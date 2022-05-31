Саакашвили принял участие в съезде ЕНП по переписке - письмо зачитал Дональд Туск

На съезде Европейской народной партии в Роттердаме было обнародовано письмо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Кресло Саакашвили, который приговорен в Грузии к нескольким годам тюремного заключения, символически оставалось в зале пустым. Его письмо прочел экс-премьер Польши и бывший президент Евросовета, лидер ЕНП Дональд Туск, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Саакашвили призывает к поддержке Украины и Грузии. «Украинцы сегодня жертвуют жизнями за европейскую мечту. Если Украина падет, за ней последуют другие, включая мою любимую Грузию. Мы не должны этого допустить».

Ранее ЕНП распространила заявление, к котором говорит о том, что «неформальное олигархическое правление в Грузии привело к разрушению демократических институтов».

На съезде выступил лидер Единого Нацдвижения Ника Мелия, который заявил, что суд в Грузии политизирован, и из-за этого в тюрьме оказались Михаил Саакашвили и гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия.

«Третий президент Грузии, выведший страну из постсоветского мрака, способствовавший ее интеграции в Европу и положивший конец имперскому господству России и Путина, теперь не может спасти сам себя и в тюрьме ему не оказывают адекватной медицинской помощи», - сказал Мелия. Он заявил, что грузинский народ хочет Европы, как никогда раньше.

Вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Гия Вольский заявил, что Европейская Народная партия выражает интересы Единого Нацдвижения и ее цель - «блокировка интеграции Грузии в ЕС». По его словам, ЕНД и ЕНП - «одна политическая группа», которая ведет «яростную и неистовую атаку на Грузию».