Полиция против активистов: назад в прошлое?

Гражданский активист Георгий Мжаванадзе обвиняет правоохранителей в насилии. Случай произошел несколько дней назад в участке района Глдани-Надзаладеви, где, как утверждает адвокат потерпевшего, его сначала оскорбили словесно, а затем и физически. Несмотря на начатое следствие в отношении полицейских, они все еще занимают свои должности, заявляют правозащитники.

«Я никого не оскорблял», – оправдывался сегодня с утра перед журналистами полицейский Анзор Гулуа, один из тех, кого активист Георгий Мжаванадзе обвиняет в превышении полномочий и насилии. Посвящать представителей СМИ в подробности произошедшего правоохранитель отказывается, сказал лишь, что молодой человек его оскорблял, остальное предлагал выяснить у пресс-службы МВД. Мжаванадзе же утверждает, что инцидент, который произошел 15 мая, начался именно с оскорблений со стороны Гулуа.

В этот день он должен был посетить полицейский участок, чтобы забрать квитанцию о штрафе, выписанную ему после задержания на акции протеста 7 марта. В участке он дожидался правоохранителя, с которым связывался ранее по телефону по этому поводу. Однако к нему подошел другой полицейский (предположительно, Анзор Гулуа) и в агрессивной форме начал расспрашивать, почему он находится в участке, затем потребовал от него покинуть здание. Как рассказывает Мжаванадзе, полицейский оскорблял его из-за внешнего вида, который счел неподобающим. Когда молодой человек отказался покинуть участок, полицейский позвал своих сотрудников, которые с применением силы вывели его, но, когда активист попытался достать телефон, его снова схватили и затащили в здание.

«Меня повалили лицом в пол. Я кричал, что не сопротивляюсь, чтобы они так не обращались со мной, но смысла не было, они продолжали: один схватил меня за шею, двое других выворачивали руки, еще один выкручивал мою ногу, я почувствовала очень сильную боль в суставе и закричал: «отпустите, я не оказываю сопротивления», но они продолжали держать меня», – пишет Мжаванадзе в социальной сети Facebook.

Полицейские надели на него наручники и после этого несколько часов оскорбляли, угрожали расправой, а затем принялись избивать его, утверждает молодой человек:

«Со всей силы ударили по щеке, руки мои были за спиной, я даже не мог прикрыть лицо, я попытался прикрыть его коленом, послышался крик: «опусти это колено», и меня продолжили бить со всех сил. Один из ударов пришелся по правому уху, я услышал громкий свист, и часть лица онемела. Два дня после этого я слышал этот свист, и сейчас он иногда возвращается… Кажется, я стал хуже слышать этим ухом».

Позже Мжаванадзе отвезли в изолятор, в котором он провел несколько часов. Сразу после освобождения Георгий обратился к адвокату. Спустя некоторое время в Специальной следственной службе занялись расследованием инцидента по статье «Превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия», сообщает правозащитник Георгий Махарадзе. В МВД по этому поводу комментариев не делают, и, несмотря на начало расследования, полицейские – предположительные участники незаконных действий, продолжают работать, говорит Махарадзе:

«По периметру (здания) установлены камеры, и в здании тоже должны быть. Мы обратились в МВД касательно видеокадров, на что получили ответ, что они переданы в Центр управления, который занимается мониторингом этих видеокамер. Специальная следственная служба – бывшая Служба госинспектора – обратилась в суд, чтобы получить доступ к этим видеокадрам. Что касается полицейских, они уже должны были быть допрошены, и в таких случаях им сразу должны приостановить полномочия, поскольку есть вопросы и риск того, что они, используя свое служебное положение, помешают следствию в получении доказательств».

Случай уже получил широкую огласку. С заявлениями, осуждающими действия полицейских, выступили гражданские активисты и представители оппозиции, среди которых член партии «Дроа» Гига Лемонджава.

«Совмещая факты, можем выдвинуть обоснованные предположения, что насилие над ним со стороны полицейских было заранее продуманным и организованным карательным актом. Мы призываем МВД и прокуратуру начать расследование по статьям УК Грузии, предусматривающим наказание за пытки, угрозы и нечеловеческое отношение, осуществленные группой лиц», – заявил оппозиционер на пресс-конференции.

Тревогу забили и в неправительственном секторе. В общем заявлении пяти правозащитных НПО говорится, что «в последнее время действия правоохранителей в отношении гражданских активистов приняли тревожный характер». Представитель Центра по правам человека Алеко Цкитишвили считает, что насилие и агрессия со стороны полицейских, возможно, не происходят систематически, но участившиеся случаи превышения полномочий со стороны полицейских в отношении гражданских активистов уже вызывают серьезную тревогу:

«Полицейские прибегают к незаконным действиям во время арестов участников акций. Был случай, когда правоохранители сломали руку активисту Гиге Макарашвили, который во время ареста кричал, что даже не собирается оказывать сопротивление, но, несмотря на это, полицейские поступили с ним жестоко. В основном непропорциональная сила используется именно во время арестов. А когда мы требуем соответственно отреагировать на подобные факты, этого не происходит. Эффективных механизмов борьбы с подобным до сих пор не существует».

Неправительственный сектор призывает МВД и власти в срочном порядке выявить виновных в произошедшем и наказать их, иначе «всегда будут возникать подозрения, что жестокое обращение с гражданами в правоохранительных органах является частью системной политики правительства».