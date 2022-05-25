Премьер-министр Грузии потребовал ясности от ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна ждет ясного и четкого ответа от Евросоюза на свою заявку в ЕС.

«Мы хотим увидеть действия ЕС уже сегодня. Мир изменился. То, что происходит в Украине, стало вызовом для всей европейской архитектуры безопасности», – сказал Гарибашвили на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», далее он заявил: «Вопрос стоит так: скажем мы нашему народу, что Грузия получит символическую, политическую декларацию (одобрение), или же нам нужно сказать ему, что сейчас неподходящее время».

Гарибашвили подчеркнул, что Грузия заплатила очень высокую цену за независимость.

«В 90-х годах у нас было две войны, и в 2008 году крупномасштабная война с Россией, её следствием стала оккупация наших исторических территорий. Мы понимаем существующую в ЕС озабоченность, что они не хотят «импортировать» проблемы в европейскую семью. Но мы также осознаем также, что присвоение статуса кандидата не означает членство. До этого — длительный процесс, мы это понимаем и у нас есть домашняя работа: соглашение об ассоциации. Но мы хотим ясности и нам нужно адекватное и соответствующее реагирование ЕС», — заявил премьер Грузии.

Гарибашвили также заявил, что Грузия — «надежный и лояльный партнер Евросоюза».

«Это – выбор нашего народа, это не просто выбор правительства, это цивилизационный выбор. Мы очень лояльны и преданы Евросоюзу, потому что у нас общие цели, общие принципы, общие ценности», — заявил премьер-министр.

Глава правительства заверил, что со стороны Грузии будет сделано все возможное, «чтобы достичь конечной цели — полноправного членства».