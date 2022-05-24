Обзор грузинской прессы

Факты фемицида и системные проблемы, поощряющие насильников, остаются одной из основных проблем в Грузии, отмечают в неправительственном секторе. Согласно статистике МВД, только в марте текущего года было зафиксировано 172 факта физического и 662 факта психологического насилия, передает сайт телеканала «Формула». Нередки случаи рецидива, когда отпущенные судом под залог насильники вновь совершают подобные преступления. Подобный инцидент произошел вчера в Тбилиси. На автобусной остановке мужчина нанес не менее шести ножевых ранений своей жене (женщина выжила). Нападавший и ранее обвинялся в насилии над супругой, однако несколько дней назад после выплаты залога покинул пенитенциарное учреждение. А двумя днями ранее некий Роин Мебония убил свою жену в одном из столичных автобусов. Мужчина задержан, и ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 16 до 20 лет. Комментируя эти случаи, депутат от Республиканской партии Хатуна Самнидзе сказала:

«Страна стала свидетелем тяжелейшей трагедии. Борьба против насилия и фемицида – это постоянная война, в которой находится государство, и война эта не заканчивается. Вместо того чтобы принять какие-то действия или хотя бы сделать какой-то комментарий по этой теме, власти переключаются на пропаганду, согласно которой все в стране – вина оппозиции».

Между тем глава парламентского комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе выступил с самокритичным заявлением:

«Такие ужасные факты должны нас заставить думать о том, что мы могли сделать и что не сделали, чтобы избежать подобного. Да, мы должны прикладывать в 10 раз больше усилий для того, чтобы искоренить факты насилия над женщинами в нашем обществе, которые, к сожалению и к нашему стыду, глубоко укоренились».

Это системная проблема, считает юрист Гога Хатиашвили.

«Превентивные меры в Грузии в дефиците, механизмы защиты (жертв семейного насилия) неэффективны, образовательных и информативных мероприятий проводится мало, да и программ поддержки жертв очень мало, в том числе и программ их экономической поддержки. Это небольшой перечень проблем, которые не способствуют превенции и реагированию на подобные факты. Очень важно, чтобы МВД, прокуратура и суд работали над этим координировано», – заявил Гога Хатиашвили в интервью телекомпании.

* * *

Гражданский активист Георгий Мжаванадзе обвиняет МВД в попытке уничтожить доказательства нападения на него полицейских. Случай произошел несколько дней назад в полицейском участке района Глдани-Надзаладеви, где, как утверждает Мжаванадзе, правоохранители сначала оскорбили словесно, а затем и физически. Адресаты этих тяжких обвинений продолжают работать в участке, заявил в интервью «Формуле» активист:

«В Специальной следственной службе заявили, что МВД передало им видеокадры с камер наблюдения (в участке), но нет именно тех кадров, в которых должен быть виден процесс моего задержания. Три дня назад я был в этом участке и заметил, что та камера, которая контролирует периметр, на котором все произошло, просто демонтирована. Я думаю, сначала они стерли кадры, а затем убрали камеру, теперь в МВД заявят, что этой камеры там вовсе не было. Складывается такое впечатление, будто подобная практика там давно существует».

Между тем своей вины предполагаемые участники конфликта не признают. В случае если будет доказано обратное, ответственность за произошедшее понесут восемь правоохранителей, заявил Мжаванадзе.

* * *

После того, как президент «Наполи» де Лаурентис подтвердил переход Хвичи Кварацхелия в свою команду, о грузинском футболисте активно заговорили в итальянском спортивном сообществе. В основном о вингере отзываются положительно, пишет информационное интернет-агентство sportal. К примеру, известный в Италии журналист Паоло дель Дженио заявил:

«Я заметил странное качество Кварацхелия: как только вырастает уровень его противника, он сам становится лучше. Он провел два отличных матча за сборную Грузии против таких сильных соперников, как Швеция и Испания, и повысил общий уровень товарищей по команде. Я надеюсь, так будет и в «Наполи». Тяжелых матчей Хвича не боится, напротив, он «взрывается», и это очень важно».

Недавно первый комментарий об игровых качествах Кварацхелия сделал и главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Он сильный, мускулистый игрок, умеющий действовать на ограниченном пространстве. Один из тех футболистов, которые могут найти гениальное решение среди имеющихся вариантов. Он тот игрок, с которым любят работать все тренеры. Ко всему прочему, он еще и забивает голы», – цитирует Спаллетти издание.