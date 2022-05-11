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Политика

Алан Гаглоев получил наследство из долгов

Алан Гаглоев

Центризбирком Южной Осетии определил сегодня дату инаугурации нового президента Южной Осетии, лидера партии «Ныхас» Алана Гаглоева, – 24 мая. После инаугурации вновь избранному главе государства придется столкнуться с большим количеством вызовов и проблем, в том числе, нерешенных предыдущей властью.

Список из восьми пунктов в своем телеграм-канале обозначил сразу после объявления результатов голосования на президентских выборах экс-заместитель главы администрации правительства юрист Олег Гаглоев. По его словам, «уже сейчас в народе высокие ожидания от смены руководства республики. Я бы сказал, завышенные. Но это понятно: за последние годы клубок проблем только и делал, что увеличивался, ни одна из проблем решена не была». Олег Гаглоев обрисовал круг этих проблем:

«Новому руководству необходимо будет: оперативно решить проблему имеющихся в государственном бюджете кассового разрыва и дефицита; довести до логического завершения расследование убийства Инала Джабиева и наказать виновных; восстановить вооруженные силы страны; отстоять территориальный суверенитет страны; систематизировать законодательство страны; каким-то образом решить вопрос реализации плана модернизации системы здравоохранения, предполагающей оптимизацию работников здравоохранения в количестве более 400 человек; решать вопрос с оптимизацией численности государственных служащих, предусмотренной соответствующим соглашением; решить «таможенные» проблемы (ввоз, частые заторы на границе)».

От одной проблемы – незамедлительного проведения референдума по вхождению в состав России, которое активно информационно раскручивали во время предвыборной кампании предыдущего президента Анатолия Бибилова, – Гаглоев сегодня сумел временно отстраниться. В интервью российским СМИ он заявил: вхождение – процесс не односторонний, он пройдет, как только стратегический партнер даст сигнал:

«Все эти планы (вхождение в состав РФ) озвучивали практически все предыдущие президенты, а в целом – это вековая мечта осетинского народа… Мы, со своей стороны, и в программе предвыборной, и сегодня отмечаем, что тут дело не только в том, что надо объединяться. Дело в том, какой механизм. Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не все зависит от Республики Южная Осетия, у нас есть стратегический союзник – РФ, по таким основным, важным вопросам все шаги надо делать согласованно. Мы сегодня следим внимательно за теми геополитическими процессами, которые проходят. Понимаем, что сегодня РФ проводит спецоперацию на Украине по борьбе с неофашистами. И я думаю, как только наступит время, Южная Осетия была и сегодня готова к вхождению в Российскую Федерацию».

Депутат парламента Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» поделился: он согласен с постановкой проблем от Олега Гаглоева, которые придется решать новому президенту. Но главной задачей для него станет реальная консолидация общества:

– Думаю, что здесь одним из основных связывающих элементов (при решении этих задач) будет консолидирующая роль в обществе, о которой говорил сам Алан. И что необходимо уже отходить от того, чтобы делить людей на принадлежность к разным группам, и выказать какую-то объединяющую роль. Вот как только у него это станет получаться, думаю, что это станет элементом, который будет способствовать решению остальных проблем тоже. Потому что у нас на сегодня как раз остро стоит вопрос разделения в обществе.

– С лозунгом о консолидации общества в свое время, в 2017 году, выступал и Анатолий Бибилов. Однако за пять лет этой консолидации так и не произошло. Какие основные ошибки должен учесть при этом Алан Гаглоев?

– У Бибилова было все четко разграничено, кроме того, что он этот лозунг озвучил, кроме этого, он никаких действий не предпринял. Вместо этого у него произошло разобщение в обществе. Во-вторых, у него был еще один лозунг о воссоединении двух Осетий в составе России. И здесь мы увидели не воссоединение, а, наоборот, – разобщение, особенно в последние годы. Поэтому вот именно в этих направлениях он должен будет действовать. В плане того, чтобы было много возможностей, площадок, которые бы способствовали совместной деятельности или совместным действиям и внутри нашего общества, и между Севером и Югом Осетии.

Еще одной проблемой, с которой может столкнуться Алан Гаглоев, называют формирование работоспособной команды. Наблюдатели пока теряются в догадках, кто же займет ключевые посты в его правительстве или возглавит силовые ведомства. На все вопросы по этому поводу избранный президент пока отвечает так: «про команду я отвечу позже».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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