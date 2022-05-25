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Политика

В грузинском парламенте не сошлись в определении Европы

Более пяти часов длились в грузинском парламенте дебаты о евроинтеграции. Несмотря на заявления власти и оппозиции о необходимости единства в этом вопросе, они так к единому мнению и не пришли. «Грузинская мечта» винит оппозицию в намерении сорвать получение статуса кандидата в ЕС, оппозиционеры назвали проблемы, которые, по их мнению, не позволят Еврокомиссии вынести в конце июня положительный вердикт.

«Кроме ярых врагов Грузии – Лаврова, Путина и ядовитых пропагандистов, женщин и мужчин на российских телеканалах, я не знаю, кто против вхождения Грузии в Европу», – разоблачил депутат партии «Граждане» Алеко Элисашвили противников грузинской евроинтеграции и настоятельно призвал правящую «Грузинскую мечту» «прекратить пренебрежительные заявления в адрес украинского руководства и европейских политиков. Правящая партия обвиняет зарубежных критиков и оппозицию в попытке провалить процесс ускоренной интеграции Грузии в ЕС и указывает на заинтересованность оппонентов в том, чтобы при «Грузинской мечте» в конце июня страна не получила положительный ответ от Брюсселя.

Что не так с европейским курсом и почему у «Грузинской мечты» ложные представления о Европе, пояснила коллегам из партии власти депутат «Нацдвижения» Анна Цитлидзе:

«Европа – не давление оппонентов и задержания по политическим признакам. Европа – это не подвергать пыткам третьего президента Грузии (Михаила Саакашвили) в тюрьме. Европа – это не нападение на свободные СМИ и арест медиаменеджера (Ники Гварамия). Европа – это не клановость судов. Европа – не формирование партийными организациями силовых структур. Европа – не коррупция. Европа – это не нападки на тех европарламентариев, которые многие годы, не являясь сторонниками одной конкретной партии, поддерживают грузинский народ, Грузию на евроатлантическом пути».

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В грузинском парламенте не сошлись в определении Европы
by Эхо Кавказа

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Оппозиционные депутаты один за другим призывали «Грузинскую мечту» отложить разногласия и отправить ЕС четкий сигнал о том, что весь грузинский политический класс готов поддержать реформы, необходимые для евроинтеграции страны. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе предложил депутатам из «Мечты» отказаться от слепого подчинения Бидзине Иванишвили и председателю партии Ираклию Кобахидзе:

«Хочу попросить вас в этот исторический решающий момент: хотя бы раз задумайтесь, что «Грузинская мечта» – это не только Кобахидзе и Иванишвили. У нас у всех в парламенте есть своя доля ответственности, и не надо отнимать у страны, у себя, у ваших детей этот исторический шанс, сделайте шаги, которые действительно приблизят нас к Европе, и перестаньте обвинять западных партнеров в том, что они якобы хотят втянуть вас в войну».

Оппозиционеры напомнили властям, что нельзя называть оппонентов врагами народа, постоянно нагнетать ситуацию, прибегать к языку ненависти, в то время как ничего подобного, как отметила депутат «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе, не слышно от власти в адрес российских лидеров и чиновников – Карасина, Лаврова, Путина.

Обвинения в пренебрежительном тоне по отношению к западным партнерам в нежелании реформировать судебную и избирательную системы, в игнорировании критики по поводу приговора гендиректору оппозиционного ТВ «Мтавари» Нике Гварамия и опасений по поводу здоровья находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили депутаты «Грузинской мечты» сочли неинтересными и неаргументированными. Депутат Хатия Цилосани также ответила на вопрос оппозиции о том, что такое Европа для «Грузинской мечты»:

«Я вам скажу, что для нас Европа – это в первую очередь спасибо тем чиновникам, которых вы называете «рабами» (Иванишвили), чей труд, проделанный на пути евроинтеграции, вы не цените и не благодарите за то, что в кратчайшие сроки с 2012 года они смогли завершить процессы, необходимые для заключения договора об ассоциации».

Своим знанием европейской культуры поделился и глава юридического комитета Анри Оханашвили, обнаружив, что большая часть оппозиционеров покинула зал, когда слово взяли депутаты партии власти:

«Коллеги, европейские ценности и культура в первую очередь это то, что, когда задаешь вопрос, нужно с уважением отнестись к отвечающему, а когда вы этого не делаете, – это европейское бескультурье. Соответственно, у вас нет ничего общего с европейской культурой».

В доказательство того, что критикуемое оппозицией правосудие при «Грузинской мечте» на самом деле исправно работает, Анри Оханашвили, как и другие его однопартийцы, назвали цифры. На данный момент ЕСПЧ рассматривает 154 иска от граждан Грузии, в то время как в 2009-м (при «Нацдвижении») таких исков было 3-4 тысячи.

Представители «Мечты» напомнили, что, «если бы не «Грузинская мечта», не было бы ни визовой либерализации, ни упрощенной торговли с ЕС, ни многопартийного парламента, в котором представлены 13 оппозиционных партий, которые огорчили депутата Георгия Хелашвили:

«Выступления оппозиции оставили тяжелое впечатление. Оторваны от реальности, некомпетентные, агрессивные. Мы не услышали ничего такого, что пригодилось бы стране. Оппозицию объединяет лишь одно – ненависть к правительству. Вы и сейчас не почувствовали, что перешли грань и усердно продолжаете идти против национальных интересов».

В оппозиции в ответ заявили, что все без исключения оппозиционные партии и беспартийные депутаты подписали совместное обращение к лидерам ЕС с просьбой предоставить Грузии статус кандидата и напоминанием об их готовности всячески способствовать этому процессу.

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