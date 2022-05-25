«Страна Даурия» на абхазском берегу Черного моря

Сегодня исполнилось бы 69 лет абхазскому поэту, прозаику и публицисту Дауру Зантария. Данью памяти писателя является и Международный литературный конкурс его имени, итоги которого вчера подвели в Сухуме.

Сегодня исполнилось 69 лет со дня рождения поэта и прозаика, киносценариста, публициста Даура Зантария, с одинаковой силой и мощью писавшего на абхазском и русском языках. И хотя он ушел из жизни 21 год назад, его дело продолжается на страницах изданных книг, в деятельности Культурного центра его имени – в сухумской квартире на первом этаже коммунального дома, где он некогда жил, буквально в квартале от здания Национальной библиотеки Абхазии и в двух кварталах от берега Черного моря.

А вчера в этом Культурном центре прошла встреча, приуроченная ко дню рождения писателя, на которой подвели итоги второго Международного конкурса «Вдыхая музыку молчания» им. Д. Зантария – с участием литераторов разных стран, пишущих на абхазском и русском языках. Тут нельзя не отметить поистине огромную роль общественно-политического деятеля Цизы Гумба – и в создании Культурного центра имени Даура Зантария, и в проведении литературного конкурса его имени.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем жюри – известным абхазским поэтом, доктором филологических наук Владимиром Зантария. Владимир Константинович рассказал о тех, кто представил свои произведения, прислав их по электронной почте из-за рубежа:

«Я читал их работы, заранее мне присылали. Артур Кеншечаов из Черкесска. Черкес, но пишет на русском языке. Ядвига Чембарцева, Молдова. Эльвира Фролова – часто встречаются ее публикации в интернете, интересные стихи пишет. Елена Чишуаева из Еревана».

Но победителями все же стали представители Абхазии. Зантария назвал тех, кто занял в конкурсе первое, второе и третье места:

«Ричард Чкадуа, Айнар Читанаа, Хаджарат Джикирба».

В жюри конкурса также входили сухумская писательница Надежда Венедиктова и Марина Москвина из России, которая принимала участие во встрече дистанционно. Также дистанционно участвовал молодой поэт из КЧР Артур Кенчешаов. «Абхазия сыграла огромную роль в моем творческом становлении. После нескольких поездок, после встреч с друзьями в Абхазии моя поэзия изменилась кардинально. Здесь чувствуешь тепло и открытость людей», – сказал он. Все участники конкурса получили памятные подарки.

Вот что Владимир Зантария говорит о других представителях литературной поросли:

«Вот Шазина Бганба. Ее Циза представила вчера как будущего руководителя этого Культурного центра. Поэтесса. Она пишет на абхазском, арасадзыхская. Очень неожиданные образы в ее стихах…

– А сама она не участвовала в этом конкурсе?

– Вот плохо, что почему-то она не участвовала».

А потом Владимир долго вспоминал Даура Зантария:

«В нем много от народного творчества шло. Даур смог очень хорошо, ярко, талантливо представить все это. Я называю это тамышским фольклором (смеется). Сидя у очага, шутили, рассказывали друг другу какие-то байки. И народный юмор он воплотил очень сильно, ярко».

Представительница совсем другого, старшего поколения, преподаватель Абхазского госуниверситета, а ранее Сухумского пединститута, очень уважаемая в среде творческой интеллигенции Абхазии Маргарита Глебовна Ладария стала одним из почитателей творчества Даура:

«Маргарита Глебовна очень полюбила Даура, начала писать о нем. Мы попросили написать о его романе «Золотое колесо», и она успела написать хорошую статью накануне своего ухода из жизни. Вот она там сказала, что есть такое понятие… Есть писатели, которые могут смело нарушить «железную устойчивость традиций». И она просто влюбилась в него и говорила: «Это Гоголь абхазский».

– А она преподавала ему, когда он учился в пединституте?

– Нет, мы же с Дауром на одном курсе были. Несколько лекций, правда, было, когда она о Марине Цветаевой рассказывала… что-то типа факультатива. Мы с Дауром приглашены были.

– Вы и на курсе вместе учились. А в школе?

– В школе десять лет, конечно, вместе.

– Не скажи, что вы еще за одной партой все это время просидели?

– Ну, почти… Но Даур, знаешь, у него были удивительные способности в математике, физике, во всех естественно-научных дисциплинах. Он на пятерки все это сдавал. А потом так получилось, что пошел в литературу. Он пробовал даже «Евгения Онегина» переводить в седьмом классе, показывал мне, помню, блокноты свои.

– А кому первому из вас пришло в голову заняться литературой, у кого это раньше проявилось?

– В школе, в 5-6-7 классах Римма Нуриевна Барателия, математичка наша… Она была дочерью писателя Нури Барателия. Видимо, у них в семье традиционный такой был интерес к литературе. Она предложила нам с Дауром издавать рукописный литературный журнал «Адзыхь» – «Родник». И мы издавали его. Потом начали писать какие-то стихи, в журнал «Амцабз» посылать. А потом в десятом классе даже совместную рецензию написали на одну книгу и послали в газету «Апсны Капшь». Там ее похвалили, но не напечатали».

Даур Бадзович Зантария (1953-2001) окончил филологический факультет Сухумского пединститута и Высшие курсы киносценаристов в Москве. В 1983 году по его сценариям на киностудии «Грузия-фильм» были сняты два фильма – «Серебряная улица» и «Гроб на заказ», а в 1985 году – фильм «Сувенир» (режиссер – Вячеслав Аблотия). Работал в абхазском детском журнале «Амцабз» («Пламя») и в Фонде культуры Абхазии. Много лет его связывала дружба с известным русским писателем Андреем Битовым, который не раз жил у него дома в селе Тамыш. В последние годы Даур жил в Москве. Его стихи и проза публиковались в московских литературных журналах «Знамя», «Дружба народов» и «Новый мир». В 2013 году вышел двухтомник его стихов и прозы.

Недавно сухумский Русдрам им. Фазиля Искандера поставил спектакль по его исторической повести «Енджи-ханум, обойденная счастьем». Кстати, Андрей Битов об этом произведении высказывался так: «Даур Зантария был слишком талантлив. Двадцать лет назад он показал мне свою первую крупную вещь «Енджи-ханум, обойденная счастьем». Она была не только талантлива, но и гениальна, настолько в ней выражен новый жанр, новый писатель – органичный сплав эпоса и хроники, фольклора и летописи».

О Дауре Зантария в Сухуме до сих пор вспоминают как о легендарной личности. Подобно тому, как Владимир Зантария говорит о «тамышском фольклоре», так и я когда-то придумал такое понятие, как «страна Даурия». Был такой советский кинофильм, снятый в начале 70-х годов – «Даурия». А вообще, это историко-географический регион очень далеко от Абхазии, в Забайкалье, населенный когда-то канувшим в Лету народом «дауры». Так вот «страна Даурия» живет не только в его книгах, но и в его высказываниях, шутках и байках, которые вспоминают и цитируют. На вчерашней встрече его тезка – абхазский прозаик Даур Начкебиа вспомнил, как тот любил шутить: «В Абхазии есть две драгоценности – гора Эрцаху и Даур Зантария. Но Эрцаху вечна, а Даур – нет. Поэтому давайте его все любить и беречь».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия