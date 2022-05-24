Киев намерен вернуть Донбасс до конца года

Киев обвиняет Москву в использовании тяжелого вооружения против населения Донбасса. Наступление российской армии превращает города в руины, утверждают власти Украины. При этом в Киеве уверены в своей победе и возврате всех территорий. В том числе возвращения под полный контроль Донбасса. Для этого украинским вооруженным силам необходимо тяжелое вооружение, и чем скорее Запад его поставит, тем быстрее ВСУ выйдет на международно признанные границы Украины.

Россия продолжает наступление в Донбассе. Основные бои идут на направлении Северодонецка и Лисичанска – двух относительно крупных городов Луганской области, остающихся под контролем украинской армии. Оба населенных пункта взяты в полукольцо. В соседней Донецкой области российским войскам удалось взять под контроль город Светлодарск Бахмутского района. По словам начальника местной военной администрации Сергея Гошко, солдаты противника вошли в город утром 24 мая. Тем не менее, по мнению международных военных экспертов, наступление российской армии идет крайне медленно. В Москве объясняют скромные военные успехи заботой о мирных жителях. Такую версию, в частности, выдвинул министр обороны России Сергей Шойгу:

«Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления. Но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения».

В Киеве же утверждают, что число жертв среди мирного населения в результате российского наступления идет на сотни. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что населенные пункты в Донбассе практически стерты с лица земли:

«Самая тяжелая боевая ситуация сейчас в Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк – в этом направлении кафиры сосредоточили наибольшую активность в это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое. Буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные».

При этом в Москве утверждают, что уничтожили крупную партию снарядов к американским дальнобойным гаубицам М777, переданным Соединенными Штатами ВСУ для сдерживания российского наступления в Донбассе. Впрочем, в Киеве подчеркивают, что на восточный фронт пока переброшена лишь малая часть из поставленных вооружений. Всего Украина получила около сотни подобных гаубиц и десятки тысяч снарядов к ним.

Западные союзники Киева считают, что Москва уже утратила способность добиться своих военных целей. По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, то, что планировалось как краткосрочная операция, превратилось в дорогостоящую войну:

«Владимир Путин не достиг своих стратегических целей в Украине. План состоял в том, чтобы взять Киев, обезглавить правительство и установить контроль над страной. В итоге он был вынужден вывести свои войска из-под Киева и с севера страны, российские войска были вытеснены из Харьковской области и наступление в Донбассе движется очень медленно. Я не предсказываю исход этой войны, никто не может этого сделать. Но очевидно, что Россия не добилась своих целей в Украине. Краткосрочный план обернулся долгой и дорогостоящей войной для России».

Горячая фаза войны, как прогнозируют в Киеве, продлится до конца года. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. При этом, по его мнению, за это время украинская армия не только освободит территории, оказавшиеся под российским контролем с 24 февраля, но также вернет Донбасс и войдет на территорию аннексированного Россией Крыма. У России же, считает главный украинский разведчик, ресурсов на продолжение войны хватит на 12 месяцев.

Примечательно, что Кирилл Буданов, назначенный на пост главы ГУР в 2020 году, еще в ноябре прошлого года заявлял, что предупреждения западных разведок о подготовке российского вторжения правдоподобны и даже назвал время его начала: февраль 2022 года, что в итоге оказалось правдой.

Президент Украины Владимир Зеленский, хоть и уверяет сограждан в том, что в итоге страна вернет все утраченные территории, тем не менее готов к переговорам с Владимиром Путиным ради немедленного окончания боевых действий:

«У них такая структура принятия решений в государстве, что без него (Путина) никакое решение не может быть принято. И мы должны это четко понимать. У них все институты объединены одним решением, все решает президент РФ. Если речь идет о прекращении этой войны, то такое решение не может быть принято без него. Это будет невозможно без встречи с президентом Российской Федерации».

При этом всего 10% украинцев готовы к территориальным уступкам России ради скорейшего окончания войны. Об этом говорится в исследовании, проведенном Киевским международным институтом социологии. В том числе и на территориях, находящихся сегодня под контролем российских войск. И если на востоке страны количество людей, выступающих категорически против уступок, составляет 68%, то в остальных регионах их число превышает 80%.

Впрочем, для этого Украине необходимо добиться военного превосходства над российской армией. А стране все еще не хватает оружия и боеприпасов. Об этом написал в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба:

«Слишком рано делать вывод, что у Украины уже есть все необходимое ей оружие. Российское наступление на Донбасс – это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки оружия и боеприпасов, особенно ракетных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, бронетранспортеров».

На состоявшемся 23 мая ежемесячном совещании стран-союзниц Украины по координации военной помощи было объявлено о скорой передаче Украине противокорабельных крылатых ракет «Гарпун». О ракетных системах залпового огня при этом ничего не сообщалось. Но все настойчивее говорят о том, что без подобного вооружения украинской армии будет трудно перейти к масштабному контрнаступлению.