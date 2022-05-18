Единственная женщина, которая хотела принять участие в выборах президента Южной Осетии, Нелли Гогичева, предложила матерям военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, объединиться.

Нелли Гогичева в беседе с «Эхом Кавказа» отметила, что во время военных действий на долю матерей выпадает не меньше испытаний, чем их сыновьям:

«Они, как никто другой, остро переживают все события, которые происходят на войне. Недаром же говорят, что каждая пуля попадает в сердце матери солдата. Мы сейчас не беремся давать политическую оценку всем этим событиям, мы просто выражаем наше сочувствие. И хотя я сама не являюсь матерью, но несколько моих родственников тоже участвуют в этой войне. Они должны объединиться для того, чтобы поддерживать друг друга, и каждая мать должна знать, что «я не одна в моих переживаниях». Во-вторых, если они объединятся, у них будет возможность держать друг друга в курсе происходящих событий, потому что точная, оперативная информация до них не доходит. И они находятся в состоянии постоянного ожидания, неизвестности. И поэтому я считаю, что было бы хорошо, если бы они объединились. И еще обратная связь должна быть у них, а вдруг там, на поле битвы, их дети, сыновья в чем-то нуждаются? В слове, звонке, в какой-то надежде, может, еще в чем-то».

Спецоперация, в которой участвуют выходцы из Южной Осетии, продолжается уже третий месяц, есть погибшие, однако никакой консолидации или создания общественного объединения матерей воюющих военнослужащих пока не произошло. Этому, по мнению Нелли Гогичевой, есть объяснение:

«Я думаю, что многие знают, что такая попытка в один момент была. Но были люди, которые как бы усыпили бдительность этих матерей, преподнесли им информацию в искаженном виде, будто бы объединение этих матерей несет что-то негативное. Я не думаю, что если они объединятся, они будут творить какие-то негативные вещи, я имею в виду в политическом смысле этого слова. И не надо препятствовать объединению этих страдающих людей, потому что так поверхностно смотреть на их страдания нельзя. Им всячески надо помочь, поддержать их».

Гогичева имеет в виду резонансную историю с «отказниками», когда сотни югоосетинских военнослужащих вернулись обратно в Южную Осетию, вызвав негодование у части общества. Чтобы объяснить свое поведение, некоторые из них разослали голосовые сообщения, в которых говорили о том, что готовы выйти на центральную площадь и «рассказать правду». Естественно, что на защиту своих детей были готовы встать и их матери. Сразу после этого роль модератора в этом конфликте взял на себя экс-президент Эдуард Кокойты, который был назначен еще и спецпредставителем президента Южной Осетии на все время проведения спецоперации. К нему также неоднократно за помощью обращались родители военнослужащих. На одной из встреч со сторонниками он, в частности, заявил, что родителей военных якобы пытаются использовать:

«Мы можем много говорить о выборах, но вот тут к нам пришел человек, у которого родной человек на войне. Тут и женщин таких много. Давайте подумаем об этом и как-то им поможем. Наш штаб чем может, помогает им, но сейчас этим ребятам не нужны ни деньги, ни еда. Они нормально даже не одеты, нет у них и нормального оружия, которое им полагается. Вот мне звонят и рассказывают, что большая часть их техники вышла из строя. И куда мы их посылаем?! Да, мы с Россией, но мы что, дадим вот так погибнуть нашим детям?.. Я уже и в Москву звонил и объяснял, что так и так, молодежь едет, они не дают задний ход, рвутся вперед, но им хоть немного надо создать условия... Мы их не на курорт посылали, они об этом знают и знали, куда шли. В прошлый раз, когда мы их провожали, мы знали, как они были настроены… Я знаю, что сейчас кто-то пытается организовать уличные акции, организовать родителей. Давайте сделаем все культурно, законно и цивилизованно. Но ребят мы в обиду не дадим… Молодежь тоже говорит, нет, не слушайте никого, мы готовы воевать, но что нам делать в такой ситуации? Если начальник пьяный и ничего не соображает, то что делать подчиненным?!»

Гогичева уверена, что всем этим женщинам необходимы хотя бы постоянный обмен информацией и взаимная поддержка. Возможно, по ее словам, роль государства может состоять и в психологической помощи.

Журналист Ирина Дамбегова считает идею объединения матерей военнослужащих хоть и нужной, но еще более необходимой для них сейчас считает квалифицированную психологическую поддержку:

«Идея сама по себе хороша, действительно, информации очень мало по вполне понятным причинам. И они находятся в тревожном состоянии постоянно. Я сужу по своей близкой знакомой, у которой сын участвует в этой спецоперации. И, конечно, она ни о чем другом думать не может. Ее интересует, какие перспективы, сколько это еще может продлиться, когда это все закончится. И это совершенно нормальные смятение и страх, метания матери, для которой нет ничего дороже жизни ее ребенка. С другой стороны, это ненормальное состояние психики, не каждая это способна выдержать. Они должны объединиться, но мне кажется, им еще больше нужна психологическая помощь, в том смысле, что тут нужны профессиональные психологи для матерей, которые с нетерпением ждут и беспокоятся о судьбе своих детей».

Накануне появилась информация еще о двух погибших жителях Южной Осетии из Дзауского района. Точных данных о количестве военнослужащих и добровольцах, которые воюют на стороне российских войск, нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия