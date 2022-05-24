Оспа обезьян: надо ли бояться? 

Более чем в 10 странах мира выявлены случаи заражения оспой обезьян. Необычной эту вспышку делает то, что эти случаи по большей части не связаны с поездкой в страны, где болезнь распространена. Насколько опасна обезьянья оспа, может ли заболевание приобрести серьезные масштабы и что известно о родственном оспе вирусе, обнаруженном пару лет назад в Грузии?

Название болезни говорит само за себя – этот вирус обычно передается человеку от приматов или грызунов. Были описаны и случаи передачи вируса от человека к человеку, но обычно, как говорит замглавы Центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе, всегда удавалось найти первоисточник и, соответственно, связь с районами Центральной и Западной Африки, где в основном и встречается заболевание.

«Кто-то приехал из Африки, там он заразился, потом заразил кого-то еще – такие случаи были, но сейчас в Европе и в тех странах, где обычно передачи не было, так и не смогли найти связи с Африкой. Поэтому и обратили такое внимание, поэтому и изучают, что произошло и почему», – говорит Паата Имнадзе.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, обнародованным 21 мая, в 12 странах, не являющихся эндемичными, было зафиксировано 92 лабораторно подтвержденных случая и 28 случаев с подозрением на оспу обезьян. Больше всего зараженных в Испании, в Великобритании и в Португалии. По информации ВОЗ, случаи в основном были выявлены среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами. На сегодняшний день не зарегистрировано ни одной смерти.

Как говорит Паата Имнадзе, есть два варианта этого вируса – центральноафриканский и западноафриканский. Последний менее опасен, летальность в его случае около 1%, когда при центральноафриканском она может достигать 10%. Предположительно, заболевание, распространенное сейчас, – это вариант западноафриканского типа, говорит Паата Имнадзе. Проявляется болезнь, продолжительность которой может составлять до трех недель, так:

«Молодое поколение это вряд ли помнит, а старшее, кто помнит натуральную оспу, – начинается все с температуры высокой, ломоты в теле, головной боли, потом появляется сыпь, которая прогрессирует. Начинается обычно с лица, потом может перейти и на ступни, на руки… Клиника в основном такая».

Большинство случаев оспы обезьян не нуждаются в специфическом лечении. При этом, как рассказывает Паата Имнадзе, несколько лет назад в Грузии обнаружили вирус, родственный оспе:

«Он генетически довольно похож на вирус обезьяньей оспы. Он называется «Ахмета вирус». Это [заболевший] был пастух, в горах высоко, у него было стадо коров, у него и обнаружили вирус. Поначалу мы думали, что это случай коровьей оспы, потому что в Грузии ежегодно фиксируется один или два случая [этого заболевания]. Это семейство таких оспенных вирусов. Но самая страшная была натуральная оспа. А эти, в том числе и «Ахмета вирус», и коровья оспа, они обычно опасность для жизни не представляют. Обезьянья оспа чуть сильнее, она иногда может вызвать и смерть больного».

Вероятно, случаи обезьяньей оспы будут увеличиваться, но большой эпидемии замглавы Центра по контролю над заболеваниями не ожидает. От натуральной оспы существует вакцина, которая широко использовалась до 80-х годов. По словам Пааты Имнадзе, она довольно эффективна и против обезьяньей оспы.