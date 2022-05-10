Тбилиси ждет хороших новостей из Брюсселя

Грузия ожидает решения Еврокомиссии по присвоению ей статуса страны кандидата в члены ЕС. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили передал сегодня послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю вторую часть опросника для вступления Грузии в ЕС. Тем самым грузинские власти завершили необходимые официальные процедуры и переходят в режим ожидания вместе с Киевом и Кишиневом. Однако полной убежденности в том, что ответ будет положительным, в Тбилиси нет. Масла в огонь сомнений подлили и сказанные накануне в Европарламенте слова президента Франции.

В семи книгах на шести тысячах страниц уместило правительство Грузии ответы для второй части опросника по вхождению страны в ЕС. Передав ответы послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю, премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил, что теперь здесь с нетерпением ждут ответа от Еврокомиссии. И хотя в целом у представителей власти ожидания оптимистичные, вице-премьер, министр культуры Тея Цулукиани напомнила общественности о том, что очень часто страны ЕС с трудом достигают консенсуса и в результате не всегда принимаются «справедливые решения»:

«У нас очень большое, обоснованное и легитимное ожидание того, что грузинское государство, его народ займет в Европе место, которое нам принадлежит веками. Поэтому ждем результата с надеждой, что не будет никакого необоснованного препятствия на этом пути со стороны стран ЕС».

Ответы на первую часть опросника правительство Грузии передало Брюсселю второго мая. Тогда же оппоненты потребовали, чтобы власти обнародовали ответы. Довести это дело до конца обещал сегодня один из лидеров партии «Лело», депутат Давид Усупашвили:

«То, что ответы на вопросы необнародованы до сих пор, – это нехорошо. У правительства было достаточно времени, чтобы поработать над этими вопросами. Это ответственность правительства, но не его собственность и эксклюзив. Решения, принятые на основе отправленных ответов, придется выполнять и будущим властям. Мы (власть и оппозиция) должны быть в режиме разумного сотрудничества. Поэтому я обещаю, что ответы на опросник обязательно будут обнародованы».

В оппозиции нивелировали заявления правящей «Грузинской мечты» о том, что по всем направлениям власть проделала титанический труд и следовала рекомендациям ЕС. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе напомнил «Грузинской мечте» о том, что та покинула соглашение Мишеля по выводу страны из кризиса и до сих пор не провела обговоренные там реформы избирательной и судебной систем.

Оппоненты власти, как и наблюдатели, сегодня не забыли отметить, что речь идет о геополитическом решении Брюсселя, что если бы не российская агрессия и желание ЕС помочь Украине, Молдове и Грузии противостоять российским угрозам, о присвоении статуса кандидата на членство в ЕС этим странам в 2022-м году не могло быть и речи.

Тем не менее накануне в эти ожидания подмешал «ложку дегтя» президент Франции Эммануэль Макрон. Выступая в Европарламенте в Страсбурге, Макрон коснулся перспектив членства Украины в ЕС и заявил, что на это, возможно, уйдет десятилетия. Он предложил создать новый политический альянс для тех европейских стран, которые пока не являются членами ЕС. Ответ, который дал по этому поводу Financial Times министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, разлетелся по всем грузинским СМИ и в соцсетях.

«Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно – Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим», – отметил Кулеба.

Опираясь на другие заявления европейских лидеров, бывший посол Грузии в ОБСЕ, директор Ассоциации реформ Грузии Паата Гаприндашвили надеется, что такие опасения в трех столицах не оправдаются и что решения будут приниматься не индивидуально, а сразу по всем трем странам:

«Если будет такое геополитическое решение, как и обещали, хочу верить, что Европа, ЕС не оставит ни одну из этих стран за железным занавесом и не сдаст нас окончательно России».

Что же касается заявления французского президента, Паата Гаприндашвили в нем увидел больше позитивного:

«Я хорошее увидел в том, что Макрон признает легитимность стремлений по вхождению в ЕС народов Украины, Молдовы и Грузии. После этого президент Франции развивает мысль об особенной ответственности ЕС в этом вопросе, и именно в этом ключе он и говорит о создании новой европейской организации, в которой легче будет объединиться этим странам. Макрон прав, формальные процедуры на вхождение в ЕС могут продлиться несколько десятилетий, поэтому он и предложил упрощенный вариант, который дает возможность сесть за один стол с Грузией, Украиной и Молдовой, он там же не исключил присутствие Великобритании».

Поскольку информации по этому вопросу пока слишком мало, Паата Гаприндашвили строить предположения считает спекуляцией. Он отмечает, что о реформе структуры ЕС для оперативного принятия решений говорилось и ранее. И если в Брюсселе решат когда-нибудь создать и такую организацию, то Грузия должна быть в ней обязательно представлена, считает грузинский политолог Паата Гаприндашвили:

«Вхождение в ЕС, в любую западную структуру Грузии необходимо для того, чтобы в нашей стране судьба реформ зависела не от желания нескольких, и тем более одного человека, а чтобы реформы стали необратимыми».

Пока, по мнению большинства грузинских наблюдателей и представителей профильных НПО, эти реформы приостановлены, а демократические институты ослаблены. Есть ожидание, что для присвоения статуса кандидата на членство в ЕС Тбилиси и Кишинев получат дополнительные условия. Об этом станет известно от Еврокомиссии в конце июня.