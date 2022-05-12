Абхазия – в ожидании нового «особого» летнего турсезона

Туризм в современной Абхазии не без пафоса, хотя в общем-то и справедливо, называют локомотивом экономики республики. Количество посетивших ее зарубежных туристов ежегодно приводится как показатель, влияющий и на благосостояние всех так или иначе вовлеченных в туристическую отрасль, и на поступления в доходную часть бюджета, и на другое.

В последние годы в Абхазии выросло число отелей с достаточно высоким уровнем комфорта, с бассейнами с подогревом воды и т.д., хотя в целом курортные инфраструктура и сервис еще значительно отстают от уровня соседних туристических стран и регионов. Тем не менее на «заезд» туристов влияют по большей части не внутренние, а внешние факторы. Так, на скачок его в 2016 году повлияла российско-турецкая ссора на правительственном уровне из-за сбитого самолета ВВС РФ и того, что был приостановлен мощный обычно поток российских туристов в Турецкую Республику. В 2020 году из-за коронавирусной пандемии Абхазия потеряла полсезона, но когда после 1 августа российско-абхазская граница была все же открыта, сумела многое в туротрасли наверстать, ибо немало других привычных для российских туристов зарубежных маршрутов оставались закрытыми. И именно последний фактор сыграл, пожалуй, важнейшую роль в том, что в 2021 году в Абхазии был достигнут самый высокий за все послевоенные десятилетия показатель – полтора миллиона посетивших ее туристов извне.

При этом, конечно, надо учесть, что около половины из них были «однодневными», то есть заезжавшими на автобусах и других транспортных средствах на световой день отдыхающими в соседнем Сочи россиянами. В советские же времена за сезон в Абхазии отдыхало и по 3-4 миллиона приезжих, правда, в основной своей массе несравнимо менее притязательных так называемых «дикарей», нередко довольствовавшихся ночлегом в частном секторе во всевозможных «сарайчиках».

И вот в сезоне 2022 года специалисты в области туризма вновь предрекают большой поток туристов в Абхазию, на сей раз из-за западных санкций, наложенных на Россию в связи с ее военными действиями на Украине. Да, именно так, война войной, но многие россияне пока планируют отправиться летом отдохнуть на море… Правда, никому не ведомо, как будут дальше развиваться события в мире. В той же России ходят упорные разговоры, что там может быть и военное положение введено, но никому этого не хотелось бы…

Вчера, 11 мая, президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по разработке комплекса мер, способствующих упрощению перехода госграницы россиянами ввиду предстоящего турсезона. Этим летом Абхазия ожидает беспрецедентного потока отдыхающих, было сказано на совещании. «Он в разы превысит предыдущий рекордный по своим показателям 2021 год. В этой связи необходимо максимально упростить пересечение границы, особенно на участке МАПП Адлер, на который приходятся основные нагрузки», – отметил глава государства, как сообщили некоторые СМИ.

Ну, насчет «в разы» – это, скорее всего, оговорка, ибо трудно представить себе сейчас приезд в Абхазию за сезон минимум трех миллионов зарубежных отдыхающих.

Тем не менее проблема пересечения границы на Псоу в пиковые часы наверняка снова станет головной болью для множества людей. Ежесуточно ее пересекают около 10 тысяч автомобилей и 55 тысяч человек, тогда как пункт пропуска рассчитан на 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч физических лиц в сутки, и это создает большие очереди на границе, особенно в разгар сезона. Аслан Бжания поручил создать рабочую группу по выработке предложений для упрощения пересечения границы, ее возглавит вице-президент Бадра Гунба.

Вопрос облегчения перехода госграницы неоднократно обсуждался во время рабочих визитов Бжания в Москву. Российская сторона планирует реконструировать МАПП «Адлер» для увеличения ее пропускной способности, проектно-изыскательские работы начнут уже в текущем году, завершение строительно-монтажных работ намечено на 2025 год.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с президентом Абхазского союза туризма Анной Калягиной, и мы поговорили о предстоящем летнем сезоне. Она тоже настроена оптимистично относительно числа будущих туристов, но была более осторожной в оценках:

«Да, в прошлом году поток увеличился, интерес к Абхазии – тоже. Мы знаем, почему. То есть пандемийные ограничения относительно многих стран действовали. В этом году тоже есть ограничения, связанные со спецоперацией (на Украине). Но давайте скажем о том, что емкость нашего туристического рынка просто не позволит в разы увеличить, вы правильно заметили, поток к нам туристов. Конечно, мы должны быть готовы к большому потоку. Другое дело, что те туристы, которые приезжали в прошлом году, мы с коллегами это заметили… было очень много туристов, которые впервые ехали в Абхазию, не знакомы были с Абхазией. И в основном эти туристы, которые ранее отдыхали где-то за границей и привыкли к уровню сервиса, приравненному к четырем звездам. У нас в Абхазии нет классификации отелей, но хочется сказать, что, да, за последние три-четыре года у нас отели такого уровня стали строиться, их стало больше, было много проведено реконструкций отелей. Эта база номерного фонда увеличилась. Но основной фонд остается уровня две-три звезды. По уровню комфорта, предоставленного в отеле, комплектации номера и так далее. И все хотят поехать в новый отель, соответственно. Ну, все – это те, кто привык к ним в других странах. А у нас таких отелей пока не так много».

Поинтересовался я мнением Анны Калягиной и вот по какому вопросу. 22 апреля кабмин Абхазии утвердил новые цены на экскурсионные билеты за въезд на территорию Рицинского реликтового национального парка и в Новоафонскую пещеру. Стоимость билета в парк для взрослых путешественников повышена с 350 рублей до 700, для юных посетителей в возрасте 8-12 лет – со 100 до 200 рублей, для детей до восьми лет посещение парка остается бесплатным. Стоимость экскурсий в пещеру увеличилась с 500 до 700 рублей, для детей до восьми лет вход остался бесплатным. Администрация объекта предусмотрела льготный билет за 200 рублей – им могут воспользоваться дети и подростки от восьми до 16 лет, граждане республики, студенты-очники абхазских вузов и колледжей, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии, а также призывники. Что касается ветеранов Великой Отечественной войны, которым сейчас не меньше 95 лет, то выглядит намерение брать с них по двести рублей попросту странно (видно, переписали из прежних бумаг). Но и в целом не все в обществе отреагировали на это повышение положительно. Так, научный сотрудник Института экономики и права АНА Ахра Аристава написал на своей странице в «Фейсбуке»:

«Повышать цены именно сейчас в местах массового посещения туристами – это полное игнорирование сложившейся ситуации вокруг России, Украины и Беларуси. Более 90% туристов, прибывающих в Абхазию, – это граждане России, а до 10% – из Беларуси и Украины. Плюс уже очень заметно, что прибывают беженцы. В данный момент, когда в Украине идут боевые действия, а граждане России и Беларуси подверглись колоссальному санкционному давлению от руководителей стран Запада, повышать цены – это полностью не учитывать новые сложившиеся реалии. Граждане Республики Абхазия очень хорошо знают, что такое война, санкции, блокада и иностранное коллективное давление на народ, поэтому стоит подумать, как поддержать людей, помочь. Резкое повышение цен точно сейчас неуместно».

Однако руководители парка Адамур Багателия и пещерного комплекса Мирон Чалмаз привели в СМИ свои аргументы за повышение. Так, последний подчеркнул, что тариф у них не менялся с 2014 года. Между тем функционирование таких крупных туристических объектов требует больших затрат.

Анна Калягина напомнила, что все равно Абхазия привлекает к себе россиян относительной дешевизной туристического «чека». И сказала, что работать в условиях рынка без поднятия цен попросту невозможно. Если цены растут на все вокруг – продукты питания, ГСМ, то почему кто-то будет работать себе в убыток? Конечно, лучше поднимать цены плавно, но не всегда так получается. Она говорит:

«Цены должны планомерно подниматься, я думаю, ежегодно. Вот в прошлом году, например, учитывая повышение цен на бензин, мы тоже – экскурсионные бюро, туристические фирмы – подняли весной цены. Не очень сильно, но процентов, наверное, на десять. В этом году мы еще подняли цены, потому что снова бензин поднялся в цене. Еще на десять процентов… Да, конечно, если смотреть со стороны туристов, цена немаленькая, тем более что она резко поднялась (в парке и пещере). Но, с другой стороны, надо понимать, что если мы хотим что-то менять, чтобы было на какие деньги изменять инфраструктуру, да и просто поддерживать тот же Рицинский парк в нормальном состоянии – дороги, туалеты… Но, соответственно, если мы поднимаем цены, должны и качество давать».

Высказал недавно в СМИ озабоченность в связи с наступлением летнего курортного сезона коммерческий директор крупнейшей в республике оптовой компании «Премиум» Адгур Нанба. Ситуация в мире после начала Россией специальной военной операции на Украине отразилась на валютном рынке и повлекла за собой рост цен на все товары. По словам Нанба, в Абхазии продукты подорожали значительно, цифры колеблются от 30 до 60 процентов. Есть проблемы с доставкой товаров.

Но есть и хорошие новости. В последние дней десять наблюдается небольшое снижение цен на некоторые группы товаров – на 10-15 процентов. На летний сезон в связи с наплывом туристов бизнесмен смотрит без оптимизма, выражает опасения, что компания может не справиться со стоящими задачами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия