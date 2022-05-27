«Больше половины министерств и чиновников нужно сокращать»

После победы на президентских выборах в Южной Осетии Алана Гаглоева в Цхинвале наступило время надежд. «Эхо Кавказа» спросило у горожан, кого новому президенту следует брать в свою команду.

– Кто, на ваш взгляд, должен войти в команду Гаглоева? Каких людей он должен назначить?

Андрей: Если говорить о человеческих качествах, то, конечно, акцент нужно сделать на людей не только профессиональных, но и на ответственных и патриотичных, которые способны показывать реальные результаты. К сожалению, у нас сложилась порочная практика, когда многие чиновники допускают злоупотребления служебным положением, допускают различного рода нарушения законодательства и чаще всего обходятся вообще без ответственности. Максимум их могут когда-то, через сколько-то лет снять с должности. Вот с этой порочной практикой нужно заканчивать. Соответственно, из этого общего тезиса нужно подходить к отбору кадров.

Фатима: Поскольку ожидания очень большие, ждут, что все должно измениться в лучшую сторону, нужно привлекать людей с государственным мышлением. Тех, кто душой болеет за эту республику, за этот народ, которые в силу своих больших знаний способны отстаивать свои национальные интересы, способны строить экономику, развивать все ее отрасли и готовы к этим переменам. А так, конечно, у нас много специалистов – людей, способных работать, которым до этого времени просто не давали работать. У Алана Гаглоева, я думаю, есть выбор.

Медея: Это должны быть люди, которые будут хорошими, которые прислушиваются к мнению народа, понимают проблемы народа. Я бы в первую очередь полностью сменила всех тех, кто занимался распределением новых квартир. Они ставят превыше всего свои интересы, интересы своих родственников или тех, кто их назначает на эти места. А нужны те, кто будут понимать, что должны служить народу. Нам такие нужны, конечно.

Константин: Честно говоря, я пока не вижу команды, не вижу специалистов в разных областях, которые бы могли вместе дружно идти по какому-то определенному курсу. Вообще, я считаю, что больше половины министерств и этих чиновников нужно сокращать. Даже если управленец будет среднего уровня, все равно эффективность его работы будет больше, чем когда вместо двух человек работают 15 человек. Между ними размываются обязанности, и никто ничего не делает. Зато тратятся большие деньги на содержание этого аппарата. Поэтому я считаю, эффективнее будет сократить чиновничий аппарат и лучше контролировать их работу, чем ставить руководителей при той же системе.

Валентина: Мнение может быть только одно – это должны быть высокопрофессиональные люди. Каждый на своем месте должен знать свою профессию от и до. Меня, честно говоря, не интересуют личные качества этих людей, меня интересует только профессионализм. Больше ничего. Уважаю гения в любом его проявлении. Поэтому личные качества меня абсолютно не интересуют, но он должен быть профессионал.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия