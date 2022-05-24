Пашинян и Блинкен обсудили вопросы региональной безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону урегулирование нагорно-карабахского конфликта, открытие региональных коммуникаций, вопросы региональной безопасности.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, госсекретарь высоко оценил усилия правительства Армении, направленные на установление мира и стабильности в регионе, а также процесс демократических реформ в Армении, пишет Радио Азатутюн.

«Премьер-министр Пашинян поделился своими впечатлениями от состоявшейся 22 мая в Брюсселе трехсторонней встречи, подчеркнув, что в целом положительно оценивает встречу, однако, к сожалению, после встречи прозвучали комментарии, не имеющие ничего общего с содержанием обсуждений», - говорится в сообщении.

Энтони Блинкен, в свою очередь, подтвердил готовность США и впредь поддерживать демократические реформы в Армении, урегулирование нагорно-карабахского конфликта, демаркацию границы между Арменией и Азербайджаном, открытие региональных коммуникаций и установление региональной стабильности.

Были также затронуты обсуждения на уровне спецпредставителей Армении и Турции.

Вчера вечером, спустя день после брюссельских переговоров лидеров Армении и Азербайджана, Ереван и Баку почти одновременно опубликовали состав комиссий по вопросам делимитации и безопасности границ.