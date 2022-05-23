«Грузинская мечта» предложила написать ей в книгу жалоб и предложений

Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что партия власти готова рассмотреть претензии и замечания критиков по вопросам поддержки Украины и ускоренного вхождения страны в ЕС. Одновременно с этим он и премьер-министр Ираклий Гарибашвили обвинили оппозицию в попытке срыва присвоения Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Всем, кто недоволен позицией «Грузинской мечты» по Украине и интеграции с ЕС, председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе предложил подискутировать на эту тему. Впрочем, предложение Кобахидзе выглядит не столько приглашением к конструктивному диалогу, сколько политической дуэлью, поскольку заранее установлены клише: оппозиция называется только «радикальной», а зарубежные критики грузинской власти – нанятыми оппозицией лоббистами:

«Обращаемся к радикальной оппозиции, пусть публично выйдут и конкретно напишут, чего не делает грузинская власть для поддержки Украины. На публично поставленные вопросы мы также ответим публично. Того же ждем от нанятых вами лоббистов, для нас не имеет значения, вы им платите деньги или сотрудничаете в другой форме».

Да и будущий ответ «Грузинской мечты» Кобахидзе сообщил заранее:

«Мы не выразили солидарность с украинским народом лишь в том, что сегодня грузинский народ не в таком положении как украинский. Если радикальную оппозицию и ее лоббистов раздражает то, что сегодня в Грузии мир и у страны в первом квартале текущего года 14,5% экономического роста, об этом нужно открыто и говорить. Мы думаем, что все, кто недоволен позицией грузинской власти в связи с Украиной, на самом деле недовольны лишь тем, что Грузия не подключается к войне».

Дальше в речи лидера партии власти говорилось об ошибках, но в ней явно преобладало не желание «Грузинской мечты» их признать, а попытка вывести оппонентов на чистую воду:

«Мы знаем цену оппонирования. Никто не обходится без ошибок, и, возможно, мы тоже что-то пропустили, чего-то недоделали. Мы готовы выслушать любое аргументированное замечание, только не абстрактную критику без фактов и аргументов, общество должно узнать, чего хочет грузинская власть и чего хотите вы».

И Ираклий Кобахидзе ответил за оппонентов, обвинив их в агитации и пропаганде против страны в коридорах структур ЕС:

«Мы призываем радикальную оппозицию прекратить агитацию против получения Грузией статуса кандидата на членство в ЕС. Все хорошо знают, что Грузия по всем параметрам опережает Украину и Молдову. Соответственно, остается лишь принятие политического решения со стороны ЕС. Только противник присвоения статуса кандидата может желать Грузии смуты и втягивания нашей страны в войну».

Ираклий Кобахидзе таким образом повторил формулировки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Накануне, вернувшись из Брюсселя, он обвинил грузинских оппозиционеров в том, что те ведут активную агитацию среди европейских лидеров, чтобы страна не получила статус кандидата.

В оппозиционном «Нацдвижении» увидели в этих обвинениях попытку власти подготовить общество к возможному фиаско в связи с ожидаемым в конце июня ответом Еврокомиссии, считает депутат Леван Бежашвили:

«Видимо, у Гарибашвили были довольно тяжелые беседы в Брюсселе, и сейчас «Грузинская мечта» старается ответственность переложить на оппозицию. Вопросы связаны с присвоением статуса кандидата Грузии на членство в ЕС, всецело ответственность на власти, и провал должен стать политическим приговором для них».

Ответили в оппозиции и на призыв «Грузинской мечты» сформулировать претензии по Украине. Их кратко перечислил депутат от партии «За Грузию» Михаил Даушвили:

«В резолюции в поддержку Украины «Мечта» не смогла упомянуть Россию. Что должна была сделать власть? Оказать должную политическую поддержку Украине, не должны были возникать вопросы о том, не помогает ли Грузия России обойти санкции. И они не должны были говорить, что санкции (против РФ) не работают, что эту войну никто не остановит, что Украина не смогла избежать войны и еще много подобных неадекватных вещей».

Своими заявлениями в Брюсселе Гарибашвили еще больше усугубил сомнения европейских партнеров, заявила депутат «Лело» Саломе Самадашвили. Она вместе другими лидерами партии находилась в Брюсселе и встречалась с представителями ЕС и Европарламента одновременно с визитом Гарибашвили:

«Кобахидзе сейчас старается ввести в заблуждение народ о том, что Украина и Молдова отстают от нас и не может быть, чтобы у них было больше успехов. Это ложь. К такой лексике прибегает Россия, когда говорит о Европе. К такой же риторике прибегает «Грузинская мечта». Власть страны, которая хочет войти в ЕС, говорит им, что их не касается, какая у нас система правосудия, как проводим выборы или как обращаемся с политическими оппонентами и представителями свободных СМИ – все это и есть наглядное послание «Грузинской мечты» о том, что, да, они не хотят вхождения в ЕС».

Сегодня же часть оппозиции призвала освободить гендиректора оппозиционного ТВ «Мтавари» Нику Гварамия, а третьего президента Михаила Саакашвили отправить на лечение за границу.

При этом оппоненты власти подчеркивали, что на встречах с представителями ЕС они стараются убедить их в необходимости для Грузии присвоения статуса кандидата и что грузинский народ не должен страдать из-за неправильных шагов власти.

Отдельно взятые оппозиционеры не могут повлиять на решение Еврокомиссии, поясняет политолог, глава Института грузинской политики Корнели Какачия. Его организация также активно сотрудничает с европейскими структурами в рамках договора об ассоциации Грузии с ЕС. При принятии решения в Брюсселе опираются на информацию властей, оппозиции, гражданского сектора, а также доклады посольств:

«Думаю, сегодня нужно выйти высокопоставленным должностным лицам – председателю парламента, премьер-министру – и признать, что они допустили определенные ошибки, пообещать, что, в случае присвоения статуса кандидата, готовы их исправить в тесном сотрудничестве с оппозицией, с гражданским сектором, в целом с обществом. Это была бы правильная риторика, которую хотят услышать в Брюсселе, Вашингтоне и грузинском обществе. Другое дело, насколько власть готова к такому разговору. Видимо, мы идем совсем в другом направлении, но эти проблемы сами собой не разрешатся».

Политолог считает неправильной попытку власти приписывать прогресс на пути евроинтеграции страны исключительно себе. Корнели Какачия называет этот процесс «общенациональным проектом», в который было вложено много усилий предыдущими властями, гражданским сектором и обществом.