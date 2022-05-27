Новости
Китай запретил полёты в страну для Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков
Китай запретил перелёты в страну для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных сразу в двух юрисдикциях. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.
Пекин запросил от перевозчиков подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом.
Большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолётов, принадлежащих западным лизингодателям и зарегистрированных до марта в иностранных юрисдикциях. После начала войны России с Украиной самолёты были фактически изъяты у владельцев и переведены в российскую регистрацию, а их техническое обслуживание выполняется без контроля со стороны производителей и западных авиавластей. Однако снять их с учёта в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний.
С конца февраля западные страны ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли из-за нападения России на Украину. Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним.
Другие новости дня
В Цхинвали прошло судебное заседание по делу смерти Инала Джабиева
В Цхинвальском городском суде сегодня состоялось очередное слушание в рамках уголовного дела по факту смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева и избиения Николая Цховребова в стенах правоохранительных органов. Председательствовал на заседании судья Инал Тибилов, пишет агентство «Рес».
В ходе заседания были допрошены свидетели по уголовному делу, сотрудники криминальной милиции — Алексей Малдзигов, Джумбер Бибилов, Ирбег Арсоев, Артур Лохов и Вадим Тедеев. Еще один свидетель, Давид Джиоев не явился на слушание.
Обвиняемыми по делу Джабиева проходят семь человек, двое из которых — Ацамаз Наниев и Алан Багаев находятся под заключением, остальные пять были отпущены ранее под подписку о невыезде.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
Правозащитники заподозрили во Вьетнаме рост числа смертных казней
За десять месяцев во Вьетнаме выросло число смертных приговоров. Сколько из них были приведены в исполнение — неизвестно: данные о количестве казнённых власти Вьетнама скрывают, вероятно, опасаясь за международную репутацию страны. При этом правозащитники считают, что страна является одним из лидеров по смертным казням. Об этом рассказывает телеканал CNN.
Правозащитники основываются на ранее рассекреченной информации о количестве казнённых во Вьетнаме и свежих цифрах о количестве вынесенных там смертных приговоров. В 2017 году вьетнамские государственные СМИ сообщили, что за предыдущие три года в стране было казнено 429 человек. По количеству казнённых за год эта цифра уступает только Китаю (предположительно более тысячи казней за 2021 год) и Ирану (минимум 314 казнённых в 2021 году).
По подсчётам правозащитной организации Amnesty International, в настоящее время к введению смертельной инъекции во Вьетнаме приговорены более тысячи человек. Среди них не только вьетнамцы, но и граждане Лаоса, Камбоджи, Сингапура и Малайзии, а также 73-летняя австралийка, осуждённая за незаконный оборот наркотиков.
Представитель вьетнамской правозащитной организации "Проект 88" Бен Суонтон считает, что количество смертных казней в стране стремительно увеличивается. При этом, по его словам, Коммунистическая партия Вьетнама осознаёт, что применение смертной казни противоречит образу "мирной и гармоничной" страны и может навредить её международной репутации. На ежегодные запросы Amnesty International о числе смертных казней власти Вьетнама не отвечают.
Согласно свежему отчёту Amnesty International, за прошедший год количество казней в мире увеличилось на 20% — на эту долю не повлияли данные Китая и Вьетнама, где сведения о казнях считаются государственной тайной. Согласно цифрам, частично обнародованным властями Вьетнама, в стране с октября 2020 года по июль 2021 года вынесли как минимум 119 смертных приговоров. Это на 30% больше, чем в предыдущий период исследования, утверждает Amnesty International. Более 78% приговоров связаны с наркотиками, остальные вынесены за коррупцию и убийства.
- По данным Amnesty International, на конец 2021 года смертная казнь за общеуголовные преступления применялась в 55 государствах, ещё в 8 странах могут казнить за "исключительные преступления" — например, в области военного права.
- Единственной европейской страной, в которой применяется смертная казнь, остаётся Беларусь. Однако о перспективах возвращения это меры наказания всё чаще говорят высокопоставленные российские чиновники.
Би-би-си рассказала об обходе санкций концерном «Калашников»
Концерн "Калашников" пытался обойти санкции для покупки в Европе линии по производству высококачественных патронов. Об этом говорится в расследовании Русской службы Би-би-си.
Расследователи изучили внутреннюю переписку "Липецкого механического завода". Она стала доступна после утечки – после войны России с Украиной хакеры стали атаковать сайты российских госструктур и компаний.
