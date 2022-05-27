Товары «люксус-класса» и новый экономический порядок Путина

Россия испытывает нехватку современных вооружений, но продолжает наступление в Донбассе. Владимир Путин уверяет, что Москва сумеет преодолеть давление Запада и сформирует новый «цивилизационный проект», куда уже заочно включила государства ЕврАзЭС. Но российские бизнесмены, по слухам, не особо верят в новый экономический порядок Путина.

Россия испытывает острый дефицит современного вооружения. Минобороны Великобритании, анализируя наступление российской армии в Донбассе, указывает, что в качестве подкрепления войска получили устаревшие танки Т-62 полувековой давности, находившиеся в глубоком резерве. В Лондоне указывают: то, что лишенные современных средств защиты Т-62 особенно уязвимы для противотанкового оружия нового поколения, свидетельствует об острой нехватке у России современного вооружения.

То, что цена военной авантюры Кремля превзошла все ожидания, признают уже и в российском правительстве. Министр финансов Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете отметил, что «спецоперация» требует «огромных ресурсов». В целом же на поддержку экономики в этом году уже вложено 8 трлн рублей, поделился министр:

«Деньги на проведение спецоперации – огромные ресурсы тоже нужны. И на поддержку экономики тоже нужны. Общий объем бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, – 8 трлн рублей. 8 трлн рублей, огромные средства. Но эти ресурсы нам необходимы, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан».

На этом фоне крупный российский бизнес, возможно, готов идти против воли Кремля. Во всяком случае, по данным Associated Press, ссылающейся на дипломатические источники, неназванные российские олигархи обратились к министру финансов Канады Христе Фриланд с предложением помощи Украине в обмен на снятие с них международных санкций. Их предложение канадский министр озвучила на заседании министров финансов «Большой семерки», и оно, как отмечает Associated Press, вызвало интерес.

Из-за вторжения России в Украину под санкции разных стран попали многие из крупных российских бизнесменов. В том числе Петр Авен, Михаил Фридман и Роман Абрамович. Последний даже был вынужден продать футбольный клуб «Челси» с условием, что значительная часть вырученных средств пойдет на гуманитарные нужды.

Подобная помощь явно не будет лишней. Согласно подсчетам экспертов Киевской школы экономики, общие потери Украины от российского вторжения составят до 600 млрд долларов. Эта сумма включает в себя ущерб, нанесенный жилым и административным зданиям, городской инфраструктуре, а также дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку. При этом прямые убытки от разрушений зданий и городской инфраструктуры оцениваются в 105 млрд долларов, из которых около 40 миллиардов приходится на жилищный фонд.

Украинские компании понесли экономические потери в размере 11 млрд долларов. Более 200 украинских компаний, фабрик и заводов были уничтожены, повреждены или захвачены российскими военными.

Президент Украины Владимир Зеленский сетует на то, что ЕС не торопится сделать необходимые шаги, чтобы остановить военную машину Москвы:

«Сколько недель Европейский союз пытается согласовать шестой пакет санкций против России. Пока она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов. Конечно, я благодарен нашим друзьям, которые продвигают новые санкции. Но откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует шестой пакет? Почему им до сих пор позволено иметь столько могущества, в том числе и во внутриевропейских процедурах? Сколько уже недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему – все банки без исключения, чтобы лишить агрессора возможности финансировать не только войну против нас, но и политику создания расколов и кризисов повсеместно в мире».

В Москве же продолжают делать вид, что международные санкции идут лишь на пользу российской экономике. Такую позицию занял президент России Владимир Путин, выступивший на первом «Евразийском экономическом форуме», которому, похоже, придает большое значение. «Большую Евразию» – так Путин назвал Армению, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Россию – глава Кремля считает «цивилизационным проектом». А сами эти страны – «естественными соседями по общей экономике еще в рамках Советского Союза»:

«Я вас уверяю, да вы и сами это видите, многие наши компании из той же Европы, наши партнеры из Европы – да, многие заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу? Мы займем их ниши: наш бизнес, наше производство – оно подросло уже, и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится».

Успокоил Путин и тех, кто привык к роскоши. А то, что за эту роскошь придется раскошелиться, российский президент не считает слишком важным:

«А те, кто захочет завезти какие-то товары люксус-класса, лакшери, они смогут это сделать. Ну будет для них чуть-чуть подороже, но это те люди, которые и так ездили на шестисотых «Мерседесах» и будут ездить. Уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот над чем мы должны думать и над чем мы должны работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партнерами – с теми, кто хочет с нами сотрудничать».

Кто точно не хочет сотрудничать с Москвой, так это премьер-министр Великобритании. В интервью изданию Bloomberg Борис Джонсон заявил, что «невозможно вести переговоры с крокодилом, который ест твою ногу». По мнению главы правительства Соединенного Королевства, это именно то, что делает Путин.

Джонсон призывает не расслабляться на фоне невероятного героизма украинцев, сумевших оттеснить российскую армию от своей столицы, и продолжить поддержку Киева в военном отношении, предоставив ВСУ больше наступательного вооружения, в том числе дальнобойных систем залпового огня, которые страны Запада до сих пор Украине не передавали, опасаясь эскалации конфликта.

На Даунинг-стрит считают, что Россия, несмотря на международное давление и беспрецедентное сопротивление украинской армии, все же продолжает добиваться хоть и медленного, постепенного, но все же ощутимого прогресса в Донбассе.