«Высказывание Калашникова возмущает»

В Абхазии возмущены заявлениями одного из депутатов Госдумы Леонида Калашникова. На встрече с представителями абхазской делегации в Москве 25 мая он сказал, что законодательство, принимаемое в республике для поддержки абхазского языка, ведет к дискриминации русского, что чревато обострением межэтнических противоречий.

В абхазском обществе продолжается активное обсуждение состоявшегося позавчера, в среду 25 мая, расширенного заседания комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками с участием министров, парламентариев и других представителей властных структур Абхазии. «Эхо Кавказа» уже рассказывало о реакции в республике на обсуждение в Госдуме упрощения режима перехода государственной границы по реке Псоу, которое, по сообщениям СМИ, состоялось по инициативе абхазской стороны.

Но, судя по комментариям в абхазском сегменте соцсетей и заявлениям ряда политиков и организаций, в республике гораздо громче и острее отреагировали на прозвучавшие как бы попутно при обсуждении основного вопроса высказывания председателя названного комитета (член фракции КПРФ) Леонида Калашникова. Тот отметил, что в нижней палате российского парламента озабочены разработкой в Абхазии «законодательства, которое формально направлено на поддержку абхазского языка, а на деле ведет к дискриминации русского языка». В частности, в республике внесли поправки в закон о выборах в парламент, которые предусматривают обязательное знание кандидатами абхазского языка. Кроме того, ужесточаются и требования по знанию абхазского языка для чиновников. «Подобные инициативы чреваты обострением межэтнических противоречий», – заявил Калашников. По его словам, опыт Украины показывает, что накопленное взаимодействие может взорваться поверхностным подходом в этой области...

Примечательно, что если относительно упрощения перехода госграницы в интернет-комментариях наблюдался разнобой (вот два типичных из них, стоявшие друг за другом: «Ну, наконец-то!» и «Что значит – исчезновение границы?» – то есть люди воспринимали услышанное совершенно по-разному, думая каждый о своем – о легкости перехода, о суверенитете страны и т.д.), то в реакции на «языковой выпад» Калашникова царило редкостное единодушие. Разница была только в степени политкорректности и откровенности, в которой выражали свое отрицательное отношение к словам Калашникова, не первый раз вызвавшего скандал в абхазском обществе.

Так, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, принимавший участие в расширенном заседании думского комитета, в тот же вечер опубликовал в ГИА «Апсныпресс» комментарий, в котором заверил: «Нормы действующего законодательства Республики Абхазия надежно защищают статус русского языка, позволяют всем гражданам максимально и беспрепятственно использовать русский язык во всех сферах деятельности».

Во вчерашнем заявлении политсовета РПП «Форум народного единства Абхазии» было отмечено, что «весьма непродуманным и скоропалительным выглядит заявление депутата Госдумы РФ». И далее:

«Русский язык имеет широчайшее распространение среди всех слоев населения Абхазии. При этом сфера применения абхазского языка, несмотря на его государственный статус, реально сужается. В силу разных объективных и субъективных причин абхазскому языку сегодня отведена второстепенная роль в деятельности всех ветвей власти… Абхазия открыто поддержала Российскую Федерацию в непростой нынешней ситуации, оставаясь верной принципу стратегического партнерства. Российско-абхазские отношения были и остаются достаточно стабильными. И на этом фоне попытки создания видимости угрозы русскому языку в Абхазии выглядят крайне нелепыми».

Высказался и председатель оппозиционной ОО «Абхазское народное единство» Адгур Ардзинба, вплетя в свое видеообращение в «Фейсбуке» и внутриполитические мотивы:

«Высказывание Леонида Ивановича Калашникова, конечно, возмущает. Такого не должно происходить. Это просто демонстрирует, что он реально не владеет ситуацией. Потому что об абхазском языке идет речь. Мы почему принимаем такие законы? Потому что абхазский язык под угрозой. Но меня смутило не только это. Меня смутило другое. Почему на встрече, посвященной вопросам облегчения перехода через государственную границу, обсуждаются вопросы недвижимости, вопросы якобы ущемления русского языка в Абхазии. Где ж была наша делегация? Такие вопросы повестки заранее проговариваются, прорабатываются. Другое скажу. Мне не понравилась реакция наших представителей там, на заседании. Они имели возможность не вдогонку комментировать, как они комментируют, а прямо там на месте твердо обозначить свою позицию. И, если надо, Леониду Ивановичу сказать, как оно на самом деле есть. Это даже, может быть, не столько вина человека, который эту должность занимает, потому что у него там обширный комплекс вопросов. Эти вопросы, чтобы вы понимали, они идут отсюда. Неправильные сигналы, когда наши чиновники ездят в Москву и пытаются выслужиться перед Москвой, перед отдельными там чиновниками, показать, какие они более близкие друзья кому-то, и начинают торговать нашими национальными интересами».

Осудили слова Калашникова и русские общественные организации республики – «Русская община Абхазии», «Черноморское казачье войско Абхазии», «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» и ряд других, в своем официальном заявлении написавшие: «Русский язык в Абхазии не подвергается никаким ущемлениям, и нет никаких угроз его исчезновения. Считаем высказывания Калашникова Леонида Ивановича о русском языке недопустимыми и недружественными выпадами ко всему многонациональному народу Абхазии, которое направлено на создание межнационального напряжения в республике и между нашими странами».

Вместе с тем в заявлении отмечено: «Мы уверены, что в будущем в законодательстве Республики Абхазия будет юридически закреплено обязательное квотирование в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия нескольких русских депутатов, которые смогут представлять интересы 22 000 русской общины в Абхазии и укреплять абхазо-российские дружеские отношения».

Одним из первых на скандальное высказывание в Думе откликнулся абхазский парламентарий Инар Гицба:

«Говорить о дискриминации русского языка, который в Абхазии глубоко любим и изучается всеми без исключения, значит, не владеть достоверной информацией о происходящем на территории республики. Нет никаких сомнений, Республика Абхазия является надежным партнером и союзником Российской Федерации, и спекуляции на столь чувствительную тему, особенно в нынешней геополитической обстановке, могут лишь дестабилизировать и без того сложную ситуацию».

Активист «Фейсбука» Геннадий Сабуа написал:

«Странно слышать от Леонида Ивановича подобного рода заявления. Сотрясать воздух, не вникая в суть вопроса, недопустимо. Вопрос деликатный, и тут неуместно рубить с плеча. Это говорит о том, что он вовсе не владеет ситуацией в Абхазии с русским языком. Русский язык в Абхазии стал чрезмерно избыточным, полностью вытесняя национальный абхазский язык. Это, конечно, не вина России. Старшее поколение нашего народа переживает, что наши дети и внуки напрочь отвергают родной абхазский язык и поголовно перешли на русский. Даже огрызаются, если сделаешь замечание. Упрекают нас, старших, что мы и сами не говорим на родном. Вы сам родитель, возможно, и дедушка, и как вам, если ваши дети перестанут говорить на родном русском и будут на каком-то иностранном?»

Были высказывания и похлеще:

«А меня удивляет то, что некоторых удивила позиция Калашникова. А что, не помните, как он возбудился, когда этой весной Бибилов, надеясь на какие-то предвыборные дивиденды, решил провести в Южной Осетии референдум о вхождении в Россию и тут же пристегнул к этому почему-то Абхазию? А как несколько лет назад он почему-то решил, что пророссийский президент Молдавии Додон вот-вот договорится с Приднестровьем о «воссоединении» и тут же размечтался, что заискивающий перед Москвой «Альянс патриотов Грузии» договорится о том же с абхазами и осетинами… Да и выступления его по другим темам на российских телевизионных ток-шоу давно показали его недалекость и примитивность мышления»;

«Этот человек выступил против абхазского языка, а ранее хотел присоединить нас к своей стране. Это указывает на то, что он ничего не понимает в региональной политике и, либо случайно пригрел пятую точку на теплых должностях, либо его специально держат в качестве собаки, которая на всех лает. Так что, да, он сам по себе ничего не значит».

Парадоксальность этого дружного «отпора» Калашникову состоит в том, что, когда 21 марта сего года парламент Абхазии принял упомянутые поправки к закону о выборах, в самой республике мнения разделились, о чем, в частности, свидетельствовали аргументы двух собеседников «Эха Кавказа» в нашей публикации от 29 марта. Причем в ней напоминалось, что на самом деле эти поправки лишь дублировали положения закона «О государственном языке», принятого еще в 2007 году, выполнение которого было провалено... Но вот сейчас интерпретация ситуации и комментарии к ней Калашниковым, который о законе 2007 года, похоже, и не слышал, сплотили в их неприятии, пожалуй, всех.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия