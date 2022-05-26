На прошлой неделе в Тбилиси произошел очередной случай фемицида: мужчина в автобусе на глазах детей убил жену. Почему мужчины убивают женщин? Насколько справедливо распространенное мнение об особом отношении к женщинам в Грузии? Как женщине защитить себя, когда сила, которую она ищет в мужчине, переходит в насилие? Интервью с психологом Тамар Тандашвили.

– Перефразировав название одного популярного сериала, спрошу – почему мужчины убивают женщин? Почему вместо того, чтобы просто прекратить отношения с человеком, который, скажем, повел себя неприемлемо, разозлил тебя, обидел, почему вместо того, чтобы просто уйти от нее, мужчина выбирает убить женщину?

В любом патриархальном обществе, – а любое общество в той или иной степени является таковым, а в Грузии особенно, – мужчины полагают, что в их [зону] владения входит много вещей, в том числе и женщина

– У этого может быть несколько причин, но давайте я буду говорить о наиболее распространенной, по моему мнению, причине. Это эго мужчины, его представление о себе в мире, его представление о том, какое место он занимает в иерархии. В любом патриархальном обществе, – а любое общество в той или иной степени является таковым, а в Грузии особенно, – мужчины полагают, что в их [зону] владения входит много вещей, в том числе и женщина. Я не могу сказать, что это их выбор. Это культура, самовоспроизводящаяся культура, которая с детства учит их, – начиная с детского сада, с семьи, школы, района, родственников, – что существует два типа людей. Один – это человек Человек, со своей персонологией, достоинством, и он называется мужчиной, а второй – это человек, находящийся на ступень ниже, которому менее свойственна персонология, он всего лишь выполняет те или иные социальные роли и представляет собой дополнение к мужчине, – и он называется женщиной.

Ей приписываются определенные [модели] поведения, которые она обязательно должна выполнять, но и есть и целый ряд вещей, которые она никогда не сможет осуществить, потому что этим поведением она заденет эго мужчины, ущемит его образ, его «достоинство» в том обществе, где они существует. И часто именно это становится самой большой болью и проблемой, которая может беспокоить мужчину, а вовсе не содержание их романтических отношений.

– Другими словами, все то представление об уважительном и бережном отношении мужчин к женщинам в Грузии, о котором столько говорят, работает только при условии, если женщина выполняет свою роль в соответствии с тем, как это определило общество, а в противном случае уважительное отношение можно отменить?

Женщине необязательно совершать большую ошибку, даже самого малого проступка достаточно, чтобы «попасть под сокращения» и оказаться в категории, после попадания в которую можно делать с ней все что угодно

– То, что мы называем уважением к женщине, то, чему посвящаем тосты, и то, что представлено в национальных нарративах – в истории, в литературе, в книгах, из которых мы передаем знания детям, на самом деле в нем нет ни капли уважения к женщине. Это фантазия мужчины о том, каким должен быть созданный для него ангел – как она должна вести себя, какие манеры у нее должны быть, какие «достоинства», как она должна подстраиваться и соответствовать его желаниям. В принципе, это культурная фантазия мужчины, которая в патриархальном обществе создана опять-таки мужчинами, и если ты хоть немного отошла от нее, тебя списывают со счетов, удаляют из уважаемой категории, которую в своей голове они сами же создали. Ты переходишь в другую категорию, которая называется очень плохими словами, которые не стоит произносить, но давайте назовем их – это шлюха, это телка и другие унизительные определения, которые не предполагают, что за ними можно увидеть личность со своим уникальным существом. Женщине необязательно совершать большую ошибку, даже самого малого проступка достаточно, чтобы «попасть под сокращения» и оказаться в категории, после попадания в которую можно делать с ней все что угодно.

– Сила и насилие – эти два слова очень похожи, у них один корень. Вероятно, в восприятии женщин порой насилие, совершенное в отношение, скажем, кого-то другого, третьего человека, может быть расценено как проявление силы. То есть сильным женщина может посчитать мужчину, который проявляет определенные признаки насилия, ей может казаться, что это насилие может быть осуществлено только в отношении других людей, а не ее. Женщина, возможно, даже на инстинктивном уровне может искать сильного мужчину и видеть его в человеке, который в той или иной степени склонен к насилию. Это так работает?

Когда женщина живет в условиях патриархата, она может увлечься такой фигурой, которая обладает властью. Часто это ассоциируется с агрессией, и не исключено, что женщину поначалу может привлечь это, если агрессия носит более скрытые формы

– Конечно, и этому не надо удивляться. Мы живем в патриархальном обществе, и если ты женщина, у тебя постоянно есть чувство незащищенности. Ты не можешь защитить себя, если некий мужчина (очень уважаемый в рамках патриархата, при этом мужчина сам должен быть очень патриархальным, потому что не все мужчины таковы) не защищает тебя или не является членом твоей семьи. Такими мужчинами могут быть отец, брат, дедушка, но, когда ты сама делаешь выбор, очень часто тебя привлекает возможность обретения такой патриархальной фигуры, которая сможет защитить тебя ото всех и вся и навсегда избавить от страха. Этот страх у нас девочки испытывают с детства – страх притеснения, сексуального насилия, физического оскорбления, унижения достоинства. И, разумеется, когда женщина живет в условиях патриархата, она может хотеть быть рядом, может увлечься такой фигурой, которая обладает властью. Часто это ассоциируется с агрессией, и не исключено, что женщину поначалу может привлечь это, если агрессия носит более скрытые формы.

Второй вопрос, который также стоит отметить, – это страсть, эротические и романтические эмоции. В них иногда может иметь место игра, в которой происходит распределение власти, обмен ею и множество других сценариев. Легкая агрессия в допустимых формах, с согласия обеих сторон, – это иногда показатель страсти, очень большого эротического желания, которое женщине может очень даже нравиться и привлекать ее. Часто это может и не перетекать в что-либо [опасное], но бывает и такое, что человек в своей агрессии перестает видеть границы и у него появляется иллюзия, что он может делать с женщиной что угодно. Происходит это потому, что эго мужчины устроено так, что его самовосприятие, – а именно это и является проблемой – построено на получении преимущества над кем-либо. Это ложное эго. И если эта иллюзия для них разрушилась или их представление о самих себе, основанное на этом эго, пошатнулось, они могут пойти на очень тяжелое преступление. Такие факты у нас, в Грузии, часты, и я бы сказала, у нас одна из самых плохих статистик в этом смысле в мире.

– Среди женщин, подвергающихся насилию, есть те, кто по тем или иным причинам терпят его, но есть и те, которые уходят от мужчин-агрессоров, пытаются защититься от них, полиция выписывает сдерживающий ордер, но их партнеры все равно не оставляют их в покое. К какой стратегии следует прибегать всем этим женщинам, чтобы защититься?

Что может сделать женщина? В принципе, очень мало. То, что можно противопоставить силе, – это опять же сила. Но такой силы у тебя нет. Тебя никто не боится

– Часто это зависит от того, каков мужчина, насколько он склонен к насилию, прибегал ли он к нему раньше и насколько он действительно считает, что [женщина] – его вещь, вырвать которую из его рук нельзя так же, как забрать кость из пасти пса. Если мужчина склонен к таким эмоциям, если его власти раньше ничего не противопоставлялось, и сейчас вдруг против него пошел человек, который говорит, что он хочет освободиться от него, – такой человек очень опасен. Что может сделать женщина? В принципе, очень мало. То, что можно противопоставить силе, – это опять же сила. Но такой силы у тебя нет. Тебя никто не боится, потому что, рассмотрим на примере шимпанзе. Твоя мускулатура не может противостоять его мускулатуре, потому что она более развита, он физически больше.

В этом случае должны подключаться государственные органы, которые должны применить все силы, чтобы эти люди не оказывались в одном пространстве. Лучшая практика – высокотехнологичная, когда человеку, склонному к насилию, надевают специальный браслет, который показывает, где он передвигается, то есть появляется возможность постоянного мониторинга. Когда сенсор сигнализирует, что два конкретных человека оказались в одном пространстве, тут же туда должен выехать патрульный экипаж и выяснить, почему эти два человека вместе, когда на одного из них оформлен сдерживающий ордер – как на человека, представляющего опасность для здоровья и жизни жены и детей.

– Значит, у самой женщины не остается практически ничего, чтобы защитить себя?

Когда ты живешь в стране, где тебе необходимо годами тренироваться, чтобы тебя не лишили жизни, – это нездоровая страна

– Если женщина решила, что с нее хватит быть слабой, постоянно искать у кого-то помощи, чтобы защититься от человека, не исключено – особенно если физические способности позволяют, – что она может попробовать овладеть каким-то боевым искусством. Но знаете что, это не решение проблемы. Когда ты живешь в стране, где тебе необходимо годами тренироваться, чтобы тебя не лишили жизни, – это нездоровая страна. Это непрогрессивная страна. Это страна, которая ущемляет более 50% своего населения. Так что я все равно считаю, что огромную роль играет законодательство и то, как оно выполняется. И в этом смысле у нас в Грузии серьезный пробел.