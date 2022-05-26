Абхазия без границ?

В СМИ появились выступления российских политиков, которые, комментируя двухстороннюю российско-абхазскую встречу в Государственной думе, говорят о необходимости ликвидации контрольно-пропускного пункта «Псоу» на российско-абхазской границе. Эти выступления вызвали резонанс в абхазском обществе.

25 мая в Государственной думе Российской Федерации прошло расширенное заседание комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. В нем участвовали представители Абхазии – министр иностранных дел, депутаты парламента и представители отдельных ведомств. Встреча проходила по инициативе абхазской стороны.

«Эхо Кавказа» обратилось к абхазскому экономисту Ахре Аристава с просьбой прокомментировать отдельные высказывания о работе КПП «Псоу», которые звучали в последние дни в российском информационном пространстве и вызвали резонанс в Абхазии. Так, после встречи в Госдуме председатель комитета Леонид Калашников сказал буквально следующее:

«Мы сегодня обсуждали наболевший вопрос, который скоро станет раком, который можно будет только хирургическим путем удалить. Речь шла о переходе «Псоу» на границе Абхазии с Российской Федерацией в связи с тем, что проблемы, которые там стоят из года в год, не решаются… Мы поставили вопрос о том, чтобы ликвидировать этот переход».

Ахра Аристава говорит, что дело обстоит немного сложнее:

«Я бы так вопрос, конечно, не ставил. Абхазия не признана всеми участниками Таможенного союза плюс сейчас ситуация поменялась, и вы видите, что в мире происходит в связи с войной санкций. Многие страны предъявляют друг другу претензии, каждый товарный поток находится практически под микроскопом. Если бы все было так просто, уже давно бы руководители Абхазии и России этот вопрос решили. По погранпереходу на Псоу: если кто-то что-то хочет изменить, надо помнить, что у нас есть договор 2014 года, там много пунктов, надо этому договору следовать. В преамбуле этого договора четко написано, что внешнеполитический вектор Абхазии – евразийская интеграция, поэтому у нас сейчас вопрос номер один – признание со стороны Республики Беларусь, со стороны Казахстана, Армении… Если мы сегодня уберем таможенный пост между Россией и Абхазией, ничего из этого не получится, потому что там главная проблема не в том, что стоят пограничники, там стоят таможенники – это делается для того, чтобы был контроль грузов, чтобы не было взаимных претензий».

Помимо признания, необходимо провести реформы для упрощения таможенного контроля за передвижением товаров и людей с использованием современных технологий. В Абхазии этих технологий нет. Сначала их надо внедрить, принять соответствующие законы и подзаконные акты, без этого говорить о ликвидации КПП «Псоу» несерьезно и преждевременно, считает Ахра Аристава.

Он выразил сомнение в том, что разговоры о закрытии КПП «Псоу» способны к чему-то привести:

«Главная проблема – это движение товаров и возможное попадание их в третьи страны Таможенного союза. Даже вот сейчас посмотрите, как руководство Украины предъявляет Грузии претензии в том, что идет якобы незаконный транзит через Грузию в Россию. Это серьезные вопросы, и их вот так просто не решишь. Заявления, благие намерения, но я сомневаюсь, что это к чему-то приведет».

В унисон с Леонидом Калашниковым рассуждает и Константин Затулин, который тоже был участником встречи с абхазской делегацией в Госдуме.

«Будет наплыв отдыхающих из России в курортный сезон. Некуда ехать, поедут в Абхазию, трудно добраться до Крыма, поэтому поедут в Абхазию, в Сочи все переполнено и так далее. Значит, реально будут очереди на контрольно-пропускном пункте. Сегодня докладывает Министерство транспорта и говорит: «Все нормально, в июле месяце завершаем конкурс, 4 млрд 900 млн рублей на обустройство КПП «Псоу», будет лучше, полтора года будем делать проект, потом несколько лет будем строить, будет замечательно». Я говорю, послушайте, а зачем КПП на Псоу? У вас есть КПП на российско-белорусской границе? Нет. Может быть, как в Белоруссии устроить? Тем более что на реке Ингур стоят совместные российско-абхазские посты. Так зачем нам обустраивать бастион на Псоу? Просто надо его снять!» – говорил Затулин в передаче Владимира Соловьева.

Действительно, зачем КПП на Псоу? Ахра Аристава считает, что этот вопрос упирается в отсутствие стандартов таможенного оформления:

«Я слышал выступление Затулина. Дело в том, что не все так просто. Что касается его прогноза, у меня большие сомнения, потому что, если вот эти ограничения не снимут по аэропортам, сейчас большим кругом летают самолеты в связи с ситуацией в Украине, поэтому я не думаю, что у нас тут будет прямо взрывной сезон. У нас проблемы с переходом туристов на автомобильном транспорте, проблема давнишняя, ее надо снимать. Просто убрать пост, из-за этого потом возникнут проблемы, могут даже быть взаимные претензии от третьих стран, от Республики Беларусь, от Казахстана. Это нам сейчас не нужно. Ну, уберем мы этот пост, а у нас нет стандартов таможенного оформления».

Абхазия на протяжении многих лет обращается к России с просьбой облегчить и упростить процедуру пересечения российско-абхазской границы. Это связано с огромными очередями на КПП «Псоу» в курортный сезон и многочасовыми пробками на границе. Однако когда о ликвидации КПП «Псоу» заговорили российские представители, это вызвало возмущение и обвинения абхазской делегации в сдаче национальных интересов и покушении на суверенитет Абхазии. Ахра Аристава объясняет это несвоевременным информированием людей о планах по тем или иным переговорам с российской стороной. В КПП «Псоу», по словам экономиста, есть бюджетная заинтересованность с двух сторон:

«Вопрос границы стоит уже очень-очень давно, все руководители государства этим занимались. Естественно, люди будут спрашивать, что происходит? А интерес там взаимный, даже бюджетный. Если вы сейчас поднимете документы и посмотрите доходы нашего государства от транспортных услуг, вы почти их не найдете. А это тоже контроль за перевозкой туристов, за пассажирскими перевозками. У нас, если посмотреть документы, туристы на Рицу, в Афон и на другие объекты ходят пешком, а это колоссальный недобор бюджетных средств. И все это надо контролировать и обеспечивать защиту интересов граждан суверенного государства, включая бюджетный интерес, и просто так убирать КПП «Псоу», я считаю, что это несерьезно».

В публикациях о КПП «Псоу» можно обнаружить две противоречивые версии обсуждения вопроса границы на встрече в Госдуме. Так, Леонид Калашников заявил, что «предстоит большая и напряженная работа по подготовке графических и текстовых документов для делимитации». В то же время министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, комментируя московскую встречу, отметил, что «создана рабочая группа, которая займется вопросом упрощения перехода границы». Почему мнения двух участников одной встречи так разнятся? Ахра Аристава объясняет расхождение проблемой компетенции молодого министра, недавно вступившего в должность:

«Я думаю, что Калашников больше в теме, потому что комиссия по границе создана давно и худо-бедно как-то работает. Инал Ардзинба, думаю, говорит так, потому что он недавно на этом посту, скорее всего, набирается опыта. Дело в том, что, если вы посмотрите встречи глав государств, предмет переговоров, становится ясно, что даже такой вопрос, как КПП «Псоу», без встречи глав двух государств не решается. И уж точно он не решается в комитете Государственной думы. Это прямой вопрос глав государств, поэтому, я думаю, что здесь как бы вопрос компетенции.

– Когда Калашников говорит о делимитации границы, он имеет в виду Аибгу или всю российско-абхазскую границу, о чем тут речь, по-вашему?

– Речь идет обо всей абхазо-российской границе как на суше, так и на море. До сих пор этот вопрос не урегулирован, есть спорные моменты. Комиссия работает, посмотрим, подождем. Там не только Аибга, там и по Кавказскому хребту, по морским границам тоже есть спорные моменты. Работают люди, посмотрим, к чему придут».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия