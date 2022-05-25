В грузинском парламенте не сошлись в определении Европы

Более пяти часов длились в грузинском парламенте дебаты о евроинтеграции. Несмотря на заявления власти и оппозиции о необходимости единства в этом вопросе, они так к единому мнению и не пришли. «Грузинская мечта» винит оппозицию в намерении сорвать получение статуса кандидата в ЕС, оппозиционеры назвали проблемы, которые, по их мнению, не позволят Еврокомиссии вынести в конце июня положительный вердикт.

«Кроме ярых врагов Грузии – Лаврова, Путина и ядовитых пропагандистов, женщин и мужчин на российских телеканалах, я не знаю, кто против вхождения Грузии в Европу», – разоблачил депутат партии «Граждане» Алеко Элисашвили противников грузинской евроинтеграции и настоятельно призвал правящую «Грузинскую мечту» «прекратить пренебрежительные заявления в адрес украинского руководства и европейских политиков. Правящая партия обвиняет зарубежных критиков и оппозицию в попытке провалить процесс ускоренной интеграции Грузии в ЕС и указывает на заинтересованность оппонентов в том, чтобы при «Грузинской мечте» в конце июня страна не получила положительный ответ от Брюсселя.

Что не так с европейским курсом и почему у «Грузинской мечты» ложные представления о Европе, пояснила коллегам из партии власти депутат «Нацдвижения» Анна Цитлидзе:

«Европа – не давление оппонентов и задержания по политическим признакам. Европа – это не подвергать пыткам третьего президента Грузии (Михаила Саакашвили) в тюрьме. Европа – это не нападение на свободные СМИ и арест медиаменеджера (Ники Гварамия). Европа – это не клановость судов. Европа – не формирование партийными организациями силовых структур. Европа – не коррупция. Европа – это не нападки на тех европарламентариев, которые многие годы, не являясь сторонниками одной конкретной партии, поддерживают грузинский народ, Грузию на евроатлантическом пути».

Оппозиционные депутаты один за другим призывали «Грузинскую мечту» отложить разногласия и отправить ЕС четкий сигнал о том, что весь грузинский политический класс готов поддержать реформы, необходимые для евроинтеграции страны. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе предложил депутатам из «Мечты» отказаться от слепого подчинения Бидзине Иванишвили и председателю партии Ираклию Кобахидзе:

«Хочу попросить вас в этот исторический решающий момент: хотя бы раз задумайтесь, что «Грузинская мечта» – это не только Кобахидзе и Иванишвили. У нас у всех в парламенте есть своя доля ответственности, и не надо отнимать у страны, у себя, у ваших детей этот исторический шанс, сделайте шаги, которые действительно приблизят нас к Европе, и перестаньте обвинять западных партнеров в том, что они якобы хотят втянуть вас в войну».

Оппозиционеры напомнили властям, что нельзя называть оппонентов врагами народа, постоянно нагнетать ситуацию, прибегать к языку ненависти, в то время как ничего подобного, как отметила депутат «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе, не слышно от власти в адрес российских лидеров и чиновников – Карасина, Лаврова, Путина.

Обвинения в пренебрежительном тоне по отношению к западным партнерам в нежелании реформировать судебную и избирательную системы, в игнорировании критики по поводу приговора гендиректору оппозиционного ТВ «Мтавари» Нике Гварамия и опасений по поводу здоровья находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили депутаты «Грузинской мечты» сочли неинтересными и неаргументированными. Депутат Хатия Цилосани также ответила на вопрос оппозиции о том, что такое Европа для «Грузинской мечты»:

«Я вам скажу, что для нас Европа – это в первую очередь спасибо тем чиновникам, которых вы называете «рабами» (Иванишвили), чей труд, проделанный на пути евроинтеграции, вы не цените и не благодарите за то, что в кратчайшие сроки с 2012 года они смогли завершить процессы, необходимые для заключения договора об ассоциации».

Своим знанием европейской культуры поделился и глава юридического комитета Анри Оханашвили, обнаружив, что большая часть оппозиционеров покинула зал, когда слово взяли депутаты партии власти:

«Коллеги, европейские ценности и культура в первую очередь это то, что, когда задаешь вопрос, нужно с уважением отнестись к отвечающему, а когда вы этого не делаете, – это европейское бескультурье. Соответственно, у вас нет ничего общего с европейской культурой».

В доказательство того, что критикуемое оппозицией правосудие при «Грузинской мечте» на самом деле исправно работает, Анри Оханашвили, как и другие его однопартийцы, назвали цифры. На данный момент ЕСПЧ рассматривает 154 иска от граждан Грузии, в то время как в 2009-м (при «Нацдвижении») таких исков было 3-4 тысячи.

Представители «Мечты» напомнили, что, «если бы не «Грузинская мечта», не было бы ни визовой либерализации, ни упрощенной торговли с ЕС, ни многопартийного парламента, в котором представлены 13 оппозиционных партий, которые огорчили депутата Георгия Хелашвили:

«Выступления оппозиции оставили тяжелое впечатление. Оторваны от реальности, некомпетентные, агрессивные. Мы не услышали ничего такого, что пригодилось бы стране. Оппозицию объединяет лишь одно – ненависть к правительству. Вы и сейчас не почувствовали, что перешли грань и усердно продолжаете идти против национальных интересов».

В оппозиции в ответ заявили, что все без исключения оппозиционные партии и беспартийные депутаты подписали совместное обращение к лидерам ЕС с просьбой предоставить Грузии статус кандидата и напоминанием об их готовности всячески способствовать этому процессу.