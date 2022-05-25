В абхазском законопроекте Москва усмотрела риск дискриминации русского языка

Готовящиеся в самопровозглашенной республике Абхазия поправки в закон о выборах депутатов об обязательном знании кандидатами абхазского языка на деле могут привести к дискриминации русского языка, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Мы озабочены поступающей информацией о разработке законодательств, формально направленного на поддержку абхазского языка, а на деле ведущего к дискриминации русского языка», – заявил Калашников на заседании комитета с участием главы абхазского МИДа Инала Ардзинба.

По словам главы думского комитета, речь идет о внесении поправок в закон о выборах депутатов, предусматривающих обязательное требование владения абхазским языком, а также ужесточение требований лингвистической компетенции для чиновников, пишет «Интерфакс».

«Подобные инициативы чреваты обострением межэтнических противоречий с учетом статуса русского языка, де-факто средства межнационального общения», – сказал Калашников.

Он отметил, что опыт Украины показывает, как огромное накопленное взаимодействие «взрывается одним только поверхностным подходом именно в этой отрасли». Также, по словам Калашникова, в Госдуме рассчитывают на интенсификацию работы абхазского парламента по принятию необходимой законодательной базы, в частности, в области регулирования деятельности иностранных агентов.

«У нас здесь накоплен большой опыт, думаю, что нужно этим опытом воспользоваться», – отметил глава комитета.

Отметим, что в марте текущего года в Сухуми обсудили итоги парламентских выборов, по итогам которого все немногочисленные кандидаты русской национальности выбыли из борьбы за депутатский мандат.