Фатма Джерен Язган: Турция будет решительным сторонником Грузии на ее пути в НАТО

«Грузинский народ и правительство Грузии продолжают идти по пути членства в НАТО. Турция будет решительным сторонником Грузии на пути к членству в НАТО», - заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган, сообщает Общественный вещатель Грузии.

По словам посла, президент Эрдоган, Турецкая Республика и внешняя политика Турции последние 30 лет поддерживают евроатлантическую интеграцию Грузии. Как заявила посол, Турция всегда готова помочь Грузии в ее евроатлантических устремлениях.

«Правительство Турции всегда подтверждало, что если у Грузии возникнет потребность в оборонных тренингах НАТО или в различных мерах по укреплению ее обороноспособности, Турция всегда готова ее поддержать. Турция всегда поддерживала членство Грузии в НАТО, и сегодня мы придерживаемся такой же позиции. Мы будем рады сегодня же видеть Грузию в НАТО. Наша позиция не изменилась, а укрепилась, что связано с событиями в регионе. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии. По мере того, как грузинский народ и правительство Грузии продолжают путь к членству в НАТО, Турция будет решительным сторонником Грузии на ее пути к членству в НАТО», - сказал Язган.