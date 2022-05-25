Без помпы, но с грузом. Что ждут от Алана Гаглоева?

Пятый президент Южной Осетии Алан Гаглоев официально вступил в должность. Югоосетинские наблюдатели отметили скромность инаугурации, а российские – новые подходы к политике на югоосетинском направлении.

Скромная инаугурация в зале драматического театра. Как символическое завершение «великолепного века» Анатолия Бибилова. Его чествование проходило на футбольном стадионе, Сурков и Говорун в VIP-ложе, концертная программа – все как положено лидеру, намеренному править на широкую ногу.

Анатолия Ильича товарищи кураторы тащили в кресло президента на протяжении по меньшей мере восьми лет, пока он наконец не выиграл выборы со второй попытки.

Алану Гаглоеву, напротив, запретили активную политическую деятельность после его дебюта на президентских выборах 2017 года, когда он набрал неожиданно много и, как оказалось, мог составить конкуренцию Бибилову. Ему не дали зарегистрировать политическую партию три года назад, не допустили к парламентским выборам два года назад.

До последнего местные наблюдатели были уверены, что Гаглоева и к этим выборам не допустят. Но что-то вдруг изменилось… Одни связывают снятие ограничений с разочарованием в Бибилове. В начале срока Москва встречала его у трапа самолета ковровой дорожкой, почетным караулом и духовым оркестром, но через три года его уже не принимали на уровне замминистра экономики. В общем, на югоосетинском направлении назрела кадровая проблема, а очевидных кандидатур на замену не было - так открылось окно возможностей для потенциальных претендентов. Это одна версия. По другой – будто и для Гаглоева в Москве нашлись покровители.

И все-таки местные наблюдатели отмечают разницу в отношении. Гаглоева Путин поздравил с победой на сутки позже, чем Бибилова. А замглавы администрации Дмитрий Козак и начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов и вовсе не поздравили. Во всяком случае, информагентство «Рес» их поздравлений не публиковало.

Правда, молва оправдывает товарища Маслова. Якобы именно он позвонил Бибилову в ночь после голосования и настоятельно порекомендовал поздравить Гаглоева с победой… Так говорят в Цхинвале.

По мнению российского политолога Николая Силаева, в этой истории надо обращать внимание не на симпатии Москвы к кандидатам, а на разницу в ее подходах к выборам тогда и теперь:

«В Москве всегда говорили, что поддержат любой выбор народа Южной Осетии и будут работать с тем человеком, которого изберет народ Южной Осетии. В данном случае это происходит буквально так, потому что недовольство Бибиловым не очень скрывали, с одной стороны, а с другой, нельзя сказать, что как-то сильно помогали Гаглоеву. Это рациональная позиция: «Народ Южной Осетии выбирает, а мы работам с тем, кого выберут». Она предполагает, что избиратели сами несут ответственность за того, кто стал президентом. Одно дело, когда за полгода до выборов у тебя вся пресса начинает писать, мол, мы решили поддержать такого-то… И другое дело, когда у тебя пресса ничего такого не пишет, а человек выигрывает».

Еще одна разница, мимо которой не пройти. Анатолий Бибилов как будто въезжал в дом правительства на белом коне. Как славный рыцарь – победитель турнира. Никакими сложными смыслами его восшествие не омрачалось. Почти как 1 мая.

Алан Гаглоев входит в восьмиэтажку пешком с тяжеленным рюкзаком надежд избирателей. Ожиданий, если не сказать требований, на большую часть из которых он, в принципе, не подписывался во время своей избирательной кампании. Достаточно заглянуть в социальные сети и почитать многочисленные посты и комментарии, в которых люди ждут не дождутся, когда наконец Гаглоев приступит к спасению республики. И в конце каждого поста значок в виде сложенных для молитвы ладоней.

По мнению политолога Вячеслава Гобозова, так уж вышло, что Алан Гаглоев баллотировался в гаранты, а попал в антикризисные менеджеры:

«Хотел он этого или нет, но в любом случае было очевидно, что сегодня Южной Осетии в лице президента нужен еще и антикризисный менеджер. Удивляться здесь нечему, и для Алана Гаглоева, я не думаю, что это станет новостью.

– Нельзя не отметить, что примерно за год или два до выборов в обществе появился запрос на демократию, какого не было ни до 2008 года, ни после. Благодаря этому запросу и победил Алан Гаглоев.

– Безусловно. Недостатки нашей государственной системы, о которых все знали и говорили, но годами не решали, усилиями прежнего руководства были доведены до гротеска, до фарса. Они наглядно продемонстрировали всю губительность наших изъянов. Всем стало ясно, что суперпрезидентская модель ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, да, запрос на демократию есть, большой запрос. Я думаю, все это понимают, включая нового президента».

Главная интрига дня – предстоящие назначения. Из того, что уже не секрет, – главой администрации президента местные эксперты уверенно называют Алана Джиоева.

48 лет, выпускник юридического факультета Северо-Осетинского Государственного университета. С 2011 по 2013 год проходил службу в Контрольно-счетной палате Республики Южная Осетия на должностях начальствующего состава. С октября 2013 года занимал должность судьи Высшего арбитражного суда Республики Южная Осетия. В июле 2014 года указом президента был назначен на должность министра юстиции Республики Южная Осетия, а 28 июля 2015 года – главой администрации президента Тибилова.

По поводу прочих назначений осведомленные хранят молчание, но даже они подчеркивают, что заполнена не вся кадровая линейка. Говорит Вячеслав Гобозов:

«Правительство должно направить президенту заявление об отставке. Гаглоев должен его принять и назначить исполняющих обязанности премьера. Остальные члены правительства пока также остаются в статусе исполняющих обязанности министров - президент будет снимать их и назначать отдельными указами.

– Когда ждать первых назначений?

– По закону он в течение двух недель после инаугурации должен представить парламенту кандидатуру председателя правительства.

– Но после избрания Леонида Тибилова назначение премьера Ростика Хугаева и формирование кабмина растянулось на полгода.

– Да, тогда на самом деле слишком затянули. Но на этот раз, думаю, будет быстрее, потому что у Алана Гаглоева и этих двух недель нет. Все ждут его первых шагов, ждут перемен, и затягивание будоражит общество – до такой степени их всех доконал Анатолий Бибилов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия