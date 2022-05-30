Северодонецкий рубеж и сомнения Байдена

Россия продвигается в Донбассе медленно, но верно. За последние два города, остающихся под контролем украинских войск, идут ожесточенные бои. Киев требует от Запада предоставить ему дальнобойное оружие, пока не стало слишком поздно. Но в Вашингтоне все еще не готовы дать ВСУ возможность наносить удары по территории России.

Россия продолжает наступление в Донбассе. Войска пытаются закрепиться на северо-восточных и юго-восточных окраинах удерживаемого украинскими войсками Северодонецка, и пытаются продвигаться к центру города. Тяжелые бои идут и за соседний Лисичанск. Это последние крупные населенные пункты на территории Луганской области, остающиеся под контролем Киева.

Западные военные эксперты считают, что продвижение российских сил в условиях интенсивных городских боев, скорее всего, будет медленным. Москва вряд ли способна одновременно проводить несколько операций и, скорее всего, будет вынуждена отказаться от наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации имеющихся сил на Северодонецком направлении, так как город имеет не только стратегическое, но и символическое значение.

В Минобороны Украины подтверждают, что российские войска прорвались в населенный пункт с двух сторон и теперь пытаются окружить Северодонецк. В данный момент, утверждают в Киеве, проходит перегруппировка с целью возобновления наступления на Славянск, чтобы замкнуть кольцо. Ключевая трасса Лисичанск-Бахмут, все еще находится под контролем украинских военных, но ее постоянно обстреливает российская артиллерия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Северодонецк практически разрушен:

«В результате российских ударов в Северодонецке разрушена уже вся критическая инфраструктура. 90% домов повреждены. Более двух третей жилого фонда города полностью разрушены. Нет связи. Постоянные обстрелы. Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре (как горько сейчас звучит это название) Дружбы народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация. Мы делаем все, чтобы сдержать это наступление. Не было ни дня, чтобы мы не старались найти больше оружия, больше современного оружия для защиты нашей земли, наших людей».

На этом фоне Киев призывает своих международных партнеров признать Россию государством-спонсором терроризма. Об этом заявила вице-премьер Украины и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Во время своего выступления на заседании Комитета по демократии и безопасности весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе она заявила, что Россия систематически нарушает главные принципы гуманитарного права и прав человека. По словам Стефанишиной, с начала российского вторжения в Украину погибли десятки тысяч мирных жителей, и около 220 тысяч человек потеряли свои дома.

В связи с этим Украина ожидает от саммита НАТО, который состоится в конце июня в Мадриде, решительных шагов для обеспечения безопасности Украины и самого альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает призывы Киева и призывает партнеров быть едиными в обеспечении поражения России:

«Путин начал с Украины. Но очевидно, что у него есть более масштабные планы. Например, разрушить всю архитектуру евроатлантической безопасности. Во-первых, мы должны осознать, что российская угроза не исчезнет в ближайшие годы. Таким образом, мы должны четко обозначить Россию как ключевую и долгосрочную угрозу для всего евроатлантического пространства. Мы должны предоставить Украине все необходимые системы вооружений, и не только это, мы должны укрепить наше единство и решимость помочь Украине стать членом европейской и евроатлантической семьи».

На данный момент Киев начал получать от западных партнеров обещанные береговые ракетные комплексы. Министр обороны Украины Алексей Резников отчитался о первых поставках:

«Мы получаем пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество ракет «Гарпун», которые, помимо Дании, мы также получаем от дружественных стран, таких как Великобритания и Нидерланды. И я думаю, что к этому процессу присоединятся и другие страны».

Впрочем, по мнению западных военных экспертов, оружие, в котором Украина сейчас нуждается более всего – это дальнобойная артиллерия, превосходящая по дальности российскую, так как Москва переигрывает ВСУ именно в этом аспекте. Получение такого оружия может переломить ход войны. Речь в первую очередь идет о гаубицах американского и германского производства. На данный момент США поставили Украине около сотни подобных систем, но чтобы противостоять российскому вторжению, этого явно недостаточно.

По данным источников западной прессы, близких к американской администрации, сейчас в Вашингтоне обсуждают вопрос о передаче Украине современных реактивных систем залпового огня. Однако президент Джо Байден заверил, что Белый дом воздержится от такого шага:

«Мы не будем посылать Украине ракетные системы, которые могут достать до России».

Впрочем, какие именно системы реактивной артиллерии он имел в виду, Байден не уточнил и тем самым еще больше запутал специалистов. В принципе, большинство систем залпового огня теоретически могут бить по территории России из приграничных с ней районов Украины. Если же речь идет о M142 HIMARS, то это тревожный сигнал для Киева, который давно требует дать ей такое оружие. Дальнобойность установок достигает 300 км, что позволило бы ВСУ работать по глубоким тылам российской армии. И, скорее всего, именно это оружие и имел в виду Байден.

Москва называет поставки Украине тяжелого вооружения провокационной эскалацией, и медлительность Запада в передаче Киеву подобных видов оружия наблюдатели связывают, в частности, с опасениями относительно дальнейших действий Кремля.

Многие представители западного политического истеблишмента считают, что Москва вполне способна использовать в критическом случае тактическое ядерное оружие.

Посол России в Великобритании Андрей Келин исключает такую возможность:

«Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной в подобных конфликтах вообще не применяется. У нас очень жесткие положения по вопросам применения тактического ядерного оружия, и это в основном, когда существование государства находится под угрозой. Это не имеет никакого отношения к текущей операции».

Впрочем, Кремль, несмотря на многочисленные визуальные доказательства, продолжает настаивать, что российская армия в Украине не причастна к разрушению гражданской инфраструктуры.

«Нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее – это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тем не менее, в результате обстрела российскими войсками эвакуационного автомобиля в Луганской области погиб французский журналист. Украинский бронированный эвакуационный транспорт должен был увезти на безопасную территорию 10 человек, но попал под артиллерийский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил Фредерик Леклерк-Имхофф, делавший материал об эвакуации. Находившегося с ним патрульного полицейского спасла каска.