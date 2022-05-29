Каха Каладзе посетит с официальным визитом Бухарест

Следственный комитет завершил расследование о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, убитого своими дочерьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме насильственных действий сексуального характера и истязаний, в обвинение добавлена новая статья - о распространении порнографических материалов.

Теперь с делом должны ознакомиться адвокаты убитого, после чего оно должно быть передано в суд. Адвокаты сестер Хачатурян с делом уже ознакомились.

Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили 57-летнего отца летом 2018 года. Сестры сами вызвали полицию. Их обвинили в убийстве. Свою вину они не признали. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Сейчас дело сестер Хачатурян находится на доследовании. Уголовное дело против Михаила Хачатуряна было заведено в марте 2020 года. Как ранее говорили адвокаты сестер, они рассчитывают на то, что в случае, если отец будет признан виновным, это станет доказательством того, что сестры, убивая его, находились в состоянии необходимой обороны - что освободит их от ответственности.

Ранее экспертиза Института судебной психиатрии имени Сербского пришла к выводу, что Михаил Хачатурян жестоко обращался со своими дочерьми и насиловал их. Каждая из сестер с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения из-за действий отца, а младшая сестра, как считают эксперты на момент убийства в 2018 году была в невменяемом состоянии.

Родственники Хачатуряна утверждали, что девушки все выдумали, так как страдают расстройством сексуальной сферы. Как сообщает ТАСС, его адвокаты по-прежнему настаивают на его невиновности по всем обвинениям.