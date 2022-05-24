В Госдуме назвали Грузию в числе стран-лидеров по дискриминации российских СМИ

В Госдуме Российской Федерации заявили, что Латвия, Украина и Франция стали лидерами по количеству дискриминационных действий в отношении российских СМИ. В список попала и Грузия.

По словам главы Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, анализ последних пяти лет показал, что наиболее агрессивно в отношении российских медиа ведут себя Латвия, Франция, Молдова, Польша, Литва, Украина, США, Великобритания, Грузия, Германия, Канада, Эстония и Румыния.

Депутат говорит, что законопроект о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ станет ответом на враждебные действия против российских журналистов.

«Предложенные нами меры, включающие возможность отозвать регистрацию и лицензию иностранных СМИ в случае распространения ими противоправной информации, это адекватный и жесткий ответ, но выглядят они значительно более гуманно и цивилизованно, чем та информационная война, которая развернута сегодня против нас», – добавил Василий Пискарев.

Отметим, что в Грузии, в отличие от стран Запада, не введены ограничения для российских государственных СМИ.