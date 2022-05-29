Двое жителей Южной Осетии погибли на войне в Украине

В новом отчете американского Института изучения войны (ISW) о ходе войны в Украине говорится, что на ведущемся сейчас битве за Северодонецк в Луганской области закончится, вне зависимости от того, кто по ее итогам будет контролировать город, российское наступление. По оценкам экспертов, оно достигнет кульминации на оперативном и стратегическом уровнях. Это может дать шанс Украине возобновить контрнаступление.

В отчете отмечается, что взятие Северодонецка позволит России заявить, что она полностью захватила Луганскую область (Россия считает ее независимой «Луганской народной республикой»), но не даст никакой иной существенной военной или экономической выгоды. Российские силы сейчас разрушают город, и если и возьмут его, то будут контролировать руины.

Также в отчете говорится о возможных проблемах российской армии с боевой техникой и с настроем личного состава. Если российские войска на второстепенных направлениях потеряют волю к бою, у Украины может появиться шанс начать серьезное контрнаступление с хорошими шансами на успех, - считают авторы. Речь может идти, в частности, о Херсонской области.

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне вечером заявил, что город Северодонецк, за который в последние дни ведутся наиболее упорные бои, полностью перешел под контроль российской армии. Об этом ему сказал командир отряда из Чечни, который участвует в наступлении. Каких-либо фото- или видеоподтверждений российского контроля над городом представлено не было. Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай и Минобороны Украины заявили, что украинские военные по-прежнему удерживают город. Бои идут на его окраинах.

По утверждениям представителей военного командования самопровозглашенной «ЛНР», Северодонецк «взят в оперативное окружение». В то же время украинские военные заявляют, что связь с городом сохраняется, как и возможность доставлять туда гуманитарные грузы.

Под ударом также Лисичанск, который отделяет от Северодонецка река. Сообщается о гибели мирного жителя в результате попадания снаряда в многоэтажку. Накануне сообщалось об авиаударе по кинотеатру «Дружба».