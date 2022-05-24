Новости
Пашинян и Блинкен обсудили вопросы региональной безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону урегулирование нагорно-карабахского конфликта, открытие региональных коммуникаций, вопросы региональной безопасности.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, госсекретарь высоко оценил усилия правительства Армении, направленные на установление мира и стабильности в регионе, а также процесс демократических реформ в Армении, пишет Радио Азатутюн.
«Премьер-министр Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи, подчеркнув, что в целом положительно оценивает встречу, однако, к сожалению, после встречи прозвучали комментарии, не имеющие ничего общего с содержанием обсуждений», - говорится в сообщении.
Энтони Блинкен, в свою очередь, подтвердил готовность США и впредь поддерживать демократические реформы в Армении, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, демаркацию границы между Арменией и Азербайджаном, открытие региональных коммуникаций и установление региональной стабильности.
Были также затронуты обсуждения на уровне спецпредставителей Армении и Турции.
Вчера вечером, спустя день после брюссельских переговоров лидеров Армении и Азербайджана, Ереван и Баку почти одновременно опубликовали состав комиссий по вопросам делимитации и безопасности границ.
Другие новости дня
Фатма Джерен Язган: Турция будет решительным сторонником Грузии на ее пути в НАТО
«Грузинский народ и правительство Грузии продолжают идти по пути членства в НАТО. Турция будет решительным сторонником Грузии на пути к членству в НАТО», - заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, сообщает Общественный вещатель Грузии.
По словам посла, президент Эрдоган, Турецкая Республика и внешняя политика Турции последние 30 лет поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии. Как заявила посол, Турция всегда готова помочь Грузии в ее евроатлантических устремлениях.
«Правительство Турции всегда подтверждало, что если у Грузии возникнет потребность в оборонных тренингах НАТО или в различных мерах по укреплению ее обороноспособности, Турция всегда готова ее поддержать. Турция всегда поддерживала членство Грузии в НАТО, и сегодня мы придерживаемся такой же позиции. Мы будем рады сегодня же видеть Грузию в НАТО. Наша позиция не изменилась, а укрепилась, что связано с событиями в регионе. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии. По мере того, как грузинский народ и правительство Грузии продолжают путь к членству в НАТО, Турция будет решительным сторонником Грузии на ее пути к членству в НАТО», - сказал Язган.
Хатуна Самнидзе: В Грузии идет война против женщин
Ситуация с насилием в отношении женщин в Грузии похожа на скрытую войну при бездействии властей, заявила депутат и лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе на заседании парламента.
«Две женщины в последнее время стали жертвами войны, на которую «Грузинская мечта» давно не обращает никакого внимания», - сказала Самнидзе, призвав принять срочные меры против фемицида.
За последние несколько дней в Тбилиси произошли подряд два страшных случая, когда мужья нападали на жен с холодным оружием. Одна из женщин была убита на глазах у ее детей в пассажирском автобусе, муж нанес ей десять ножевых ранений, сообщает агентство «Новости-Грузия». Второй случай произошел через два дня, муж напал на жену на автобусной остановке - женщина была доставлена в больницу, ее удалось спасти.
Семейное насилие входит в число самых распространенных правонарушений в Грузии, наряду с кражами и наркопреступлениями.
Депутат заявила, что в последнее время полиция выписывает меньше ограничительных ордеров в случае обращений женщин, а суд часто отменяет уже выписанные. «В нашей стране женщины умирают. Должны быть предприняты специальные меры. Призываю вас подумать и сделать конкретные шаги», - сказала Самнидзе.
Страшные факты расправы над женщинами уже вызвали в Грузии волну общественного возмущения. В социальных сетях начался флешмоб #არაქალთკვლა (#НетУбийствуЖенщин), к которому присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. В нескольких городах страны прошли акции протеста.
- По итогам первого квартала в Грузии семейное насилие вышло на второе место после краж - зафиксировано 1 056 случаев. В прошлом году жертвами семейного насилия в Грузии были признаны 8,4 тысячи человек, 6,9 тысяч из которых – женщины.
В США опубликовали доклад о пытках в лагерях для уйгуров в КНР
24 мая Фонд памяти жертв коммунизма в Вашингтоне получил доступ к внутренним компьютерным сетям полиции Синьцзяна в Китае и опубликовал доклад о пытках в лагерях для интернированных уйгуров.
Документ под названием «Полицейские файлы Синьцзяна» содержит десятки тысяч фото и видеодоказательств фактов насилия по отношению к уйгурским народам. В частности, доклад содержит кадры жестокого обращения с заключенными во время тренировок для полицейских. Например, людей в лагере заковывали в наручники и избивали.
Файлы из внутренних компьютерных сетей полиции Синьцзяна верифицировал Адриан Зенз, директор отдела китайских исследований в Фонде памяти жертв коммунизма.
В заявлении фонда говорится, что Си Цзиньпин лично отдал приказ обеспечить переполненные лагеря для интернированных дополнительной охраной. В базах данных полиции также содержится информация о том, что в 2018 году более 12 процентов взрослого, преимущественно уйгурского населения, находились в лагерях для интернированных, утверждает организация.
«Полицейские файлы Синьцзяна» подтверждают, что так называемые китайские профессиональные обучающие центры на самом деле являются тюрьмами», - заявил президент фонда Эндрю Бремберг.
Спикер МИД Китая Венг Венбин заявил, что «это свежий пример того, как антикитайские силы пытаются дискредитировать Китай», сообщает Bloomberg.
В 2019 году Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал полученные секретные документы китайских властей о лагерях, в которых содержатся мусульмане – жители Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.
В 2021 году Госсекретарь США Майк Помпео назвал геноцидом преследование уйгуров в Китае.
Россия запретила въезд 154 членам британской Палаты лордов
Россия в качестве ответной меры ввела персональные санкции в отношении 154 членов Палаты лордов парламента Великобритании.
Как сообщил 24 мая российский МИД, британским законодателям запрещен въезд в Россию, в том числе бывшему главе внешнеполитического ведомства и лидеру консерваторов Уильяму Хейгу.
В марте британское правительство ввело персональные санкции против «почти всего состава» российского Совета Федерации, отметили в МИД. В Москве также подчеркнули, что члены палаты лордов, которым закрыт въезд в Россию, «внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики».
Работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена, добавили в МИД страны.
Всего Палата лордов состоит из 800 членов. Среди внесенных Москвойв санкционный список, судя по всему, нет бизнесмена, сына бывшего сотрудника российской Службы внешней разведки Евгения Лебедева, который почти два года назад был награжден королевой Елизаветой II титулом пожизненного пэра. Тем самым Лебедев получил право заседать в Палате лордов.
Владелец компании Lebedev Holdings, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard, был рекомендован на получение пэрства премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ноябре 2020 года британская королева присвоила Лебедеву еще один титул - барона Хэмптонского и Сибирского, писало недавно издание The Insider в публикации о том, что британское правительство не будет обнародовать детали получения Евгением Лебедевым титула пэра.
После начала российского вторжения в Украину 24 февраля страны Запада ввели против Москвы несколько пакетов широкомасштабных санкций, в том числе исключив несколько банков из системы обмена сообщениями SWIFT, ограничив российский экспорт, инвестиции, заморозив активы ряда бизнесменов, правительственных чиновников и членов их семей, введя запрет на поездки для многих высокопоставленных лиц.
В прошлом месяце под введенный Россией запрет на въезд попали 287 членов британского парламента. В Москве тогда указали, что эти законодатели сыграли наиболее активную роль в разработке антироссийских санкций и нагнетании «русофобской истерии».
Минобороны Украины: уроженцы Кавказа совершили неудачное покушение на Путина
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что на президента России Владимира Путина было совершено неудачное покушение уроженцами Кавказа.
«Примерно два месяца назад было покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место. Огласки этого события нет, но это имело место», – сказал Буданов в интервью изданию «Украинская правда», пишет Кавказ.Реалии.
Официального подтверждения этой информации со стороны российских властей нет. Проверить эти данные в ходе действующей войны невозможно.
По данным украинской разведки, Владимир Путин также существенно сократил число приближенных к нему лиц в том числе из-за раскола внутри группировок, которые ранее поддерживали политику президента. В частности, Буданов говорит, что военные «не горят желание продолжать боевые действия» из-за значительных потерь в своих рядах, а бизнес выступает категорически против войны из-за существенных финансовых потерь, однако предприниматели не готовы говорить об этом открыто. За боевые действия выступают только спецслужбы России, которые изначально хотели скрыть ненужные траты на обеспечение их деятельности, заявил собеседник издания.
Буданов также подтвердил информацию о тяжелых заболеваниях Путина (в том числе рак), добавив, что у него есть еще «как минимум несколько лет».
О том, что Путина нередко посещает врач, специализирующийся на хирургическом лечении онкологических заболеваний, ранее сообщил «Проект» - издание обнаружило список персональных врачей, сопровождающих президента России в его поездках. «Одним из практически постоянных спутников российского лидера оказался сотрудник Центральной клинической больницы Евгений Селиванов» - говорится в расследовании. Утверждается, что тема его диссертации — «Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста», и только в Сочи этот человек прилетал к Путину не менее 35 раз.
В тексте прямо не утверждается, что Путин чем-то болен, и не называются конкретные диагнозы.
Как минимум, в двух случаях «Проект» может утверждать, что Путину проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, в области спины - пишет издание. Эти случаи совпадали с «исчезновениями» Путина из публичной сферы, на которые в своё время обращали внимание медиа.
- Федеральная прокуратура Германии обвинила уроженца Чечни Валида Д. в подготовке убийства живущего в стране другого чеченца. Заказ на преступление поступил из окружения Рамзана Кадырова, передает «Немецкая волна» со ссылкой на следствие. С помощью «государственного заказного убийства» планировалось, в первую очередь, заставить брата жертвы прекратить критику властей Чечни, говорится в заключении.
- Московская полиция задержала уроженца Чечни Артура Денисултанова (он же Артур Курмакаев, Кринари и «Динго»), который известен как «личный киллер Рамзана Кадырова». Правоохранители считают, что он причастен к мошенничеству на 37 миллионов рублей. Ранее Денисултанова обвинили в покушении на Адама Осмаева, командира чеченского батальона имени Джохара Дудаева.
Суд отклонил апелляцию Навального. Его отправят в колонию строгого режима
Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Приговор - 9 лет лишения свободы - оставлен без изменения и вступил в силу. Теперь Навального должны этапировать в колонию строгого режима.
Политик, который сейчас находится во Владимирской области колонии общего режима по другому делу, выступил на заседании по видеосвязи.
Он напомнил, что, согласно расследованию созданного Навальным ФБК, судья в ходе процесс созванивалась с сотрудником Администрации президента, - сообщает "Медиазона".
Также Навальный упомянул о другой судье - Наталье Репниковой, которая в феврале прошлого года заменила ему условный срок на реальный по так называемому делу "Ив Роше". По словам Навального, судья "передала через знакомых адвокатов", что сожалеет о своем решении, и назвала его "смелым человеком". "А через некоторое время Наталья Репникова умерла", — говорит Навальный, отмечая, что "формально" это случилось от коронавируса. Прямо оппозиционер не сказал, что подозревает кого-либо в убийстве судьи, но отметил, что теперь рекомендует судьям передавать ему, что они сожалеют, "осторожно".
Навальный обвиняет российские власти в том, что они организовали покушение на него в августе 2020 года с использованием яда "Новичок". По данным группы Bellingcat, "Новичком" были отравлены ещё несколько российских оппозиционеров и общественных деятелей, некоторые из них, как Навальный, выжили, некоторые нет.
Также в своём сегодняшнем выступлении Навальный назвал российские власти "врагами, предателями и убийцами русского народа" и выступил с критикой войны в Украине. "Ваше время будет не всегда и ваше время пройдет. И когда вы все будете гореть в аду, дрова будут подкидывать ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в XXI веке" - приводит "Медиазона" слова Навального.
- Навальный в марте был приговорён Лефортовским судом Москвы к 9 годам колонии и штрафу, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд посчитал, что Навальный и его коллеги из ФБК незаконно собирали пожертвования и тратили их на личные нужды. Навальный отрицает свою вину и называет дело политическим. Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии во Владимирской области. Адвокаты Навального настаивают на отмене приговора в том числе и потому, что настаивают, что в таком режиме тайна совещательной комнаты не могла быть соблюдена.
Бомбардировщики РФ и КНР провели полёт во время визита Байдена в Токио
Российиские и китайские стратегические бомбардировщики во вторник провели первый совместный полёт с начала российского вторжения в Украину. Самолёты, способные нести ядерное оружие, поднялись в воздух во вторник и пролетели над Японским и Востчно-Китайским морями.
Это произошло на фоне визита в регион президента США Джо Байдена, который во вторник втретился с лидерами Австралии, Японии и Индии. Эти страны участвуют в так называемом Четырёхстороннем диалоге по безопасности (Quad coalition), который, как считают в Пекине, направлен на противодействие Китаю.
Как пишет New York Times, совместные российско-китайские учения стали важным знаком того, что партнёрство между Москвой и Пекином остаётся прочным, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения в Украине.
Южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на официальных лиц сообщило о том, что два китайских и четыре российских самолёта пролетели недалеко от восточного побережья Южной Кореи, однако не нарушили её воздушное пространство.
Владимир Путин посетил Пекин за 3 недели до вторжения в Украину. Россия и Китай тогда подписали декларацию, в которой говорилось о "безграничном партнёрстве". Разведка стран Запада убеждена, что Китай знал о вторжении и просил Путина отложить его до завершения Олимпиады в Пекине, что и было сделано. Китай не осудил российское вторжение, фактически возложив ответственность за него на страны Запада. Вместе с тем, Пекин заявляет о приверженности территориальной целостности Украины. Страны Запада опасаются, что на фоне российского вторжения Китай может предпринять попытку силой установить контроль над Тайванем, который он считает своей территорией.
Минобороны России подтвердило совместный полёт стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС Народно-освободительной армии Китая. Продолжительность полёта составила 13 часов. В Минобороны заявили, что полёт не был направлен против третьих стран.
Би-би-си: в Украине погиб российский лётчик в звании генерала
В небе над Украиной погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев (сейчас этот род войск называется Воздушно-космическими силами). Это утверждает Русская служба Би-би-си. Информацию о гибели лётчика редакции подтвердили три бывших подчинённых Боташева. Минобороны России пока официально не подтверждало гибель Боташева.
