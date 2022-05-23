Украинский Давос и дипломатические потери России 

Всемирный экономический форум в Давосе окрасился в желто-голубые тона – главная тема самого представительного мероприятия, посвященного экономическим вызовам и стратегиям, – российская агрессия в Украине. Собравшиеся в швейцарском городке представители мирового политико-экономического истеблишмента уверены: если не остановить конфликт на востоке Европы, мир ждет затяжное падение в продовольственный и финансовый кризис.

Война в Украине в корне изменит политико-экономический ландшафт на годы вперед – российская агрессия против соседней страны стала главной темой Всемирного экономического форума в Давосе. Открывая заседание, председатель форума Клаус Шваб подчеркнул неразрывную связь между скорейшим достижением мира в Украине и способностью человечества справиться с грядущим продовольственным кризисом, угрожающим голодом странам, находящимся далеко от зоны боевых действий.

«Мы сосредоточим программу в первую очередь на войне в Украине, агрессии против Украины. Эта война действительно является поворотным моментом в истории, и она изменит наш политический и экономический ландшафт в ближайшие годы. Мы смотрим в будущее мировой экономики с большими опасениями. Слишком высокая инфляция, слишком низкий рост, слишком много долгов. Но что особенно беспокоит, так это последствия, такие как падение сотен миллионов людей в нищету и, возможно, десятки миллионов смертей от голода. Основы, на которых строятся надежды, рушатся, когда один кризис сталкивается с другим. Сначала финансовый кризис, потом изменение климата, пандемия и, наконец, 24 февраля нападение России на Украину».

Украинская делегация в Давосе, пожалуй, самая представительная. Киев старается использовать любую возможность, чтобы донести до мирового сообщества весь масштаб российской агрессии. Перед собравшимися в тихом швейцарском городке выступили мэры украинских городов, испытавших на себе российскую «освободительную миссию».

«Мы хотим послать миру важный сигнал. Сейчас Украина – главная страна во всем мире, потому что мы граница Евросоюза, последний рубеж. И, конечно же, мы ждем поддержки, единой сильной позиции. В Давосе регулярно строят глобальные экономические стратегии, и, конечно, новая стратегия должна быть без России, без Путина, потому что строить стратегию не убийцах невозможно», – заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Мысль коллеги продолжил глава муниципалитета Бучи Анатолий Федорук:

«Мы должны это сделать, чтобы весь мир услышал о том, что российские оккупанты делают в Украине. Я думаю, что Всемирный экономический форум – это место, где Украина должна озвучить военные преступления, которые Россия совершает через своих солдат на украинской территории».

Выступил перед собравшимися и президент Украины. Владимир Зеленский, включившийся из Киева по видеосвязи, заявил, что десятки тысяч жизней были бы спасены, если бы Киев получил все оружие, которое он запрашивал, в том числе, тяжелую артиллерию, «еще в феврале», когда началась война:

«Не ждите роковых выстрелов. Не ждите применения Россией специального оружия – химического, биологического и, не дай бог, ядерного. Не создавайте у агрессора впечатление, что мир не будет оказывать достаточного сопротивления. Защищайте сразу по максимуму свободу и нормальный, полезный для всех мирный порядок в мире! Вот какими должны быть санкции. Максимальными».

По мнению Зеленского, это необходимо, чтобы Россия и любой другой потенциальный агрессор, который хочет пойти войной против соседа, четко знали, к чему это приводит. Но подобных санкций, подчеркивает украинский лидер, до сих пор нет:

«А они должны быть. Эмбарго на российскую нефть. Полное блокирование всех банков без исключения. Всех. Полный отказ от российского IT-сектора. Полное прекращение торговли с агрессором. Это должен быть такой прецедент санкционного давления, который будет еще десятилетиями убедительно работать на поддержание мира».

Но это станет возможным только при условии создания прецедента полного выхода всех иностранных бизнесов с российского рынка, считает Зеленский.

В Москве на настроения в Давосе реагируют довольно невнятно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что мировой продовольственный кризис, которым озабочены представители мирового экономического истеблишмента, спровоцирован именно Украиной и Западом, а Россия и тут выступает в качестве спасителя мира:

«Президент говорил, что установленные санкции, санкционные ограничения привели к тому обвалу, который сейчас наблюдается. Действия Украины по минированию акватории Черного и Азовского морей привели к тому, что торговое судоходство практически невозможно, потому что это опасно. И для того, чтобы навигация была возобновлена, нужны специальные меры».

К слову, «специальные меры» вводят власти Украины. Президент страны Владимир Зеленский подписал новый закон о санкциях, который позволит конфисковать имущество и активы людей, поддерживающих российскую агрессию. Верховная Рада одобрила этот законопроект еще 12 мая. В документе, в частности, отмечается, что процедура конфискации «позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов». Согласно новому закону, Минюст будет заниматься розыском подлежащих блокировке активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. А судопроизводство по таким делам будет вести Высший антикоррупционный суд.

В Вашингтоне, со своей стороны, дали понять, что не намерены учитывать и позицию Москвы в вопросе оказания военной помощи Киеву. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия, хоть и пытается бить по транспортным путям и отдельным партиям поставляемого в Украину оружия, все же не сможет серьезно помешать поставкам. США, по словам Салливана, надежно диверсифицировали пути снабжения и ракетные удары Москвы просто не в состоянии разрушить созданные Пентагоном логистические цепочки.

Теряет позиции Россия и на дипломатическом фронте. Советник при российском постпредстве в ООН в Женеве Борис Бондарев подал в отставку после 20 лет службы. Как отметил дипломат в своем открытом письме, из-за российского вторжения в Украину. По словам Бондарева, он видел разные повороты российской внешней политики, но никогда ему не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года:

«Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, да и фактически против всего западного мира, является не только преступлением против всего украинского народа, но и, пожалуй, самым тяжким преступлением против народа России, которое жирной буквой Z перечеркнуло все надежды на постепенное развитие в нашей стране процветающего демократического общества».

По словам дипломата, МИД России перестал заниматься своими непосредственными задачами и начал «обслуживать узкий круг лиц». А «уровень лжи и непрофессионализма в министерстве, который постепенно возрастал последние 20 лет, приобрел катастрофический масштаб».