась возможность привлечь дополнительные грузопотоки в свои транзитные коридоры.

Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали четырехстороннюю декларацию о функционировании «Транскаспийского коридора Восток-Запад». Информация об этом опубликована на сайте Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

В декларации подчеркивается важная роль развития транспортных коридоров, интеграции коридора Восток-Запад в международную транспортную систему и укрепления сотрудничества между сторонами.

«В документе отмечается важная роль железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс в продвижении конкурентоспособных перевозок между Европой и Азией, а также подчеркивается важность строительных работ для повышения пропускной способности упомянутой железнодорожной линии. В декларации также подчеркивается необходимость инвестиций в инфраструктуру для повышения качества транспортных операций на этом маршруте», – говорится в информации.

Кроме БТК, ведутся активные переговоры с казахстанской стороной о транспортировке дополнительных объемов нефти и нефтепродуктов по грузинскому транспортному коридору через черноморские порты Грузии.

«В частности, в 2022-2023 годах планируется транспортировать около двух миллионов тонн нефти и нефтепродуктов казахстанского происхождения через Батумский нефтяной терминал», – сообщил утром заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Гурам Гурамишвили.

Оживление транзита через Грузию наблюдается по всем направлениям. Что касается грузооборота на начало 2022 года, то, по информации Минэкономики, в период с января по март 2022 года объем грузов, перевезенных по железным дорогам, составил 1,8 млн тонн, что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10,7% больше и составляет 1,6 млн тонн. Кроме того, за отчетный период количество контейнеров, перевезенных по линии БТК, превысило аналогичные показатели прошлого года на 78,2%.

Руководитель отдела развития бизнеса MAERSK в Черноморском регионе Ираклий Данелия говорит, что с начала войны интерес к портовой инфраструктуре Грузии возрос в несколько раз. По его словам, речь идет в основном о клиентах из Европы и Китая:

«Через неделю после войны украинские порты перестали принимать коммерческие суда. Также в российском порту Новороссийск погрузки временно приостановлены из-за задействованных к России санкций. Происходят значительные сдвиги в Черноморском регионе, возникают новые возможности. Интерес к Грузии как к транзитной стране усилился».

По словам эксперта, несмотря на значительный потенциал проходящего через Грузию транзитного коридора, он не сможет в полной мере обслужить грузы, которые могли быть перевезены через Украину или Россию. Отсутствие глубоководного порта и относительно низкая пропускная способность железных дорог – главные причины, препятствующие реализации возросшего спроса.

Леван Небиеридзе, владелец компании международных перевозок «Венго», говорит, что кризис мировой цепочки поставок застал транспортную отрасль Грузии врасплох:

«Необходимо срочно наладить работу существующих портов, заверение расширения автобана Запад-Восток, паромных перевозок в направлении Европы. Новые реалии заставляют Китай наращивать поставки через северную часть страны в направлении Казахстана и далее через Азербайджан и Грузию в Европу. Уверяю, в этом направлении будет наблюдаться постоянный рост грузоперевозок, и многое будет зависеть от нашей расторопности в этом направлении».

В целом, по словам экспертов, роль главного перевалочного пункта транзита мог взять на себя глубоководный порт Анаклия, строительство которого по первоначальным планам должно было завершиться осенью прошлого года. Однако проект по политическим причинам был заблокирован руководством правящей «Грузинской мечты», усилиями которой против руководства консорциума строительства порта были выдвинуты обвинения в отмывании денег времен 12-летней давности.

Ближе к вечеру ответ на эти вопросы прозвучал на брифинге в Минэкономики, на котором министр Леван Давиташвили вновь обозначил важность Анаклии. Интерес к реализации проекта высказали несколько инвесторов, подчеркнул министр. Впрочем, по его же признанию, арбитражный спор, открытый отстраненным инвестором, не дает возможности в сжатые сроки приступить к реализации проекта.