Ключевая продукция завода в Липецке – самоходные тягачи для зенитно-ракетных комплексов С-300.
Как утверждает Би-би-си, в конце декабря прошлого года коммерческий директор "Липецкого механического завода" Дмитрий Белых получил электронное письмо из Италии с новогодними поздравлениями. Отправителем значился Микеле Инверницци, собственник итальянского завода по производству прессов.
Расследователи пишут, что незадолго до Нового года Инверницци получил от завода необычный запрос на оборудование для автоматической линии для производства патронов. Так, вероятно, Белых оказался в списке адресатов для рождественского поздравления.
Из попавшей в открытый доступ после хакерской атаки переписки стало известно, что за запросом на приобретение линии для патронов мог стоять концерн "Калашников". Он находится под санкциями с 2014 года из-за аннексии Крыма.
Утечка содержит переписку более десятка топ-менеджеров завода с начала 2021 года по конец марта 2022 года. Подделать переписку такого большого объема сложно – к письмам приложены детальные финансовые отчеты предприятия, договоры с контрагентами, представления прокуратуры, материалы по исполнению гособоронзаказа, отмечает Би-би-си.
Лидером ЛДПР вместо умершего Жириновского избран депутат Слуцкий
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий избран новым лидером парламентской партии ЛДПР. Пост оказался вакантным после смерти основателя партии Владимира Жириновского. Выборы состоялись на съезде партии 27 мая в Москве.
54-летний Слуцкий избирается в Госдуму с 1999 года, он возглавляет там фракцию ЛДПР и комитет по международным делам. Широко известен он стал в 2018 году, когда журналистки Би-би-си Фарида Рустамова, телеканала "Дождь" Дарья Жук и RTVI Екатерина Котрикадзе публично обвинили его в сексуальных домогательствах. Тогда несколько российских СМИ временно бойкотировали парламент из-за фактического отказа рассматривать жалобы на депутаты. Сам он обвинения отрицал.
Тогда же отставки депутата потребовал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Он опубликовал расследование, в котором утверждалось, что депутат арендовал крупный участок земли в престижном районе Подмосковья и не указал его в декларации. В тексте утверждалось, что политик владеет тремя элитными автомобилями марок Bentley и Mercedes, которые нельзя было бы купить на его зарплату.
В сентябре 2021 расследование о Слуцком опубликовала Русская служба Радио Свобода. Журналистам удалось обнаружить у депутата расходы, не соответствующие его официальным доходам. Дочь депутата, выяснили журналисты, поступила в школу в Швейцарии, обучение в которой стоит 87 550 долларов в год. Во время вступительных экзаменов она жила в отеле с ценой номера по 1200–1400 долларов за сутки.
Семья Слуцкого, следовало из расследования, около двух лет жила на вилле в Бодруме. Стоимость такой виллы оценивается приблизительно в 3 миллиона евро. Аренда аналогичной, но в два раза меньше, стоила бы 2600 долларов за сутки. При этом официальный доход депутата за 2021 год составил 3 миллиона рублей.
Форум народного единства Абхазии: «Попытки создания видимости угрозы русскому языку выглядят нелепыми»
В политсовете партии «Форум народного единства Абхазии» прокомментировали заявление депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова, усмотревшего в абхазском законопроекте о выборах депутатов риск дискриминации русского языка. Слова российского депутата в абхазской партии назвали «непродуманными и скоропалительными».
В партии утверждают, что в Абхазии уважительно относятся к русскому языку и русской культуре, и русский язык имеет широчайшее распространение среди всех слоев населения Абхазии.
«При этом сфера применения абхазского языка, несмотря на его государственный статус, реально сужается», – сказано в заявлении.
В Форуме народного единства говорят, что абхазскому языку «отведена второстепенная роль в деятельности всех ветвей власти».
«Равноценное знание абхазского и русского языков и депутатами абхазского парламента, и чиновниками всех уровней – это вопрос престижа языка, культуры, сохранения тех атрибутов государственности, без которых Абхазия утратила бы свою выстраданную веками историческую самобытность. И никакой дискриминации русского языка, никаких скрытых злых умыслов здесь не может быть по определению», – сказано в заявлении.
В партии считают, что «попытки создания видимости угрозы русскому языку в Абхазии выглядят крайне нелепыми».
«А вот угроза утраты абхазского языка действительно существует. Но исходит она в нынешних реалиях от самих нас, от абхазов, от абхазской интеллигенции, от абхазского руководства, фактически самоотстранившегося от данной проблемы. Но мы уверены, что наш народ добьется создания необходимых условий для возрождения абхазского языка, на котором созданы шедевры культуры, в его гармоничном сочетании с развитием русского языка, пользующегося огромным уважением в нашем обществе», – говорится в заявлении.
- Власти Грузии считают, что «в условиях незаконной политики оккупации абхазского региона и текущей русификации абхазский язык находится под серьезной угрозой исчезновения».
Гарибашвили: в Грузии не зарегистрировано ни одного случая обхода санкций против РФ
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на заседании парламента, что в стране не зафиксировано ни одного случая ухода от международных санкций против России.
Он был приглашен в парламент по требованию депутатов от оппозиции в рамках механизма «интерпелляции» – депутатского права задать вопрос любому члену правительства.
Формулировка вопроса: «Какие правовые и административные меры принимает правительство для предотвращения нарушения Российской Федерацией и ее представителями режима санкций с использованием территории Грузии, физических и юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, или других лиц?».
Ответ Гарибашвили: «Ни одного такого факта на сегодняшний день не зафиксировано. Мы не допустим незаконной деятельности ни одной компании или индивида под санкциями на территории Грузии, не дадим использовать Грузию для обхода санкций».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», он еще раз повторил, что Грузия соблюдает международные санкции, но правительство не будет вводить двусторонние санкции в отношении России, так как это не в интересах страны.
Заявка Грузии на вступление в ЕС: пять сценариев развития событий
Грузия, Украина и Молдова ждут получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Свое заключение по данному вопросу Еврокомиссия представит в июне. Затем, основываясь на мнении Еврокомиссии, решение примет Европейский совет.
Грузинское издание Netgazeti публикует пять сценариев развития событий.
1) Получение статуса без дополнительных условий и обязательств
В этом случае Еврокомиссия поддержит присвоение Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Netgazeti пишет, что подобное случалось только в 2005 года в случае с Северной Македонией
2) Получение статуса с дополнительными условиями и обязательствами
В данном случае Еврокомиссия поддержит присвоение Грузии статуса кандидата в члены ЕС, но с дополнительными условиями, которые Грузия должна будет выполнить.
Так, например, было в случае с Черногорией в 2010 году. Еврокомиссия назвала семь важных условий, выполнение которых было необходимо для начала переговоров о вступлении в ЕС.
Черногория должна была улучшить положение в сферах избирательного законодательства, государственной службы, правосудия, борьбы против коррупции и организованной преступности, укрепить свободу СМИ, усилить сотрудничество с гражданским обществом, а также принять и выполнять антидискриминационные законы.
Переговоры о принятии Черногории в ЕС начались в июне 2012 года и продолжаются по сей день.
3) Статус потенциального кандидата
В данном случае Грузию обязуют выполнить дополнительные условия к конкретной дате. Если условия будут выполнены, Европейский совет будет готов обсудить вопрос присвоения стране статуса кандидата.
Несколько информированных источников сообщили Netgazeti, что на данный момент это самый ожидаемый для Грузии сценарий.
Так было в 2009 году – в случае с заявкой Албании, которой было поручено удовлетворить 12 условий, в числе которых продуктивная работа парламента при участии всех политических групп, своевременное назначение судей и Народного защитника, улучшение избирательного законодательства, проведение выборов по европейским стандартам и т.д.
В 2014 году Албания получила статус кандидата. В 2020 году было решено начать переговоры о вступлении страны в ЕС.
4) Заявление, что Грузия обязательно станет членом Евросоюза
В этом случае Еврокомиссия выразит мнение, что Грузия обязательно станет членом ЕС, но не обозначит временные рамки. Так произошло в случае с Грузией и Украиной на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.
Такое же заявление было сделано в 2003 году на саммите ЕС в Салониках. В ЕС отметили, что сделают все для того, чтобы такие страны, как Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Северная Македония, Албания и Черногория стали членами союза, но подчеркнули, что членство нужно заслужить.
5) Отсрочка принятия решения
В этом случае Еврокомиссия решит отложить принятие решения по вопросу присвоения статуса кандидата на вступление как для Грузии, так и Молдовы (и Украины – прим. ЭК), или только для Грузии.
Полный отказ считается маловероятным. Ранее в Еврокомиссии отказывали только одной стране – Марокко. Было заявлено, что африканская страна не может стать членом Европейского союза.
- Государственный секретарь по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что вступление Украины в Евросоюз может занять 15-20 лет.
Медоев ответил Зурабишвили: «В Южной Осетии нет граждан Грузии»
В самопровозглашенной республике Южная Осетия прокомментировали заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, сделанные в День независимости Грузии.
Зурабишвили, в частности, назвала российской провокацией планы о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав РФ.
«Что касается адресованных в адрес России слов, то это есть ничто иное как дежурная отработка антироссийской темы перед заокеанскими спонсорами Грузии», – заявил и.о. главы югоосетинского МИДа Дмитрий Медоев.
Он прокомментировал и слова Зурабишвили о том, что Грузия войной и силой ничего не планирует против Южной Осетии и Абхазии. При этом жителей самопровозглашенных республик она назвала «нашими гражданами».
«Похоже на правду. Проживающие в Грузии граждане осетинской национальности, возможно, и не подвергнутся бомбардировкам грузинскими Байрактарами. Однако если госпожа Зурабишвили имела в виду Южную Осетию или Абхазию, то здесь в текст выступления вкралась явная ошибка в выборе адресата данного послания. Тем более, что в Южной Осетии нет граждан Грузии и это общеизвестно», – сказал Медоев.
Как пишет агентство «Рес», югоосетинский министр вспомнил заявление грузинского чиновника, сказанное, по его словам, перед войной 2008 года: «Мамой клянусь – не собираемся воевать».
«Чего ожидать от такого же заявления госпожи Зурабишвили в этот раз?», – отметил Дмитрий Медоев.
- Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба также заявил, что «пацифистская риторика грузинских властей вызывает сомнения».
США и Тайвань объявят о переговорах по новому сотрудничеству
США и Тайвань планируют объявить о переговорах по укреплению сотрудничества. Они могут договориться об упрощении торговых процедур, логистических цепочек и торговли сельхозпродукцией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Условия возможного соглашения близки к рамочной договоренности по экономическому взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была анонсирована президентом США Джо Байденом ранее на этой неделе, пишет Bloomberg. По данным агентства, изначально Тайвань должен был войти в соглашение, но ряд стран выступили против из-за опасений реакции Китая.
Как отмечают источники Bloomberg, возможное соглашение будет за рамками существующего между США и Тайванем соглашения в сфере торговли и инвестиций.
Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен в речи, посвященной политике США в отношении Китая, заявил, что США продолжат придерживаться политики "одного Китая". При этом Блинкен добавил, что в случае "конкретных шагов" Пекина в сторону Тайваня Вашингтон будет готов ответить на них.
Блинкен подчеркнул, что США будут защищать свои интересы и конкурировать с Китаем, инвестируя в инновации и укрепляя связи с союзниками во всем мире.
После вторжения России на территорию Украины США опасаются, что Пекин использует сценарий нападения для урегулирования споров о территориальной принадлежности Тайваня. Пекин считает остров своей территорией. США не признают независимость острова, но имеют с ним соглашение, по которому могут поставлять оружие для самообороны.
В Приморье группа депутатов от КПРФ выступила против войны
Группа депутатов Законодательного собрания Приморского края составила обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить так называемую "специальную военную операцию" и вывести войска с территории Украины. Обращение четырёх депутатов от КПРФ на заседании регионального парламента зачитал депутат Леонид Васюкевич, сообщает Newsbox.24.
По словам Васюкевича, на фоне значительных потерь российские войска не смогут добиться успеха военным путем. "Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране будет больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране", - сказал депутат.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который выступал с отчетом о деятельности за прошлый год, потребовал вывести из зала Васюкевича и Геннадия Шульгу, который поддержал коллегу по фракции. "Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник", - цитирует Кожемяко "Коммерсантъ".
Депутаты Законодательного собрания лишили Васюкевича и Шульгу права голоса на текущем заседании. Глава фракции КПРФ Анатолий Долгачев назвал действия однопартийцев "демаршем", а также заявил, что "они порочат честь КПРФ такими заявлениями". Он пообещал дать оценку их действиям и принять "самые жесткие меры".
Депутаты Приморского законодательного собрания Леонид Васюкевич, Геннадий Шульга и Наталья Кочугова на момент публикации не ответили на запрос Сибирь.Реалии, депутат Александр Сустов отказался от комментариев.
Россия и Китай наложили вето на санкции Совбеза ООН против КНДР
Россия и Китай наложили вето во время голосования в Совете Безопасности ООН на инициативу США ввести дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с возобновлением запусков баллистических ракет. Это стало первым в истории Совета Безопасности публичным расколом по поводу северокорейских санкций, начиная с 2006 года, когда в отношении Пхеньяна были введены первые ограничительные меры.
Остальные 13 членов Совбеза ООН поддержали разработанную США резолюцию. В ней предлагалось запретить экспорт нефти и табака в КНДР – северокорейский лидер Ким Чен Ын является заядлым курильщиком. Кроме того, предлагалось включить в санкционный список хакерскую группировку Lazarus, которая, по утверждениям США, связана с Северной Кореей.
Голосование состоялось на следующий день после того, как Северная Корея запустила три ракеты, в том числе свою самую мощную на сегодняшний день межконтинентальную баллистическую ракету.
За последние 16 лет Совет Безопасности ООН неоднократно ужесточал санкции, чтобы прекратить финансирование северокорейских программ создания ядерного оружия и баллистических ракет. В последний раз международные санкции против Пхеньяна расширяли в 2017 году.
США выиграли суд по аресту на Фиджи российской яхты
Соединенные Штаты в пятницу выиграли последний суд по аресту принадлежащей России суперяхты стоимостью 325 миллионов долларов на Фиджи, и теперь дело, может быть направлено в высшую судебную инстанцию этого островного государства в Океании, передаёт Associated Press
Апелляционный суд Фиджи отклонил жалобу представителя компании, которая владеет яхтой по документам. Он утверждал, что в соответствии с законами Фиджи о взаимопомощи США не обладают юрисдикцией для ареста судна, по крайней мере, до тех пор, пока суд не разберется, кому на самом деле принадлежит "Амадея".
США утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, попавшему под западные санкции. По информации американских властей, Керимов тайно купил "Амадею" в прошлом году через подставные компании. Ордер на обыск после задержания яхты на Фиджи обнаружил электронные письма, свидетельствующие о том что дети Керимова были на борту судна в этом году и что экипаж использовал кодовые имена G0 для Керимова, G1 для его жены, G2 для дочери и так далее, сообщили в ФБР.
Представитель компании утверждает, что владельцем суперяхты является бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
США признают, что по документам, "Амадея" может принадлежать Худайнатову, однако, напоминают, что он является владельцем ещё более крупной яхты "Шехерезада", которую связывают с президентом России Владимиром Путиным.
Общая стоимость двух суперяхт превышает один миллиард долларов. ФБР полагает, что Худайнатова используют как "чистого", не попавшего под санкции владельца, чтобы скрыть истинных бенефициаров.
Это дело высветило сложную правовую ситуацию, в которой оказались американские власти, пытаясь наложить арест на активы российских олигархов по всему миру в ответ на вторжение России в Украину. А именно, как далеко распространяется юрисдикция США.
Яхта "Амадея" была задержана в порту Фиджи 14 апреля. На судне длиной примерно с футбольное поле, есть аквариум с живыми омарами, пианино с ручной росписью, бассейн и большая вертолетная площадка.
Ордер на арест был выдан судом США по округу Колумбия, который установил, что "Амадея" подлежит конфискации на основании нарушения законодательства США, в том числе закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях".
Сулеймана Керимова 15 марта внесли в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, как человека, получавшего крупные суммы от приближённого Путина, музыканта Сергея Ролдугина. В санкционный список США Керимова включили ещё до начала войны в Украине. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 15 миллиардов долларов.
Журналиста Белорусской службы РС обвинили в создании экстремисткой организации
Внештатному сотруднику Белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика в Могилёве предъявлено обвинение по уголовной статье о создании экстремистской организации. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".
По сообщению "Весны", дело журналиста будет рассматривать Могилёвский областной суд. Процесс начнётся в июне и пройдёт в закрытом режиме.
Андрея Кузнечика задержали 25 ноября 2021 года во время велопрогулки в Минске. В квартире журналиста провели обыск, были изъяты телефоны, компьютеры и наличные деньги. На следующий день суд обвинил Кузнечика в мелком хулиганстве и приговорил его к десяти суткам ареста. После окончания этого срока журналисту ещё дважды давали по десять суток по той же статье. Кузнечик себя виновным в хулиганстве не признал.
В середине декабря журналист должен был выйти на свободу, однако его снова задержали в СИЗО. Родственникам Кузнечика сообщили, что против него возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье. В мае 2022 года стало известно, что Кузнечика перевели из минского СИЗО в могилёвскую тюрьму.
Пока Кузнечик находился в СИЗО, белорусский суд признал экстремистскими каналы Белорусской службы Радио Свобода в Telegram и YouTube. 23 декабря стало известно, что саму редакцию также признали экстремистским.
- В июле 2021 года в Минске силовики разгромили офис белорусской службы Радио Свобода. Несколько журналистов были задержаны, позже их отпустили под подписку о невыезде.
- В декабре президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) призвал освободить Кузнечика. "ндрею должно быть позволено незамедлительно вернуться к его семье. Журналистика не преступление", — говорилось в обращении корпорации.
26 мая в Вашингтоне объявили Днем независимости Грузии
Мэр столицы США Вашингтона объявила 26 мая в городе Днем независимости Грузии. Об этом говорится в заявлении Мюриел Баузер, в котором она поздравляет Грузию с главным государственным праздником и приветствует назначение нового посла в США Давида Залкалиани.
«Грузинская община является важной частью социальной структуры Вашингтона. Грузинский центр, как благотворительная организация, основанная иммигрантами первого поколения, приехавшими в Соединенные Штаты с мечтой о лучшей жизни, дает возможность ознакомиться с прекрасной культурой и историей этой страны.
Округ Колумбия имеет честь и рад приветствовать нового посла Грузии, бывшего вице-премьера и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.
Посол Залкалиани устроит прием 9 июня в связи с Днем независимости и 30-летием дипломатических отношений между Грузией и США», – сказано в обращении.
Как пишет СОВА, заявление мэра Вашингтона в своем Twitter выложил сам Залкалиани.
Он также написал: «Рад видеть, что Вашингтон отмечает День независимости Грузии вместе с нами. Я благодарен мэру Вашингтона Баузер за объявление 26 мая Днем независимости Грузии в Вашингтоне и за прием в прекрасной столице Соединенных Штатов».
Лукашенко объявил о создании нового оперкомандования ВС Беларуси
В вооруженных силах Беларуси будет создано южное оперативное командование, заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством министерства обороны в четверг, 26 мая, в Минске.
"Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине", – сказал Лукашенко, добавив, что страна вынуждена "отрабатывать защиту южных рубежей".
- Формально Беларусь не участвует в войне в Украине, но Россия использует её территорию и железнодорожные пути, чтобы формировать эшелоны и переправлять вооружение.
- 26 мая в Верховную Раду Украины был внесён законопроект об изъятии белорусской собственности за предоставление России территории для населения авиационных и ракетных ударов.
Абрамович официально продал футбольный клуб «Челси»
Российский миллиардер Роман Абрамович официально продал английский футбольный клуб "Челси" консорциуму Тодда Бёли. Об этом сообщает Companies House (Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании).
Ранее сделку одобрило правительство Великобритании и руководство английской Премьер-лиги. Сообщается, что власти страны получили юридические гарантии того, что Абрамович не получит выгоды от продажи "Челси". Активы российского миллиардера в Великобритании находятся под санкциями из-за российского военного вторжения в Украину. Сумма сделки составляет 4,25 миллиарда фунтов стерлингов - это около 5 миллиардов евро. Сообщается, что эти средства будут направлены на благотворительность.
Тодд Бёли – совладелец бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс". Помимо него в сделке участвуют американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.
- Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей. Журнал Forbes писал, что клуб должен миллиардеру два миллиарда долларов.
- Роман Абрамович регулярно занимал высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует.
Пентагон: армия РФ потеряла в боях не менее 1000 танков и 36 самолетов
Армия России добивается "постепенных успехов" в Украине, хотя уже понесла огромные потери. Об этом на условиях анонимности заявил 26 мая высокопоставленный представитель министерства обороны США, подчеркнув, что пока ситуацию на фронте нельзя называть "патовой".
По его словам, хотя украинские войска пока удачно оказывают "жесткое сопротивление", Россия продолжает наносить тяжелые удары по подразделениям ВСУ и по разным объектам и городам в Донбассе.
Чиновник Пентагона отметил и то, что украинская армия "также добивается постепенного прогресса вокруг Харькова", и что в результате контратак ей удалось отвоевать ряд территорий, на которые Россия претендовала в течение последних 90 дней.
У министерства обороны США есть данные о тос, что армия РФ потеряла в боях сначала войны не менее 1000 танков, 36 самолетов и более 50 вертолетов – однако она всё равно имеет большое преимущество перед ВСУ в технике и живой силе. По словам американского военного, сейчас в Украине действуют 110 российских батальонно-тактических групп, и российские подразделения смогли значительно продвинуться в направлении Славянска и Краматорска.