В воскресенье 22 мая генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении. В российских телеграм-каналах вскоре появились сообщения о том, что самолёт пилотировал генерал Боташев. "Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё", - рассказал участник обсуждения в одном из каналов, назвав имя пилота. Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение, используя инициалы К. Х. Б.
Как пишет Би-би-си, Боташев стал самым высокопоставленным лётчиком, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Ему было 63 года. После отставки он работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно. Бывшие подчиненные Боташева предположили, что он "просто не смог остаться в стороне". Известно, что через военкоматы и частные военные компании отставных офицеров вербуют для участия в войне.
На основе открытых источников Би-би-си известно о гибели в Украине по меньшей мере 31 российского военного летчика. Несмотря на утверждения российского Минобороны о почти полном уничтожении ПВО и ВВС Украины, западные разведки по-прежнему считают, что Россия не завоевала полного господства в воздухе. Украина по-прежнему располагает современными системами ПВО, а также многочисленными ПЗРК. Украина заявляет о том, что были сбиты 204 российских боевых самолёта, по открытым источникам можно подтвердить гибель около 20 самолётов. Минобороны России не комментирует эти цифры.
В США скончался эпатажный грузинский художник Дэвид Датуна
Известный грузинский художник Дэвид Датуна, проживавший последнее время в США, скончался в Бостоне в возрасте 48 лет.
О его смерти сообщили в соцсетях родственники, пишет агентство «Новости-Грузия».
Как рассказал грузинской службе Радио Свобода один из друзей художника, Дэвид Датуна умер от рака легких — в течение нескольких лет он боролся с этой болезнью.
Дэвид Датуна — родом из Тбилиси, переехал в США в 1999 году. Причислял себя к артистам современного искусства и говорил: «Я не художник, я — создатель».
Кроме своих работ — огромных инсталляций из линз, Датуна был известен своими эпатажными поступками.
В 2019 году на биеннале в Майами, он съел банан итальянского художника Маурицио Каттелана, приклеенный к стене серебристым скотчем и оценивавшийся в 120 тысяч долларов – это была арт-инсталляция «Комик».
«Я его съел, чтобы показать, как мало в мире осталось здравого смысла, если банан продается за 120 000», — заявил тогда Датуна.
После этого он прославился как «Голодный художник» и получил предложение от компании Dole создать серию NFT-картин для повышения осведомленности о голоде и продовольственной безопасности. Деньги от продаж картин пошли на благотворительность.
Югоосетинское правительство ушло в отставку после инаугурации Гаглоева
Правительство самопровозглашенной республики Южная Осетия во главе с Геннадием Бекоевым ушло в отставку. Об этом сообщили на заседании Кабмина, прошедшем сегодня после инаугурации нового югоосетинского президента Алана Гаглоева.
Как пишет агентство «Рес», Геннадий Бекоев поздравил Алана Гаглоева со вступлением в должность.
«В соответствии со статьей 75 Конституции и статьей 35 конституционного закона о правительстве, правительству положено сложить свои полномочия перед вновь избранным президентом Республики Южная Осетия», – отметил Бекоев.
По его словам, выполнение функций и сроки работы ушедшего в отставку Кабмина будут зависеть от указов нового президента.
- Лидера оппозиционной партии «Ныхас» Алана Гаглоева во втором туре президентских выборов поддержали 16 134 избирателя (56.09%), действующего президента Анатолия Бибилова – 11 767 человек (40,90%).
- Алан Гаглоев родился в Цхинвали 6 февраля 1981 года. Окончил Юго-Осетинский государственный университет. В 2001–2004 годах работал в Министерстве экономики Южной Осетии. В 2002 году поступил на службу в Комитет Государственной безопасности. В 2017 годы уволился в звании подполковника.
- В биографии указано, что Гаглоев – участник боевых действий в Южной Осетии в 2004 и 2008 годах. В 2017 году принимал участие в президентских выборах, занял третье место. С февраля 2020 года возглавляет политическую партию «НЫХАС». Женат, имеет двоих детей.
Белорусские власти признали экстремистской антиутопию о жизни в оккупированной Россией стране
Белорусское министерство информации включило роман "Собаки Европы" писателя Ольгерда Бахаревича в список экстремистских материалов. Одна из частей романа рассказывает о жизни в Беларуси будущего, находящейся под полным контролем России.
На запрет обратила внимание Белорусская служба Радио Свобода. Решение о запрете было принято Минским районным судом Минской области 17 мая. Книга стала первым художественным произведением, попавшем в список экстремистских материалов.
"Собаки Европы" вышли в 2017 году и заняла второе место в Премии Гедройца за лучшую книгу на белорусском языке, получила несколько литературных наград. Автор перевёл её на русский, в 2019 году она попала в шорт-лист престижной российской премии "Большая книга". Она переводилась также на французский и английский языки, готовится её перевод на немецкий.
