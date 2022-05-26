Киев отверг статус-кво Киссинджера

Россия пытается прорвать оборону украинской армии в Луганской области. Украина признает, что ситуация сложная, но все еще надеется на поставки тяжелого вооружения от Запада. При этом в Киеве отвергают призывы некоторых политиков и экспертов смириться с потерей части территорий и заключить мирное соглашение с Москвой.

Российская армия штурмует Северодонецк – административный центр подконтрольной Украине части Луганской области. Город почти окружен, а главная дорога, связывающая его с другими частями страны, постоянно обстреливается. По последним данным украинской стороны, в городе разрушено около 90% жилых построек. Остающиеся в населенном пункте мирные жители скрываются в подвалах и убежищах. Замминистра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что российские войска активно применяют тяжелое вооружение:

«На сегодняшний день агрессор ведет усиленный огонь по всей линии соприкосновения и позициям наших войск в Донецком оперативном районе. Противник применяет оперативно-тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию. Обстановка сложная, есть признаки обострения. Противник использовал все ресурсы, чтобы захватить нашу территорию и окружить наши силы. Бои достигли максимальной интенсивности. Противник одновременно атакует наши позиции в разных точках. Нам предстоит очень трудный и длительный этап борьбы».

Наступление на Северодонецк стало возможным после того, как российская армия после нескольких недель ожесточенных боев сумела прорвать оборонные рубежи украинской армии в районе расположенного в 30 км от Северодонецка населенного пункта Попасная в Луганской области.

В украинском Генштабе признают, что Россия в настоящее время имеет преимущество в военной мощи на этом направлении. Об этом, в частности, заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов:

«Ситуация в Луганской области сложная, но мы делаем все возможное, чтобы ее изменить. В то же время мы наблюдаем, как Россия перебрасывает ракетные комплексы «Искандер» на запад Брестской области Беларуси. Не исключено, что они будут использованы для поражения военных объектов и инфраструктуры на западе нашей страны. Сохраняется угроза нападения с территории Беларуси. Точно так же остается вероятностью угроза использования Приднестровского региона Молдовы».

При этом дальнобойные американские ракетные системы залпового огня, судя по всему, все же появятся в Восточной Европе. По словам министра обороны Польши, Варшава отправила официальный запрос в США на закупку 500 модулей пусковых установок M142 HIMARS для формирования 80 батарей. Как отметил Мариуш Блащак, пусковые модули будут использованы при производстве польской ракетной системы залпового огня HOMAR. Поставок подобных систем добивается Украина, которой важно получить преимущество перед Россией в реактивной артиллерии. Если Киев все же получит американские установки, то дальность поражения перекроет российские аналоги. Но пока Киев не смог добиться от Вашингтона согласия на поставки этих систем. В США опасаются, что, получив HIMARS, ВСУ начнут наносить удары непосредственно по территории России, что может привести к еще большей эскалации.

Впрочем, Запад уверяет, что не позволит Москве победить в этой войне. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на заключительной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, подчеркнул, что России не удастся навязать условия для заключения мира в этой войне:

«Путин не должен выиграть свою войну. И я уверен, что он ее не выиграет. Ему уже не удалось достичь всех своих стратегических целей. Захват всей Украины Россией сегодня кажется более далеким, чем в начале войны, в том числе, благодаря впечатляющей оборонительной борьбе украинской армии и населения. Путину скорее нужно дать понять: диктаторского мира не будет. Украина этого не приемлет, и мы тоже».

Заявления Шольца прозвучали особенно громко на фоне критики, которой в последнее время подвергается его правительство как в самой Германии, так и за рубежом. Многие западные партнеры обвиняли канцлера в нерешительности противостоять российской агрессии всеми способами, в частности, в затягивании военной помощи Украине. Однако Шольц заверил, что Германия фактически преодолела поворотный момент в своей внешней политике и впервые за 70 с лишним лет посылает оружие в зону военного конфликта. Также, по словам канцлера, Берлин увеличил расходы на собственную армию до 107 млрд долларов и всеми способами сокращает свою зависимость от российского газа.

Между тем остро стоит вопрос зависимости всего мира от поставок зерна из Украины, чьи порты блокированы Россией. Слова замглавы МИД России Андрея Руденко о том, что в Москве могут рассмотреть возможность снятия блокады с портов в Черном море в обмен на отмену части антироссийских санкций, в Киеве назвали шантажом всего мирового сообщества. С украинскими властями согласна глава МИД Великобритании. Лиз Трасс выступила с жесткой критикой Москвы:

«На мой взгляд, это совершенно ужасно, что Путин пытается требовать выкуп и, по сути, использует в своих целях голод и нехватку еды среди беднейших людей во всем мире. Мы просто не можем допустить, чтобы это произошло. Путин должен снять блокаду на вывоз украинского зерна. Нам необходимо обеспечить поражение Путина в Украине. Чего мы не можем допустить, так это отмены санкций, какого-либо умиротворения, которые просто сделают Путина сильнее в долгосрочной перспективе».

В ООН предупреждают: блокада черноморских проходов российским флотом может привести к серьезному общемировому продовольственному кризису. Украина – одна из крупнейших в мире экспортеров зерна, кукурузы и подсолнечного масла. С началом российского вторжения поставки прекратились, на портовых складах в Одессе, в частности, скопились сотни тысяч тонн пшеницы. Согласно поступающей информации, в настоящий момент Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Босфор для экспорта украинского зерна.

Россия же продолжает настаивать: конфликт в Украине может быть прекращен только на условиях Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы. И осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует».

Интересно, что пойти на часть условий Москвы призвал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Во время выступления в Давосе он выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны:

«В идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему статус-кво. Я считаю, что продолжение же войны после этого превратит ее уже не за свободу Украины, которую НАТО ведет с большой сплоченностью, а в новую войну против самой России».

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил бывшему госсекретарю США, чем заканчиваются уступки агрессору:

«Я уважаю Генри Киссинджера, но понимаю, что он не занимает никакой официальной должности в администрации США. У него есть свое мнение, но мы с ним категорически не согласны. И мы не собираемся этого делать. Вся эта линия об Украине, которая должна пойти на уступки, чтобы остановить войну, потерпела неудачу. Она потерпела неудачу в период между 2014 и 2022 годами, потому что политика всегда заключалась в следующем: «хорошо, мы должны убедить Украину быть конструктивной, пойти на уступки». И это никогда не срабатывало. И, в конце концов, это привело нас всех к самой большой войне в Европе со времен Второй мировой войны».

Да и большинство населения Украины вряд ли одобрит подобные действия. Согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, более 90% жителей страны негативно относятся к России. Причем 80% из тех, кто до войны был настроен позитивно, изменили свое мнение.