Тук-тук, ковид, ты тут?

Но самое интересное, что ковида будто и не бывало.

Куда он делся и был ли ковид?

Вот и поверишь после этого во всемирные заговоры. Еще до 24 февраля мы жили с этой чумой XXI века, а с 25 числа – вторая чума, чума военная, резко и резво заменила собою первую.

Как я понимаю, весь этот кошмар, я имею в виду войну, к сожалению, быстро не закончится. Разговоры идут, что длиться она будет чуть ли не от двух лет и до десяти! Неужели это все так? Есть еще особое мнение, что война может перерасти в подобие арабо-израильского конфликта. И то и другое звучит не особо ободряюще.

Чего я только не выслушал за эти почти что сто дней войны, и, конечно, какое-то свое мнение я уже имею. Может быть, это мнение очень дилетантское, но это мое мнение, и статья тоже моя, потому я рискну и озвучу его.

Мне кажется, что российский правитель не остановится, пока не достигнет какого-нибудь приемлемого для себя результата. Своих жалеть он не будет, это у них, у КГБ-шников, врожденное чувство – не жалеть своих. Тем паче, что назад дороги у него нет. Если даже он решит остановиться, то народ, тот народ, который за него полезет и в печку, и в корыто, его не поймет и может забить его же цитатами. На особом положении находятся его пропагандисты, которым хуже, чем ему. Если для Путина при плохом для него завершении войны (а то, что война для него закончится плохо, я в этом не сомневаюсь) есть еще какие-то шансы найти стрелочников и перевести удар на них, то его пропагандистов уничтожат сразу. Может быть, как раз пропагандисты и окажутся теми стрелочниками, которые так необходимы в любой заварушке. А потому стоять за своими микрофонами и телекамерами они будут до конца.

И вот что мне интересно, но не знаю, кого спросить. Спросить мне некого, так как обратной связи не существует. Интересно же мне узнать, а что думают жители наших оккупированных районов, Абхазии и Самачабло, насчет всего этого кошмара? Неужели они тоже приветствуют весь тот ужас, что творит их старший братан? Неужто абхазы и осетины молча принимают все как есть? Или это не их война и потому можно не трепать себе нервы? Где же взять мне такого незаинтересованного человека и поинтересоваться, а что он(а) думает по этому поводу? Но связи у меня нет, и приходится довольствоваться той информацией, которая подается в официальных источниках.

Например, я читал, что жители т.н. Южной Осетии были посланы на эту братоубийственную войну, но бросили оружие и вернулись в родные пенаты, не желая участвовать в подобной кровавой авантюре. Если это так, то мой им почет и уважуха. Хотя, кто мне может сказать, где тут правда и где вымысел? Хотел бы я, чтобы это не было бы то желаемое, которое принимается за действительное. Рано или поздно мы узнаем, так оно или нет.

Очень часто некоторые западные обозреватели сетуют властям Грузии на то, что они не пользуются случаем и не открывает второй фронт. Я, так же, как и благоразумная часть наших граждан, категорически против решения нашего вопроса военным путем. Войной уже пробовали, теперь пора действовать миром. Но не все так думают, особенно те, кому по барабану наша страна и ее население.

Я слушал одного известного политического обозревателя Андрея Пионтковского, который, сидя в уютных и безопасных Североамериканских Соединенных Штатах, призывал граждан Грузии свергнуть прорусское правительство во главе с Иванишвили и достойно начать поход на наши сепаратистские регионы. Поход, конечно, с огнем и мечом.

Я скажу вам, что раньше Андрея Пионтковского я не знал и потому поинтересовался, а кто это такой и почему он вдруг дает себе права так распоряжаться чужими судьбами?

Покопался в сети и нашел небольшой фрагмент выступление Пионтковского за 5 сентября 2013 года. Тогда он был еще членом какого-то Объединенного гражданского фронта и, сидя столом, с восторгом излагал собравшимся, что, оказывается, Иванишвили – это единственный человек, который обманул Путина на всем постсоветском пространстве. Господин Бидзина, оказывается, сделал то, что не удалось ни Березовскому, ни Ходорковскому, ни Гусинскому, ни Дерипаске. Он (цитата) «обворовал российский народ и вывел деньги из воровского общака Путина».

Вот оно как, дядь Мить. Я даже еще больше зауважал Бидзину Григорьевича после этого, хотя нутром чую, что Пионтковский нес пургу и отсебятину. Как говорится: «Мели Емеля, твоя неделя». Или еще можно сказать, «язык без костей».

Но это еще не все! Оказывается, Иванишвили, воспользовавшись ненавистью Путина к Саакашвили, уговорил того (Путина) сделать в Грузии революцию! А для революции нужны деньги, и Путин разрешил Иванишвили продать все свои активы и вывести свои активы, семь миллиардов, за рубеж. Два миллиарда он, оказывается, потратил на революцию, купил там все что можно, и дело было на мази.

Ребята, я вам этот бред не выдумываю! Я дословно, слово в слово, повторяю то, что есть в сети. Если хотите убедиться в моей правоте, наберите «Пионтковский: Иванишвили – единственный олигарх, который обманул Путина», и убедитесь сами.

Я, конечно, много разной ерунды читал насчет того, почему у нас в 2012 году скинули режим Саакашвили, но такое слышу впервые. Видимо, наши бравые «националы» сами понимают всю глупость этого бреда, а то они, конечно, давно воспользовались бы такой версией. Но тут даже им она не по плечу.

И вот этот Пионтковский сейчас выходит и заявляет, что его миссия – это избавить Грузию от Иванишвили, который, оказывается, тормозит открытие второго фронта!

После этого как-то мне уже не очень хочется слушать Пионтковского, и я начинаю сомневаться во всех его предложениях и словосочетаниях, которые я слушал до сих пор.

Я повторюсь, что за последнее время слушал очень многих политических обозревателей, которые выступали по поводу российской агрессии, этой новой чумы XXI века. Но после Пионтковских и иже с ними, я понимаю, что точного рецепта, как земному шарику избавиться от новой коричневой чумы, пока нет.

Единственный, кто мне пришелся по душе и которому, вернее которой, я полностью поверил, это была Ирина Хакамада. В течение часа интервьюер задавала ей разные вопросы на эту тему и почти на все вопросы Ирина Муцуовна давала один и тот же ответ «Не знаю».

И, как это ни странно, после ее интервью я успокоился. Успокоился, конечно, в определенном аспекте. Я продолжаю отчаянно сопереживать жителем Украины, которые гибнут в этом кровавом котле, но есть и такой шанс, что все закончится гораздо раньше, чем все умники и умницы предсказывают. Потому что на сегодняшний день ясно одно, что ничего не ясно.

P.S. А все-таки, что же произошло с ковидом?

Знакомая девушка, живущая в практичной Голландии, уверяет меня, что осенью будет новая вспышка, которая повлечет за собой очередной локдаун.

Вот так.

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