Издание "Зеркало" отмечает, что запрет романа может быть объяснён как поиском идеологической крамолы, так и зачисткой независимых издательств в стране. После выборов президента в 2020 году, закончившихся протестами против официального победителя Александра Лукашенко, белорусские власти устроили беспрецедентную атаку на независимые медиа, оппозицию, культурные институты и гражданских и политических активистов. В стране заведены тысячи уголовных дел против оппозиции и людей, заподозренных в сочувствии к ней. Десятки тысяч человек вынуждены были покинуть страну.
Шойгу: Россия замедляет темп «операции» ради эвакуации населения
Наступление российских войск в Украине замедляется сознательно, чтобы дать возможность эвакуироваться мирным гражданам и избежать жертв среди населения. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
По словам министра, санкции против России и военная помощь Киеву от стран Запада не помешают Москве выполнить все задачи в Украине. При этом он в очередной раз подчеркнул, что Россия якобы была вынуждена начать так называемую "спецоперацию" для защиты населения Донбасса от "геноцида" и обеспечения безъядерного и нейтрального статуса Украины.
Утверждения о том, что Россия якобы сознательно сдерживает своё наступление начали звучать после того, как это наступление, после ряда первоначальных успехов, почти остановилось.
Во вторник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам", отвечая на вопрос о затягивании "спецоперации", заявил, что Россия "не гонится за сроками", и вновь выступил с утверждением, что "все цели, поставленные президентом России, будут выполнены".
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал в телеграме, что "в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры".
Украинские власти утверждают, что упорное сопротивление украинских военных сорвало планы России на быструю победу. В целом такого же мнения придерживается и разведка стран Запада.
Ранее неоднократно сообщалось о планах России завершить войну до 9 мая.
24 мая исполнилось три месяца со дня начала широкомасштабного вторжения России в Украину, которое в Кремле называют специальной военной операцией.
Наибольших успехов российские военные достигли в первые дни, взяв под контроль Херсон и часть территорий юга Украины, а также большую часть Луганской области. Впоследствии российские войска ушли из северных районов Украины, потом и из-под Харькова, а бои в Донбассе приняли затяжной позиционный характер.
Жертвами боевых действий стали тысячи, а по некоторым данным - десятки тысяч мирных жителей.
Песков повторил, что Россия не планирует шаги по присоединению Южной Осетии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Россия не планирует предпринимать каких-либо шагов по присоединению самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом пишет РИА Новости.
«Я уже говорил по этой теме и еще раз повторюсь, что никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется», – подчеркнул он.
Песков также указал на казус, из-за которого, по его словам, «нужно юридически подумать над формулировками».
«Вы знаете, там, конечно, по идее если серьезно к этому подходить, то там юридически нужно все-таки доработать этот вопрос, потому что если мы правильно понимаем, юридически сформулирован вопрос для референдума как объединение Республики Южная Осетия и России. То есть юридически это такой некий казус, потому что если объединение, значит, речь идет о создании некоего третьего государства, что конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть, наверное, юридически подумать просто над формулировками», – сказал Песков.
Отметим, что югоосетинский лидер Анатолий Бибилов назначил на 17 июля референдум по вопросу «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?» Новый президент Алан Гаглоев, сегодня вступивший в должность, считает, что с референдумом спешить не стоит.
В МИД России заявили, что при обсуждении темы референдума нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию в мире».
Президент Филиппин осудил Путина за убийства стариков и детей в Украине
Президент Филиппин Родриго Дутерте в телеэфире раскритиковал президента России Владимира Путина за убийства гражданских лиц в Украине. Ранее политик неоднократно называл Путина своим кумиром и другом.
"Многие говорят, что мы с Путиным убийцы. Я давно говорил, что действительно убиваю. Но я убиваю преступников. Я не убиваю детей и стариков", — сказал Дутерте на еженедельной телевизионной встрече с ключевыми министрами Филиппин.
Дутерте призвал Путина, которого снова назвал другом, и Россию прекратить обстрелы жилых районов в Украине и позволить мирным жителям безопасно эвакуироваться. Он назвал действия Москвы "полномасштабной войной против суверенного государства", подчеркнув, впрочем, что Путина за неё не осуждает.
В начале марта 2022 года Филиппины проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую российское вторжение. Филиппины призвали защитить гражданское население и общественную инфраструктуру в Украине. Дутерте воздержался от резкой критики Путина и заявил, что сохранит нейтралитет в конфликте.
Филиппинские правозащитники обвиняют президента в гибели более шести тысяч человек в ходе внесудебных расправ в стране. Политик не раз призывал к физической расправе над наркоторговцами и наркозависимыми, и говорил, что лично убил троих наркодельцов. В июне срок полномочий Дутерте закончится, новым президентом станет Фердинанд Маркос-младший, избранный в мае 2022 года. Дочь Дутерте Сара победила на выборах вице-президента.
Алан Гаглоев вступил в должность югоосетинского президента
Алан Гаглоев официально вступил в должность президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Церемония инаугурации прошла в цхинвальском Госдрамтеатре.
Как пишет агентство «Рес», Гаглоев принес клятву на Конституции на двух языках — осетинском и русском, после чего глава ЦИК Эмилия Гагиева вручила ему удостоверение президента.
На церемонии инаугурации присутствовали первый, третий и четвертый президенты Южной Осетии — Людвиг Чибиров, Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов.
В Цхинвали прибыли делегации из России, республик Северного Кавказа, Никарагуа, а также самопровозглашенных республик – Абхазии, «ЛНР», «ДНР», Нагорного Карабаха и Приднестровья.
- Лидера оппозиционной партии «Ныхас» Алана Гаглоева во втором туре президентских выборов поддержали 16 134 избирателя (56.09%), действующего президента Анатолия Бибилова – 11 767 человек (40,90%).
- Алан Гаглоев родился в Цхинвали 6 февраля 1981 года. Окончил Юго-Осетинский государственный университет. В 2001–2004 годах работал в Министерстве экономики Южной Осетии. В 2002 году поступил на службу в Комитет Государственной безопасности. В 2017 годы уволился в звании подполковника.
- В биографии указано, что Гаглоев – участник боевых действий в Южной Осетии в 2004 и 2008 годах. В 2017 году принимал участие в президентских выборах, занял третье место. С февраля 2020 года возглавляет политическую партию «НЫХАС». Женат, имеет двоих детей.
Четыре страны ЕС призовут конфисковать замороженные резервы России и россиян в пользу Украины
Четыре страны Евросоюза во вторник призовут конфисковать замороженные резервы России и российских граждан в пользу Украины. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказалось письмо министрам страны ЕС, подготовленное правительствами Литвы, Словакии, Латвии и Эстонии. Согласно проекту обращения, страны пердложат также полностью разорвать экономические связи с Москвой.
Евросоюз заморозил активы российского Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов и активы попавших под санкции бизнесменов и чиновников с российским гражданством. "Мы должны определить легальные пути максимального использования этих средств как на поддержку усилий Украины по противодействию российской агрессии, так и на послевоенное восстановление страны", — говорится в обращении, с которым ознакомилось агентство.
В тексте сказано, что Россия должна оплатить "значительную часть расходов на восстановление Украины", включая выплату компенсаций жертвам агрессии. Предполагается, что конфискация резервов Центрального банка или собственности госкомпаний поможет в решении этой проблемы. "В тех случаях, когда законные способы конфискации не будут найдены, замороженные средства должны использоваться в качестве рычага давления на Россию и освобождаться только после того, как Россия выплатит весь нанесённый Украине ущерб", – говорится в обращении.
Авторы считают, что Евросоюз должен готовить новый пакет санкций против российской экономики. Кроме того, если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, между ЕС и Россией вообще не должно быть никаких экономических связей, чтобы финансовые ресурсы, продукты или услуги стран ЕС "не помогали российской военной машине", — говорится в письме.
«Медуза»: спустя 3 месяца войны многие в элите РФ недовольны лично Путиным
Сегодня 3 месяца со дня начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, которое в Кремле по-прежнему называют специальной военной операцией. Как пишет "Медуза" со ссылкой на источники в российских правящих кругах, за прошедшие три месяца многие представители российских элит несколько раз поменяли свою позицию по отношению к войне и ситуации в стране. Сейчас, как утверждает издание, очень многие представители элит - как сторонники продолжения войны, так и приверженцы мира - недовольны лично президентом Владимиром Путиным.
В целом в оценках ситуации преобладает пессимизм, утверждает "Медуза". Представители бизнеса и ряд членов правительства "недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций". Есть и те, кого не устраивают темпы "спецоперации", они настаивают на более решительных действиях в войне - вполть до широкой мобилизации и войны "до победы". По информации источников "Медузы", к мобилизации в Кремле не готовы, поскольку эта идея не популярна в обществе. Сторонники немедленного заключения мира, в свою очередь, указывают на проблемы в экономике, которые с течением времени, по их мнению, будут усугубляться.
Источники "Медузы" также утверждают, что в высших эшелонах власти всё чаще обсуждается тема "преемника Путина". Речь идёт не о заговоре против президента, "но есть понимание, или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет". Среди обсуждаемых имён, которые, по мнению некоторых представителей властей, смогут "договориться с Западом" - мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам", отвечая на вопрос о затягивании "спецоперации", заявил, что Россия "не гонится за сроками", и вновь выступил с утверждением, что "все цели, поставленные президентом России, будут выполнены". При этом он сделал упор на так называемой денацификации. Среди других целей, которые называл Путин, начиная войну - "демилитаризация" Украины, а также признание ею независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и аннексии Крыма. По словам Патрушева, "судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории". Что имеется в виду на практике, Патрушев не пояснил.
Также секретарь Совбеза заявил, что будет увеличен госзаказ на создание "патриотических" художественных произведений и кинофильмов.
- За 3 месяца боевых действий Россия взяла под контроль часть южных областей Украины, а также часть Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Под российский контроль перешёл один областной центр - Херсон - и крупный город Мариуполь, практически полностью разрушенный в ходе боёв. От Киева российские войска отступили. Жертвами боевых действий стали тысячи, а по некоторым данным - десятки тысяч мирных жителей. По утверждениям Украины, российские военные допустили множество военных преступлений, подозрения расследует Международный уголовный суд.
Навальный связал смерть судьи с её сожалениями о его отправке в колонию
Мосгорсуд рассматривает сегодня апелляцию оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о мошенничестве, по которому он осуждён на 9 лет колонии строгого режима. Политик, который уже находится в колонии по другому делу, выступил на заседании по видеосвязи.
Он напомнил, что, согласно расследованию созданного Навальным ФБК, судья в ходе процесс созванивалась с сотрудником Администрации президента, - сообщает "Медиазона".
Также Навальный упомянул о другой судье - Наталье Репниковой, которая в феврале прошлого года заменила ему условный срок на реальный по так называемому делу "Ив Роше". По словам Навального, судья "передала через знакомых адвокатов", что сожалеет о своем решении. "А через некоторое время Наталья Репникова умерла", — говорит Навальный, отмечая, что "формально" это случилось от коронавируса. Прямо оппозиционер не сказал, что подозревает кого-либо в убийстве судьи, но отметил, что теперь рекомендует судьям передавать ему, что они сожалеют, "осторожно".
Навальный обвиняет российские власти в том, что они организовали покушение на него в августе 2020 года с использованием яда "Новичок". По данным группы Bellingcat, "Новичком" были отравлены ещё несколько российских оппозиционеров и общественных деятелей, некоторые из них, как Навальный, выжили, некоторые нет.
Также в своём сегодняшнем выступлении Навальный назвал российские власти "врагами, предателями и убийцами русского народа" и выступил с критикой войны в Украине. "Ваше время будет не всегда и ваше время пройдет. И когда вы все будете гореть в аду, дрова будут подкидывать ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в XXI веке" - приводит "Медиазона" слова Навального.
- Навальный в марте был приговорён Лефортовским судом Москвы к 9 годам колонии и штрафу, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд посчитал, что Навальный и его коллеги из ФБК незаконно собирали пожертвования и тратили их на личные нужды. Навальный отрицает свою вину и называет дело политическим. Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии во Владимирской области. Адвокаты Навального настаивают на отмене приговора в том числе и потому, что настаивают, что в таком режиме тайна совещательной комнаты не могла быть соблюдена.
Глава Роскосмоса предложил переименовать Курильские острова
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил переименовать южные Курильские острова, поскольку их названия "ломают" русский язык.
Он предложил для островов названия "Варяг" и "Кореец",в честь кораблей, воевавших в русско-японской войне 1905 года, а третий переименовать в честь капитана "Варяга" Всеволода Руднева. "Архипелаг назвать в честь русских героев-моряков", - заявил в эфире радио "Спутник".
"Я всегда задавался вопросом. Почему мы, имея полное основание говорить, что эти острова принадлежат России. Они кровью пропитаны. Весь Тихий океан пропитан русской кровью. Такие колоссальные потери мы получили в 1905 году, в 1945 году. Почему эти острова не имеют русских названий?".
- Крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" участвовали в русско-японской войне 1904-1905 годов.
- Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, — с конца Второй мировой войны, когда они были аннексированы Советским Союзом, а японцы были с них выселены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключён.
- Сейчас Курильские острова входят в состав Сахалинской области.
- 22 марта Россия вышла из переговоров по мирному договору с Японией в ответ на санкции, которые японские власти ввели после вторжения России в Украину.
- В конце апреля власти Японии впервые с 2003 года начали использовать формулировку "незаконно оккупированные территории" по отношению к Южным Курилам.
В Грузии за неделю выявили 586 новых случаев коронавируса
За неделю, с 16 по 22 мая, в Грузии зарегистрировано 586 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались пять пациентов, выздоровели 605 человек, — сообщает Национальный центр контроля заболеваний.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», на данный момент в стране 627 активных случаев COVID-19. Показатель положительности тестирования 0,52%, основной штамм — омикрон (BA.2).
Больше всего новых случаев — 307, в Тбилиси. В Имерети — 80, Самегрело-Земо Сванети — 37, Квемо Картли — 33, Кахети и Аджария — по 31, Гурия — 23, Шида Картли — 14, Мцхета-Мтианети — 12, Рача Лечхуми и Квемо Сванети — 10, Сванети — 8.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 657 154 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1 639 674 пациента, скончались 16 827.
Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа
Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа в рамках уголовного дела по статье о государственной измене. Об этом сообщила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Марианна Кёрпек.
Во вторник утром Антикоррупционная прокуратура Молдовы и Служба информации и безопасности проводят обыски в доме Додона и ещё 11 помещениях, по подозрению в коррупции, незаконном обогащении и предательстве родины.
18 мая генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против Додона. Его заподозрили в получении взятки от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Поводом стали видеозаписи, сделанные в 2019 году. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Игорю Додону, в то время действующему президенту, черный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал "опять вы с кульком" и попросил передать некоему "Косте". На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством. По данным TV-8, Додон при этом говорил что "постоянно пишет записки Путину".
После появления этого видео началось расследование, но Антикоррупционная прокуратура изначально не выявила преступления, и суд отказался возбуждать дело. На прошлой неделе Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда. Додон отрицает все обвинения.
- В отношении Плахотнюка в Молдове расследуется уголовное дело о причастности к крупным финансовым аферам. В России он проходит по нескольким уголовным делам о преступной деятельности. Москва объявила его в международный розыск.
- Плахотнюк считался "серым кардиналом" молдавской политики, возглавляемая им Демократическая партия была одна из ведущих политических сил. Несколько лет назад он был вынужден покинуть страну после возбуждения против него уголовного дела, а его сторонники потеряли влияние. Тогда, как сообщалось, в борьбе с Плахотнюком прозападная оппозиция была заодно со сторонниками Додона.
- Додон считается пророссийским политиком, в бытность президентом он неоднократно посещал Москву, присутствовал и на параде Победы на Красной площади.
В Госдуме назвали Грузию в числе стран-лидеров по дискриминации российских СМИ
В Госдуме Российской Федерации заявили, что Латвия, Украина и Франция стали лидерами по количеству дискриминационных действий в отношении российских СМИ. В список попала и Грузия.
По словам главы Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, анализ последних пяти лет показал, что наиболее агрессивно в отношении российских медиа ведут себя Латвия, Франция, Молдова, Польша, Литва, Украина, США, Великобритания, Грузия, Германия, Канада, Эстония и Румыния.
Депутат говорит, что законопроект о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ станет ответом на враждебные действия против российских журналистов.
«Предложенные нами меры, включающие возможность отозвать регистрацию и лицензию иностранных СМИ в случае распространения ими противоправной информации, это адекватный и жесткий ответ, но выглядят они значительно более гуманно и цивилизованно, чем та информационная война, которая развернута сегодня против нас», – добавил Василий Пискарев.
Отметим, что в Грузии, в отличие от стран Запада, не введены ограничения для российских государственных СМИ.
ЕС договорится о нефтяном эмбарго в ближайшие дни
Министр экономики Германии Роберт Хабек вечером в понедельник сказал в эфире телекомпании ZDF, что ЕС договорится о запрете на импорт российской нефти в ближайшие дни.
По словам Хабека, само по себе нефтяное эмбарго не поможет лишить Москву доходов, потому что потеря объема экспорта будет компенсирована высокой ценой нефти. В этой связи Еврокомиссия и США совместно разрабатывают план введения предельных цен на нефть. Суть которого в том , что какое-то достаточно большое количество стран договорится и откажется платить за нефть выше установленного ими лимита.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз не может ввести полный и немедленный запрет на поставки российских энергоносителей.
По её словам, если Брюссель немедленно введет эмбарго на российскую нефть, президент Путин, "вероятно, сможет перебросить ту нефть, которую не продаст в Евросоюз, на мировой рынок, где цены возрастут, и получить за неё большую сумму". "Это наполнит его военную казну", - добавила глава Еврокомиссии. В вопросе санкций, по мнению фон дер Ляйен, нужно мыслить стратегически, чтобы не навредить европейской экономике, "потому что она - самый мощный инструмент в противостоянии российской агрессии", считает глава ЕК.
Отказываться от российских энергоносителей страны Запада стали в рамках санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину. Шестой пакет санкций ЕС, включавшем в себя, помимо прочего, запрет на импорт российской нефти, заблокировалинескольких стран, сильно зависящих от импорта российской нефти, в первую очередь Венгрии. Еврокомиссия надеется уговорить эти страны, предложив им большие компенсации и инвестиции в энергетику, пишет Reuters.
Дания заявила, что отправит Украине крылатые ракеты «Гарпун»
Двадцать стран мира готовы предоставить Украине новые пакеты помощи для обеспечения безопасности. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на онлайн-встрече Украинской контактной группы, прошедшей 23 мая.
Дания, например, отправит современные противокорабельные крылатые ракеты "Гарпун" (способные скрытно атаковать цели на расстоянии 150-200 км) для охраны береговых линий – в частности порта в Одессе, заблокированного российским флотом.
Участники встречи - представители 47 стран - обеспокоены, что сложившаяся ситуация грозит миру глобальным продовольственным кризисом. Американский генерал Марк Милли подчеркнул, что ракеты "Гарпун" не смогут способствовать возобновлению коммерческих перевозок, но помогут не допустить высадки морского десанта в одесском порту.
Другие страны, по словам Остина, смогут "пожертвовать критически необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, а также танки и другую бронетехнику". Кроме того, участники Украинской контактной группы взяли на себя обязательно обучить украинских солдат и поддержать работу их военных систем.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.