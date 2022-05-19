Российское «чудо-оружие» не справляется

Россия пытается продвинуться в Донбассе, но не слишком успешно. В Киеве считают, что армия противника почти исчерпала свой наступательный потенциал. Но Украине срочно требуется тяжелое дальнобойное оружие, чтобы переломить ход боевых действий. В числе главных вопросов на украинской повестке дня и судьба сдавшихся в плен бойцов «Азова».

Российская армия пытается развить наступление в Донбассе. Бои ведутся в районе населенного пункта Большая Камышеваха недалеко от Славянска, а также в направлении Северодонецка. Впрочем, как отмечают в украинском Генштабе, большого успеха наступательные действия противника не имеют. Российское Минобороны рапортует об успехах в уничтожении техники и живой силы, но о продвижении войск представитель ведомства Игорь Конашенков в традиционной сводке не сообщил:

«Оперативно-тактической армейской авиацией поражены два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники. Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения силы и военной техники Вооруженных сил Украины, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы. Российскими средствами ПВО уничтожены 15 украинских БПЛА».

В Киеве, со своей стороны, отмечают, что российским войскам не удалось продвинуться на юг от Изюма, то есть в направлении основного удара.

Заявления российской стороны о том, что в ходе боевых действий в Украине было применено новейшее лазерное оружие, в Киеве считают провалом планов Кремля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский:

«Сегодня один из представителей российского государства сообщил, что оккупанты якобы начали использовать в Украине комплексы лазерного оружия. Якобы для экономии ракет. Примечательно, что в Москве начали говорить об экономии, поскольку армия РФ уже использовала основные запасы своего ракетного оружия. Что ж, в пропаганде нацистской Германии был такой термин «вундерваффе». Чудо-оружие. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров о чудесном оружии, которое якобы будет настолько мощным, что обеспечит перелом в войне».

По словам Зеленского, желание России говорить о таком оружии на третьем месяце войны «свидетельствует о полном провале вторжения», а также о том, что «они боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне в России допущены катастрофические ошибки».

Впрочем, с оружием не все гладко и у Украины. Американское издание Politico, со ссылкой на свои источники, сообщило, что Киев огорчен нежеланием администрации Джо Байдена предоставить Украине реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, в которых украинские военные особенно нуждаются в Донбассе. Речь, в частности, идет о современных американских системах HIMARS, дальность стрельбы которых составляет до 300 километров.

По мнению Киева, американские системы помогут Украине превзойти российскую тяжелую артиллерию по радиусу действия и разрушительной силе, что может во многом определить исход войны. Киев уже несколько месяцев просит Белый дом предоставить им этот тип вооружений. Однако, как говорится в публикации, в Вашингтоне опасаются, что системы могут быть применены украинской стороной для ударов по российской территории, что грозит резкой эскалацией конфликта.

Россия, между тем, по данным западных разведок, продолжает обстрелы металлургического комплекса «Азовсталь» в Мариуполе, что может свидетельствовать о том, что на территории предприятия все еще находятся украинские военные. Согласно заявлениям российского Министерства обороны, всего с понедельника «в плен сдались 1730 защитников Мариуполя».

«За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях ДНР в Новоазовске и Донецке», – заявил Игорь Конашенков.

Российское Минобороны опубликовало кадры, на которых люди, обозначенные как украинские военнопленные, рассказывают, как с ними обращаются:

«Условия содержания более чем (нормальные). Матрасы, одеяла есть, питание адекватное. Хватает и наестся, и на все остальное. Условия хорошие».

Верифицировать кадры не представляется возможным. Что касается озвученного Москвой числа пленных, Киев эти цифры не подтверждает.

Тем временем судьба сдавшихся украинских солдат остается неясной. В прокремлевских СМИ раздаются требования жестоко покарать бойцов «Азова», которых российская пропаганда называет «нацистскими преступниками». Причем такие настроения присутствуют и среди российского политического истеблишмента. В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею депутата Анатолия Вассермана принять постановление или закон, запрещающие обмен «нацистских преступников». По каким критериям украинских военнослужащих надлежит причислять к этим самым «нацистским преступникам», осталось непонятным, однако Володин привлек к развитию этой инициативы комитет по обороне и безопасности:

«В соответствии с нашим регламентом, просьба подготовить соответствующее протокольное поручение, давайте и его проработаем вместе с комитетом по обороне и безопасности. Вы правильно вносите предложение. Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом».

Обмен военнопленными и удерживаемыми гражданскими лицами – практика, принятая во всем мире. Во время военного конфликта обмен обычно происходит из расчета «один к одному». По заключении же мирного соглашения пленных принято менять по принципу «всех на всех». Судя по тому, что высшее руководство России отмалчивается, у Москвы, очевидно, пока нет планов по обмену бойцов «Азова», и Кремль не хочет загонять себя в какие-то рамки на возможных переговорах по этому вопросу.

Так или иначе, статус защитников «Азовстали» сегодня озвучил Международный комитет Красного Креста. Согласно заявлению организации, бойцы, которые находятся в руках российской стороны, являются военнопленными, а значит, им полагаются защита и права, гарантированные Женевской конвенцией. Это также означает, что их судьба не может решаться российским судом, как того требуют некоторые политики в Москве.

Украина рассчитывает обменять сдавшихся защитников Мариуполя на пленных российских солдат.