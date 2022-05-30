Маякский избирательный округ ставит рекорды

Позавчера, в субботу 28 мая, проходили повторные выборы в Парламент Абхазии в округе №8 в Сухуме (Маякский). По предварительным итогам голосования, двое из пяти кандидатов на пост депутата парламента Абхазии прошли во второй тур, сообщил Центризбирком республики.

Наур Нармания, главный специалист управления образования Администрации Сухума, набрал 776 голосов, что составляет 34,4% проголосовавших, Леон Губаз, сотрудник Таможенного комитета Абхазии – 695 голосов, или 30,83%. «В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного собрания – Парламента Абхазии» по данному избирательному округу не позднее чем в двухнедельный срок будет проведено повторное голосование – второй тур», – уточнил ЦИК. Позднее появилось сообщение, что оно состоится 11 июня.

А мы уточним, что нынче второй тур парламентских выборов будет в этом округе уже во второй раз.

Выборы в парламент Абхазии седьмого созыва проходили 12 марта. Тогда в округе №8 баллотировалось 7 кандидатов. Наур Нармания набрал 516 голосов, Леон Губаз – 445, Ираклий Чачхалия – 361, Виталий Габния – 235, Астамур Какалия – 229, Анна Калягина – 91, Анетта Бганба – 45. Во второй тур голосования вышли двое из них – Леон Губаз и Наур Нармания. 26 марта при повторном голосовании они получили равное количество голосов – по 989, из-за чего выборы были признаны не состоявшимися.

Повторные выборы пришлось проводить нынче и в избирательном округе №18 (Гудаутский второй) – 14 мая. Там 12 марта Леонид Лакербая набрал больше голосов, чем его единственный соперник Беслан Таркил, но этого ему оказалось недостаточно для победы, так как этих голосов все же – из-за большого числа испорченных бюллетеней – было меньше, чем 50% плюс один. После повторных выборов Леонид Лакербая стал 34-м депутатом абхазского парламента седьмого созыва.

Что же касается повторных выборов в округе №8, то наблюдатели после регистрации кандидатов сразу заговорили о том, что первым туром дело тут вряд ли обойдется. Учитывая, что зарегистрировалось, пусть и не семь, как в марте, но пять кандидатов и явного фаворита среди них не было.

Общественно-политический деятель Нугзар Агрба, как всегда внимательно следивший за ходом выборов, высказал в беседе с «Эхом Кавказа» такое мнение:

«Ничто не сделаешь, опять надо второй тур проводить. Теперь уже кто наберет простое большинство, тот и пройдет парламент… Я думаю, там, конечно, все уже устали ходить на эти выборы».

Не может же быть, добавил Агрба, чтобы снова те же двое, уже в июне, набрали поровну голосов… В то же время можно говорить о какой-то стабильности поддержки кандидатов избирателями в этом округе: ведь и 12 марта Нармания и Губаз вышли во второй тур в той же последовательности и с тем же примерно разрывом в процентах. Но лично он считает нонсенсом, что в марте так мало голосов избирателей набрал бывший вице-президент страны Виталий Габния. Агрба сказал:

«Если честно сказать, Виталий был тогда среди всех кандидатов самой сильной фигурой. И образованный, и опытный, и ветеран войны. Все у парня было. Но у нас же не с такими мерками подходят. Люди, к сожалению… «своя рубашка ближе к телу» называется. Это плохо».

Помимо финалистов мартовских выборов, Нармания и Губаза, на повторных выборах зарегистрировался и занявший в марте третье место по набранным голосам Ираклий Чачхалия – водитель «Абхазвторресурсов». (Позавчера он набрал 506 голосов). Остальные четверо, принимавшие участие в выборах в марте, от повторной попытки отказались, но решили на сей раз зарегистрироваться кандидатами в народные избранники еще двое – Тимур Квеквескири, замначальника управления культуры администрации Сухума, Джансух Адлейба – сотрудник госкомпании «Апсныргылара», с 2017 года в неоплачиваемом отпуске, занимается фермерским хозяйством. Позавчера они набрали соответственно 159 и 73 голоса.

Джансух Адлейба, в отличие от других кандидатов, за которых отдавали голоса 28 мая избиратели на Маяке, известен и всему абхазскому обществу. Несколько лет назад он, житель этого микрорайона, возглавлял ряд пикетов, которые преграждали дорогу мусоровозам на большую свалку бытовых отходов, которая функционировала там много лет. В апреле 2019 года его даже задержала на несколько часов милиция, но протестующие вскоре добились своего – свалка была перенесена временно в Гальский район, до строительства мусорного полигона в Гулрыпшском районе. А в начале марта 2020 он принял участие в коллективной голодовке на площади Свободы в Сухуме группы общественных активистов, которые требовали, чтобы в принятый в феврале закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами» были внесены поправки. 12 марта 2020 года парламент Абхазии принял поправки в закон во втором и окончательном чтении. Голодовка была прекращена, и только Адлейба заявил, что продолжит акцию, так как его не устраивает, что чиновников не обязали отчитываться об имуществе их бабушек и дедушек, двоюродных братьев и сестер. Лишь через день его уговорили прекратить голодовку.

И вот теперь, когда были обнародованы результаты голосования на повторных парламентских выборах 2022 года, Джансух Адлейба написал в посте в соцсетях прописными буквами:

«ПРОДАЖНОЕ ОБЩЕСТВО, МНЕ ВАС ЖАЛЬ!».

Отклики были разные. Некто под ником написал:

«Если такое отношение к этому обществу ты имеешь, почему в этом округе баллотировался? И почему тебе кажется, что ты самый достойный, достойнее тех ребят? Умей проигрывать».

Но были и те, кто выступил в его поддержку:

«Продажность избирателей еще раз доказана»;

«Я с вами согласен на все сто процентов».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия