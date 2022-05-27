Гарибашвили: в Грузии не зарегистрировано ни одного случая обхода санкций против РФ

Грузия, Украина и Молдова ждут получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Свое заключение по данному вопросу Еврокомиссия представит в июне. Затем, основываясь на мнении Еврокомиссии, решение примет Европейский совет.

Грузинское издание Netgazeti публикует пять сценариев развития событий.

1) Получение статуса без дополнительных условий и обязательств

В этом случае Еврокомиссия поддержит присвоение Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Netgazeti пишет, что подобное случалось только в 2005 года в случае с Северной Македонией

2) Получение статуса с дополнительными условиями и обязательствами

В данном случае Еврокомиссия поддержит присвоение Грузии статуса кандидата в члены ЕС, но с дополнительными условиями, которые Грузия должна будет выполнить.

Так, например, было в случае с Черногорией в 2010 году. Еврокомиссия назвала семь важных условий, выполнение которых было необходимо для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Черногория должна была улучшить положение в сферах избирательного законодательства, государственной службы, правосудия, борьбы против коррупции и организованной преступности, укрепить свободу СМИ, усилить сотрудничество с гражданским обществом, а также принять и выполнять антидискриминационные законы.

Переговоры о принятии Черногории в ЕС начались в июне 2012 года и продолжаются по сей день.

3) Статус потенциального кандидата

В данном случае Грузию обязуют выполнить дополнительные условия к конкретной дате. Если условия будут выполнены, Европейский совет будет готов обсудить вопрос присвоения стране статуса кандидата.

Несколько информированных источников сообщили Netgazeti, что на данный момент это самый ожидаемый для Грузии сценарий.

Так было в 2009 году – в случае с заявкой Албании, которой было поручено удовлетворить 12 условий, в числе которых продуктивная работа парламента при участии всех политических групп, своевременное назначение судей и Народного защитника, улучшение избирательного законодательства, проведение выборов по европейским стандартам и т.д.

В 2014 году Албания получила статус кандидата. В 2020 году было решено начать переговоры о вступлении страны в ЕС.

4) Заявление, что Грузия обязательно станет членом Евросоюза

В этом случае Еврокомиссия выразит мнение, что Грузия обязательно станет членом ЕС, но не обозначит временные рамки. Так произошло в случае с Грузией и Украиной на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

Такое же заявление было сделано в 2003 году на саммите ЕС в Салониках. В ЕС отметили, что сделают все для того, чтобы такие страны, как Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Северная Македония, Албания и Черногория стали членами союза, но подчеркнули, что членство нужно заслужить.

5) Отсрочка принятия решения

В этом случае Еврокомиссия решит отложить принятие решения по вопросу присвоения статуса кандидата на вступление как для Грузии, так и Молдовы (и Украины – прим. ЭК), или только для Грузии.

Полный отказ считается маловероятным. Ранее в Еврокомиссии отказывали только одной стране – Марокко. Было заявлено, что африканская страна не может стать членом Европейского союза.