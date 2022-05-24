Пятый пошел

В Цхинвале прошла инаугурация пятого президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Он принес клятву на Конституции на двух языках – осетинском и русском, после чего глава ЦИК вручила Гаглоеву соответствующее удостоверение. За церемонией наблюдали три бывших югоосетинских президента, в том числе проигравший последние выборы Анатолий Бибилов, а также гости из России, Абхазии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, ДНР и ЛНР.

Церемония инаугурации проходила в здании югоосетинского Госдрамтеатра, небольшой зал которого уместил всех приглашенных гостей. Среди них – представители России, в том числе, начальник Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, председатель комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, глава Северной Осетии Сергей Меняйло. На церемонию были приглашены и делегации из ЛНР и ДНР, а также вице-президент Абхазии Бадра Гунба, глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян и посол Никарагуа в Российской Федерации.

Здесь же были бывшие президенты Южной Осетии – Людвиг Чибиров, Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов. Второй президент республики Эдуард Кокойты на инаугурации не присутствовал. В тексте, который накануне выдала протокольная служба главы государства, было четко обозначено, что он не числится в составе приглашенных лиц: «Приглашены первый президент Южной Осетии Людвиг Чибиров, третий президент Леонид Тибилов и четвертый президент Анатолий Бибилов (который передаст власть новому, уже пятому президенту Республики Южная Осетия Алану Гаглоеву)...»

После прохождения по красной дорожке с почетным караулом Гаглоев уже в зале дал клятву на Конституции Южной Осетии, в которой обещал защищать права и свободы человека и гражданина, а также суверенитет и территориальную целостность государства.

Выступил вновь избранный президент и на русском. Обращаясь к народу республики, он заявил, что принимает весь груз ответственности за каждого гражданина Южной Осетии:

«Вступая в высшую государственную должность, я принес присягу на Конституции республики. Это возлагает на меня самые высокие обязательства перед народом Южной Осетии – Государства Алания. Соблюдение закона, уважение прав и свобод человека являются важным условием сохранения внутриполитической стабильности и успешного экономического развития страны. Поэтому всеобщее равенство граждан перед законом должно быть надежно обеспечено государством. В этом направлении нам многое предстоит сделать. Огромная работа нам потребуется, чтобы поднять экономику, повысить уровень доходной части бюджета, решить проблемные вопросы в сфере здравоохранения и социального развития. Но эти задачи выполнимы, нужен созидательный настрой и наши совместные усилия».

Отношения и интеграцию со стратегическим партнером – Россией, Гаглоев назвал главным приоритетом внешней политики республики:

«У нас есть все возможности для развития благодаря всесторонней помощи РФ – нашего главного союзника. Нам предстоит оправдать те великие жертвы, которые принесли многие поколения нашего народа на пути к обретению независимости от агрессивно-националистической Грузии. Сейчас в мире складывается острейшая геополитическая ситуация, это момент вооруженного столкновения сил добра и зла. Считаем, что меры, предпринимаемые нашим стратегическим партнером РФ, полностью соответствуют угрозе национальной безопасности, нависшей над странами, входящими в орбиту русского мира. Сегодня и всегда Южная Осетия будет верна своему союзническому долгу».

Об углублении интеграционных процессов, говорил на инаугурации и глава Северной Осетии Сергей Меняйло:

«…Я искренне поздравляю народ Южной Осетии с результатом этих выборов, итоги которых говорят об оказанном высоком доверии граждан республики своему новому молодому президенту. Сделанный выбор народа Южной Осетии отражает четкий общественно-политический запрос на новое качество государственности и экономики, на углубление эффективных интеграционных связей с Россией и, прежде всего, с Республикой Северная Осетия-Алания. Мы – один народ, живем по одним традициям, одной историей, одними обычаями. И жители Северной Осетии, органы государственной и местной власти всегда исходили из этого исторического обстоятельства и всегда были ориентированы на всестороннее укрепление двусторонних связей с Южной Осетией».

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба зачитал поздравление от президента Аслана Бжания:

«…Между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия установлены теплые, братские отношения. Наши народы прошли с честью и достоинством через многие испытания. Глубоко убежден, что под вашим руководством международное сообщество увидит новые шаги и достижения югоосетинского народа и государства. Позвольте пожелать вам, уважаемый Алан Эдуардович, крепкого здоровья, реализации намеченных планов, благополучия и успехов на высоком государственном посту. А народу Южной Осетии – мира, добра и процветания».

Сегодня же глава ЦИК Эмилия Гагиева передала вступившему в должность главе Южной Осетии удостоверение президента.

Напомним, 41-летний экс-сотрудник КГБ и бизнесмен на выборах 8 мая обошел своего конкурента, на тот момент действующего президента Анатолия Бибилова, с разрывом почти в четыре с половиной тысячи голосов избирателей (56.09%). Гаглоев уже участвовал в президентской гонке 2017 года, набрав тогда чуть более 10% голосов. Нынешние выборы, ставшие по традиции протестными, позволили ему стать пятым президентом Южной Осетии. Во время предвыборной кампании Алана Гаглоева называли «народным кандидатом» и «кандидатом от оппозиции».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия