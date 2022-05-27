Credit Suisse продолжает задерживать банковские операции Иванишвили

Банковские операции миллиардера и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили до сих пор задерживаются швейцарским банком Credit Suisse. Об этом говорится в заявлении PR-компании Cision, представляющей интересы Иванишвили, пишет SOVA.

Согласно заявлению, с момента получения инструкций о проведении операций прошло 45 дней, но «[банковский] уполномоченный продолжает игнорировать обязательства перед бенефициарами».

«11 апреля бенефициар потребовал выдать сумму, 13 апреля уполномоченный поставил под сомнение цель выдачи. 14 апреля он получил всю информацию, но 20 апреля затребовал дополнительную информацию, в том числе документацию и информацию о подписантах. 5 мая 2022 года уполномоченный подтвердил, что предоставленной информации было достаточно и отметил, что были подготовлены проекты документов на подпись, но 19 мая вновь отложил процесс и затребовал информацию, которая уже была предоставлена 13 апреля», - говорится в заявлении.

Бидзина Иванишвили считает, что Credit Suisse пытается помешать усилиям бенефициаров по выявлению правды по первому судебному спору (ранее Иванишвили и банк судились в юрисдикции Бермуды, разбирательство все еще продолжается в Сингапуре) и вернуть присвоенные средства.

«Это процедура нарушает все установленные стандарты банковской деятельности и является обеспокоивающей эскалацией перехода в политику. Намек на войну в Украине беспрецедентен, политическое давление ничем не оправдано», - заявили в PR-компании олигарха.