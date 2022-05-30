В Южной Осетии подозреваемые в покушении на убийство явились с повинной

Двое подозреваемых по делу о покушении на убийство жителя Южной Осетии Владислава Валиева явились с повинной в правоохранительные органы. Об этом сообщили в Генпрокуратуре самопровозглашенной республики.

«В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в местности недалеко от села Наниаури Цхинвальского района, между гражданами Дудайты Кахабером Гелаевичем, Дудайты Сосланом Гелаевичем и Габараевым Сосланом Алановичем с одной стороны и Валиевым Владиславом Вячеславичем с другой стороны, произошёл бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого Кахабер Дудайты применил огнестрельное оружие, причинив Владиславу Валиеву телесные повреждения», – сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, 30 мая подозреваемый по уголовному делу Сослан Дудайты добровольно явился в правоохранительные органы, сдал оружие и написал явку с повинной.

«В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время будет предъявлено обвинение», – сказано в сообщении.

Ранее, 29 мая в правоохранительные органы также добровольно явился с повинной Сослан Габараев.

В прокуратуре заявили, что проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

«Все оперативные службы МВД Республики Южная Осетия ориентированы на установление местонахождения третьего подозреваемого, Кахабера Дудайты, и его задержание», – сказано в заявлении.

28 мая югоосетинский лидер Алан Гаглоев поручил и.о. генпрокурора Сергею Битиеву и первому заместителю министра внутренних дел, начальнику криминальной милиции Геннадию Тигиеву «разобраться в произошедшем инциденте».

Получивший ранение Владислав Валиев был доставлен в Республиканский многопрофильный медицинский центр.