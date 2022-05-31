Обзор грузинской прессы

Сегодня «Грузинская мечта» всячески пытается обвинить оппозицию в подрывной деятельности и делает это с целью оправдать себя в случае, если государство не получит статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, такое мнение, в интервью газете «Квирис палитра» выразил политолог Вахтанг Дзабирадзе:

«Я думаю в такой ситуации оппозиция, особенно парламентская, должна обратиться к Евросоюзу с просьбой предоставить Грузии этот статус, чего страна точно заслуживает, несмотря на все происходящее в государстве. Это необходимо сделать, чтобы у властей не было оснований для подобных обвинений. К сожалению, сейчас власти находятся в такой фазе, что у них нет аргументов для предметных дебатов. Что касается их направленности – они не идут ни в сторону России, ни в сторону Запада. Просто ждут, на чьей стороне будет успех, в ту сторону и направятся, а пока просто пытаются сохранить власть».

Кстати, французское издание Le Figaro посвятило этой теме статью под названием «Грузия уходит из ЕС, чтобы вернуться на орбиту Москвы». В статье говорится, что власти Грузии отказались осудить агрессию России против Украины и не присоединились к санкциям, которые премьер-министр Ираклий Гарибашвили считает «бесполезными». А между тем, параллельно с боевыми действиями в Донбассе, Россия проявляет активность и в странах постсоветского пространства, таковым можно назвать задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Враг Владимира Путина номер один, Михаил Саакашвили, направивший свою страну, Грузию, в западную демократическую семью после «революции роз» 2004 года благодаря реформам рыночной экономики, медленно умирает в возрасте 54 лет в тюрьме», – цитирует Le Figaro информационное интернет-агентство batumelebi.

На статью эту отреагировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, она была написана по заказу Рафаэля Глюксманна – бывшего советника Саакашвили.

«Вы прекрасно знаете, кем был Рафаэль Глюксманн, он был советником Михаила Саакашвили в то время, когда Саакашвили убивал, резал, насиловал, пытал людей. Этот человек – Глюксманн, сегодня депутат Европарламента, но тогда активно участвовал в формировании политики правительства Грузии», – цитирует Гарибашвили издание.

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«10 шагов, которые должны предпринять власти Грузии, чтобы доказать, что действительно поддерживают Украину», – публикацию под таким заголовком распространил в социальных сетях экс-президент Нацбанка Георгий Кадагидзе. Первым таким шагом должно стать принятие закона, согласно которому на территории Грузии будут действовать ограничения в отношении физических и юридических лиц, внесенных в секционные списки Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Великобританией.

«Необходимо создать группу мониторинга и отрегулировать таможенные процедуры с Российской Федерацией для минимизации импортных, реэкспортных и других рисков… Ввести визовый режим с РФ, который на данном этапе является самым либеральным после Беларуси и Армении. Пластиковые карты и банковские счета, выданные гражданам России (в Грузии), должны быть активны только на территории Грузии. При создании компаний в отношении граждан России должно действовать ограничение, согласно которому директором (этих компаний) должен быть гражданин Грузии», – пишет Георгий Кадагидзе.

При этом автор поста призывает власти ежемесячно отчитываться перед гражданами по каждому из перечисленных пунктов.

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В Грузии более активно будут исследовать случаи заболеваний, один из симптомов которых – сыпь, сообщают в Национальном центре по контролю за заболеваниями. Причина тому – распространение в некоторых странах мира обезьяньей оспы. По словам главы ведомства Амирана Гамкрелидзе, вирус не повод для беспокойства, поэтому рекомендации по ограничению для прибывающих в Грузию туристов не стоят на повестке дня.

«Для диагностики обезьяньей оспы в Грузию будут завезены специальные ПЦР-тесты, которые смогут опознать вирус в течение 2 часов. Предположительно доставлены они будут уже на следующей неделе. Впрочем, и сегодня мы можем проводить лабораторную диагностику, однако это займет несколько дней», – цитирует Гамкрелидзе информационное интернет-агентство ambebi.ge.

Впрочем, с 99-процентной вероятностью, этот вирус все же не сможет положить начало новой масштабной пандемии, считает аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов:

«Вирус этот был обнаружен не сейчас, и его геном известен. Люди, привитые от оспы, с большой вероятностью защищены от обезьяньей оспы. На сегодняшний день существует 2 антивирусных препарата, одобренных Агентством по контролю за заболеваниями США (…) Вообще, для заражения люди должны контактировать более 3 часов на расстоянии в 2 метра от контакта. Тем не менее, страна должна быть готова ко всему».

Именно поэтому Кулумбегов призывает государство заранее закупить антивирусные препараты и вакцину, пишет издание.