Чиновник Пентагона упомянул недавнее решение Минобороны России – разрешить вступать в армию мужчинам в возрасте старше 50 лет. Ранее этот возрастной ценз не превышал 40 лет. "Мы продолжаем наблюдать за тем, как Москва пытается найти разные способы пополнения своей живой силы на фронте", – сказал он.
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Английский музыкант, один из основателей и клавишник группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в четверг в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на странице группы в твиттере.
Причины смерти не сообщаются. "Мы потрясены и преисполнены всепоглощающей грустью из-за безвременной смерти нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера." - говорится в сообщении Depeche Mode.
Флетчер занимался музыкой с конца 70-ых годов. Тогда он играл на бас-гитаре в группе No Romance in China. Позднее музыкант переехал в город Базилдон, где основал группу Composition of Sound вместе с Винсом Кларком и Мартином Гором. Через некоторое время к ним присоединился вокалист Дейв Гаан, а саму группу переименовали в Depeche Mode.
AP: Запад может снять санкции с российских бизнесменов в обмен на помощь Украине
Министр финансов Канады Христя Фриланд предложила отменять санкции против российских бизнесменов в обмен на финансовую помощь на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Со слов собеседников агентства, Фриланд подняла этот вопрос на встрече министров финансов стран-членов "Группы семи" (G7) на прошлой неделе, после того, как обсудила его с "российскими олигархами". Фриланд знакома с некоторыми из них ещё со времен журналистской работы в Москве, где она возглавляла московское бюро газеты Financial Times.
Представители Украины знали об обсуждении этого вопроса, отметил источник агентства. Запад, по его словам, заинтересован в том, чтобы российские олигархи "отмежевались" от президента Путина и в то же время обеспечивали финансирование Украины.
Собеседник агентства подчеркнул, что пока это только предложение, никаких решений не принято. Такой вариант, как отмечает АР, может помочь устранить юридические препятствия для властей тех стран (например, Германии), где процедура конфискации замороженных активов очень сложная. Если российские бизнесмены добровольно откажутся от части своего имущества за рубежом, это упростит задачу, считают собеседники агентства.
После российского вторжения в Украину Евросоюз, США, Великобритания и другие страны начали вводить санкции в отношении России, в том числе против бизнесменов. На сегодняшний день под них попали более 30 представителей крупного российского бизнеса. По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили активы россиян на сумму почти в 10 миллиардов евро.
В Ереване сторонники оппозиции собрались у здания правительства
Сторонники оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, собрались сегодня перед зданием правительства. Они пришли туда маршем с площади Франции, сообщает Радио Азатутюн.
Депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан», вице-спикер НС Ишхан Сагателян сказал, что они пришли к зданию правительства, так как там запланирована встреча премьер-министра и президента Черногории. Он также заявил, что этим шагом они пытаются показать, что правительство не имеет никакого мандата на ведение переговоров и достижение договоренностей от имени армянского народа.
К зданию правительства также стянуты большие силы полиции.
- Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца апреля, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
- Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.
Путин: Россия готова экспортировать зерно, если Европа снимет санкции
Россия готова внести значительный вклад в преодоление мирового продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введенные из-за войны в Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 26 мая, в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, передает Reuters.
Главы стран обсудили ситуацию в Украине, продовольственный кризис и его влияние на бедные страны. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если условия будут выполнены.
Кремль сообщил, что Путин рассказал Марио Драги о предпринятых «шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона».
Помимо этого российский президент гарантировал Марио Драги бесперебойные поставки газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.
Других подробностей звонка не сообщается.
Кроме того, 26 мая посольство Италии в России заявило, что приостанавливает прием документов на визы из-за высылки дипломатов, а также санкций Центробанка России против банка, который обслуживает транзакции по оплате консульского сбора.
- По данным Государственного департамента США, до войны поставки пшеницы из России и Украины составляли почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым в мире экспортером пшеницы.
- Черное и Азовское моря контролируется российскими военными кораблями. Первого мая министерство инфраструктуры Украины решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона, пока эти территории не будут освобождены.
- Страны «Группы семи» заявили, что Россия использует сложившуюся на рынке зерна ситуацию в качестве инструмента «гибридной войны». В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12 процентов. Это стало рекордом с 1990 года.
Суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 не поехавших в Украину росгвардейцев
Военный суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 сотрудников Росгвардии, которые отказались ехать воевать в Украину. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд установил, что истцы отказались выполнять служебное задание и самостоятельно отбыли к постоянному месту службы. Уволены они были за нарушение внутреннего устава и условий контракта.
При этом некоторые из военнослужащих говорят, что были готовы остаться в Украине, если бы командование прямо им это приказало. Среди собеседников издания также оказался солдат, который поступил на службу накануне и еще не успел подписать контракт — его тоже уволили, — сообщала редакция Кавказ.Реалии.
Россия, с точки зрения властей, не находится в состоянии войны с Украиной, бойцы Росгвардии не обязаны участвовать в операциях за границей, уверены многие юристы. На этом основании многие сотрудники ведомства отказываются участвовать в боевых действиях.
В апреле глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказывал об обращениях военных и сотрудников Росгвардии из 17 городов России, жалующихся, что их пытаются заставить участвовать в боевых действиях.
Войска Росгвардии могли понести тяжёлые потери в Украине, следует из сообщений украинских источников. В начале марта в разбитой колонне войск под Харьковым были обнаружены тела росгвардейцев, снаряжение которых было подготовлено не для боевых действий, а для разгонов уличных демонстраций.
По всей видимости, их командование рассчитывало, что они не будут воевать, а будут контролировать уже завоёванные или сдавшиеся территории.
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Двум военным РФ грозит 12 лет тюрьмы за обстрел украинских посёлков
Украинская прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для двух пленных российских солдат-контрактников, обстрелявших жилые дома в Харьковской области. Ранее оба военнослужащих признали свою вину. 12 лет - максимальный срок по статье о нарушении законов и обычаев войны, по которой их судят.
В четверг Котелевский районный суд Полтавской области в Украине продолжил рассматривать дело Александра Бобыкина и Александра Иванова. Как сообщает издание The Guardian, в ходе заседания военнослужащие признали, что служили в артиллерийском подразделении, которое вело огонь по целям в Украине из Белгородской области.
“Я полностью виновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Мы обстреляли Украину из России”, — сказал Бобыкин, водитель-заряжатель боевой машины “Град”. Наводчик "Града" Иванов заявил, что раскаивается, и попросил не назначать ему максимальный срок.
Адвокат обвиняемых также просил суд о снисхождении, утверждая, что солдаты выполняли приказ и раскаялись. По сообщению прокуратуры, личности командиров, отдававших эти приказы, сейчас устанавливаются.
По данным следствия, 24 февраля Бобыкин и Иванов участвовали в двух обстрелах Харьковской области: из посёлка Малиновка Белгородской области и с территории Украины. Прокуратура считает, что в результате их действий были разрушены жилые дома в посёлке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в посёлке Ветеринарное.
Во время предыдущего судебного заседания 19 мая Бобыкин и Иванов полностью признали вину, заявив, что не понимали, куда стреляют. О том, что снаряды попали на территорию Харьковской области, они узнали только во время следствия. По словам Иванова, часть его сослуживцев отказалась выполнять приказ.
Приговор Александру Бобыкину и Александру Иванову огласят 31 мая.
- Это уже второе дело в отношении российских солдат, воевавших в Украине. 23 мая суд приговорил 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области. Шишимарин полностью признал свою вину.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Российские военные отправили 60 тонн посылок за три месяца войны в Украине
Российская курьерская служба доставки СДЭК за время войны в Украине отгрузила из пунктов отправки у украинской границы не менее 58 тонн посылок. Их отправили люди в военной форме, предположительно, являющихся российскими военными или военнослужащими сепаратистских образований на востоке Украины. Это следует из исследования "Медиазоны", изучившей статистику курьерской службы.
Пик отгрузок пришёлся на начало апреля — именно тогда российские войска отступали из Киевской области и с севера Украины. Люди в форме российских военных отправляли домой разные вещи, среди которых удалось разглядеть кроссовки, шины, телевизор, еду и консервы, гитару и палатку. В одной из посылок был российский военный беспилотный аппарат "Орлан-10". Самый крупный из обнаруженных заказов весил 381 килограмм, его отправили из приграничного Рыльска в пригород Екатеринбурга.
Больше всего по весу было отправлено в Юргу Кемеровской области, где расположены три воинские части, и Чебаркуль, где стоят два танковых полка. Украинская сторона обвиняет российских военных в массовом мародёрстве. Москва это официально не комментирует.
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