Оппозиция оскорблена из-за обвинений в саботаже

Грузинский политический спектр лихорадит в ожидании ответа из Брюсселя. В конце июня Еврокомиссия должна огласить свой ответ на заявку Тбилиси, Киева и Кишинева о присвоении этим странам статуса кандидата на вхождение в ЕС. Накануне «Грузинская мечта» обвинила оппозицию в агитации в коридорах Брюсселя против присвоения Грузии этого статуса. Сегодня должны были состояться политические дебаты по вопросам евроинтеграции страны, но были отложены.

С подачи «Грузинской мечты» вопрос ускоренной интеграции страны в ЕС еще больше расколол грузинский парламент. Оппозиционные депутаты сегодня на пленарной сессии не скрывали своего возмущения. Накануне председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил их в попытке сорвать процесс присвоения стране статуса кандидата на ускоренное вхождение в ЕС. Депутат Георгий Вашадзе, лидер «Стратегии Агмашенебели» эмоционально потребовал от Ираклия Кобахидзе назвать имена «оппозиционеров-вредителей» и предоставить доказательства.

«Если у вас нет доказательств по предъявленным вами обвинениям к коллективной оппозиции, то из-ви-ни-тесь», – по слогам произнес последнее слово Вашадзе.

Своего возмущения не скрывал и депутат от «Нацдвижения» Каха Окриашвили:

«Аксиомой стало то, что «Грузинская мечта» является союзником путинской России и с 2012 года сеет разные страхи в Грузии. Такие как: возвращение Саакашвили, банковские долги, ковид (пандемии), а теперь и страх войны. Призываю «Мечту»: выходите из союзничества с оккупантом, оставьте альянс с Россией Путина. Предлагаю: отложим все вопросы, поговорим об этом с вами, вместе поедем в Европу и попросим принять нас в ЕС вместе с Украиной и Молдовой».

Вице-спикер от оппозиции, депутат от партии «Граждане» Леван Иоселиани расценил обвинения Кобахидзе как персональное оскорбление и сообщил о своей инициативе:

«Все эти обвинения лично для меня очень оскорбительны. Если существуют такие люди, нужно назвать их поименно. Мы решили подготовить совместное письмо на имя лидеров ЕС. В нем все мои оппозиционные коллеги и я подтверждаем, что мы все за то, чтобы Грузии был присвоен статус кандидата».

Оппозиционеры критиковали «Грузинскую мечту» за ее антизападную риторику, за нежелание следовать рекомендациям западных партнеров по судебной и избирательной системам, а также в игнорировании соглашения от 19 апреля прошлого года под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля. Возмутила оппонентов власти и новая тенденция в заявлениях представителей «Грузинской мечты», которые больше становятся похожими на шантаж. В партии власти стали делать акцент на том, что, если ЕС не присвоит Грузии статус кандидата, «это станет зеленым светом для России». А вице-спикер Мамука Мдинарадзе, оправдывая позицию Грузии по неприсоединению к антироссийским санкциям в целях спасения страны от войны, заявил: «Надеемся, что Грузию не накажут за то, что она дорожит жизнями и здоровьем своих граждан».

Вопреки призывам из стана оппозиции, лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и сегодня не назвал конкретные имена тех, кто, по его утверждению, ведут агитацию в коридорах Брюсселя против присвоения Грузии статуса кандидата. Не разделяет Кобахидзе и мнения оппонентов о том, что процесс интеграции Грузии – это общее дело и это станет достижением для всех:

«Существенные достижения, которые есть у Грузии с точки зрения евроинтеграции, всецело связаны с властью «Грузинской мечты». Это договоры об ассоциации, о свободной торговле, визовая либерализация. Мы выполнили 45% обязательств, взятых по этим договорам, что беспрецедентно, и у нас гораздо лучшие результаты, чем у Украины и Молдовы. Что же касается соглашения от 19 апреля (соглашения Мишеля), оно ничего общего не имеет с получением статуса кандидата. Это было политическое соглашение, которое было оформлено с политическими партиями, а не с Евросоюзом».

Видимо, Кобахидзе не считает важным, что в ЕС и НАТО не раз призывали Грузию следовать соглашению Шарля Мишеля, в котором подробно говорится о проведение реформ, необходимых для демократического развития страны и преодоления поляризации. Об этом и о многих других претензиях оппозиционные депутаты собирались говорить сегодня на политических дебатах, но их заявления оказались разминкой. Дебаты в парламенте по этой теме состоятся завтра. Завтра же оппозиция намерена обнародовать совместное письмо к европейским лидерам.