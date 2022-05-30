«Не знаю даже, желают наши власти вступления в ЕС или нет»

В ожидании решения в Брюсселе о предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюзе местные власти и оппозиции продолжают обвинять друг друга в попытках навредить процессу. Каковы перспективы Грузии в этом направлении, учитывая этот фактор? С таким вопросом «Эхо Кавказа» обратилось к пользователям социальных сетей.

– Может ли Грузия рассчитывать на положительный ответ по поводу ускоренного получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз?

Каха: К сожалению, как мне кажется, нам не стоит ждать присвоения Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС, поскольку наши власти делают все для того, чтобы либо отдалить этот исторический момент, либо вовсе лишить Грузию такой перспективы. Они не сделали ничего для этого, лишь заполнили вопросник, чем так хвастаются, будто это было невероятно сложно. Зато постоянная критика представителей «Грузинской мечты» в адрес западных партнеров, оппозиции, СМИ и независимых организаций просто не заканчивается, а это не приведет ни к чему хорошему. Думаю, если так продолжится, никакого статуса кандидата нам не предоставят.

Кетеван: Статус страны-кандидата мы получим только в том случае, если того пожелает сам Евросоюз, однако пока такого желания не видно. Многие страны выступают против принятия новых членов, а Грузия к тому же не самая перспективная страна. В условиях наших властей стало понятно, что многие реформы просто не осуществляются, у нас нет свободного суда, оказывается давление на СМИ, мы отстаем по многим направлениям, думаю, все это учитывают в ЕС. Потому я пока не вижу такой перспективы, вот мое мнение.

Людмила: Есть большая надежда на то, что Евросоюз не будет оценивать все отрицательные моменты, которые есть в Грузии. Потому что больше, я считаю, за последнее время было положительных реформ, мероприятий, повлиявших на улучшение состояния жизни людей. Это, конечно, есть. Поэтому, я считаю, надежда есть на то, что Евросоюз положительно оценит наш запрос.

Гога: Идея подать заявку на получение статуса кандидата вместе с Украиной мне изначально казалась провальной, да и многие эксперты в этом вопросе заявляли, что это не лучшее решение. Многие члены Евросоюза, как вы знаете, выступают против расширения, а это значит, что согласия по этому вопросу ждать не стоит. Да, наши власти заполнили вопросник, но, думаю, они не готовы к получению статуса кандидата, более того, они не желают присоединения к ЕС. Лишь создают видимость для своих избирателей, что стремятся к этому, на самом же деле стараются всячески воспрепятствовать этому процессу. Мне даже почему-то кажется, что нашему правительству будет обидно, если мы получим статус кандидата.

Тако: Я считаю, нам не стоит ждать положительного ответа поскольку сегодня наша страна находится не в лучшем положении, постоянно наблюдаем за баталиями между представителями правящей партии и оппозиции. Не знаю даже, желают наши власти этого или нет, они делают глупые, непродуманные заявления касательно того, что есть группы людей в Грузии, которые не желают вступления в ЕС. Это очень неправильно, они совершенно не задумываются о мнении людей.

Михаил: Решение о присвоении статуса стран-кандидатов должно быть принято либо в отношении всех трех стран – Молдовы, Украины и Грузии, либо все три государства должны получить отказ. Разделять их запрос сегодня было бы неправильно, поскольку это означало бы, что Евросоюз отклоняется в сторону России. В ЕС еще не определились с тем, как относиться к РФ, продолжают платить за российские газ и нефть. В общем, в самом ЕС должны определиться с этим. Да и вообще, это просто политическая декларация и ничего больше, указывающая на то, что эти страны когда-нибудь в будущем станут членами ЕС.