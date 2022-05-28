ТПП «Вале» на грузино-турецкой границе будет закрыт до середины лета

Работа таможенyо-пропускного пункта «Вале» на грузино-турецкой границе будет приостановлена до июля. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

«Вале» закрыт с 25 апреля. Причина ограничений – ремонт на ТПП «Тюркгезю» с турецкой стороны. Изначально ожидалось, что работы завершатся в конце мая, однако сроки перенесли.

«По просьбе турецкой стороны, в связи с переносом графика ремонтных работ на июль включительно, на таможенных границах Грузии ввоз-вывоз продукции, как и процедуры таможенного контроля физических лиц, пересекающих государственную границу через таможню «Вале», осуществляться не будут», - сказано в заявлении, передает агентство «Новости-Грузия».

В качестве альтернативы «Вале» ведомство рекомендует использовать пункт «Карцахи», который сейчас работает «с полной загрузкой в особом режиме в связи с увеличением международного грузооборота». Именно на «Карцахи» временно переведен весь штат сотрудников ТПП «Вале».

«Между таможенными администрациями Грузии и Турции существует тесная коммуникация для того, чтобы через указанный таможенный пункт пропуск увеличившегося количества грузов происходил беспрепятственно», - отметили в службе.

По данным Минфина, за последний месяц только через ТПП «Карцахи» на территорию Грузии въехало более 5 тысяч грузовых автомобилей, а выехали из страны – 9,2 тысячи. Это значительно превышает данные за аналогичный период прошлого года – на 233% и 513% соответственно. Причины резкого увеличения потока грузов в министерстве не называют.

ТПП «Вале» находится в регионе Самцхе-Джавахети, недалеко от города Вале Ахалцихского муниципалитета. Также, между Грузией и Турцией функционируют пропускные пункты «Сарпи» (регион Аджария) и «Карцахи» (регион Самцхе-Джавахети). Сразу после завершения ремонтных работ на турецком ТПП, «Вале» продолжит работу в обычном режиме, уверяют в Службе доходов.