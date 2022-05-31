Гаглоев подтвердил союзничество без референдума

Президент Алан Гаглоев в понедельник приостановил действие указа Анатолия Бибилова о назначении референдума по вхождению республики в состав России. Указ «О путях дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации» опубликован на официальном сайте главы государства накануне вечером.

«Руководствуясь статьей 51 Конституции, частью 2 статьи 12 Конституционного закона «Об основных гарантиях избирательных прав» и учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум…, признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации,… в соответствии со статьей 1 Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, постановляю: безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации», – говорится в указе.

До завершения консультаций приостанавливается действие указа президента Бибилова.

Вторым пунктом утверждается персональный состав делегации для проведения консультаций с Российской Федерацией. В него войдут руководитель делегации – президент Алан Гаглоев, председатель парламента Алан Тадтаев, председатель Верховного Суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о министра иностранных дел Дмитрий Медоев, госсоветник президента Константин Кочиев.

Сегодня югоосетинский президент заявил, что процесс уже запущен:

«Мы приступаем к устным консультациям с российской стороной. Референдум был инициирован в одностороннем порядке без необходимых консультаций с российскими коллегами».

Давайте разбираться, что все это значит.

Референдум – это такая кость в горле у Цхинвала и Москвы, которую необходимо как-то извлечь, то есть не допустить проведения плебисцита о вхождении Южной Осетии в состав России, потому что Грузия и большой мир воспринимают его по аналогии с крымским референдумом – как оформление уже приятого решения об аннексии территории. Для Москвы сейчас не лучшее время ссориться еще и с Грузией.

Собственно, для этого референдум об объединении с Россией и был задуман смекалистым Анатолием Ильичом – чтобы и Москве отомстить за «предательство», из-за которого, как он считает, была проиграна его избирательная кампания, и Гаглоеву создать сложности, заставив его оправдываться одновременно перед Москвой и согражданами, а заодно и сформировать политическую повестку дня, в которой бы он (как ему кажется) выглядел более убедительным, патриотичным.

Президент Гаглоев по закону не может своим решением отменить указ Бибилова о референдуме, он может лишь обжаловать его в суде и для этого есть основания, на которые он ссылается в своем указе.

В самом деле непонятно, что имел в виду Анатолий Бибилов, когда ставил вопрос референдума: «Вы за объединение Южной Осетии и России?» О каком объединении идет речь, какие последствия могут насупить в случае согласия или отказа избирателя?

В другой ситуации президент Гаглоев или уполномоченное им лицо могли бы решение Коллегии Верховного суда, которая признала референдум законным, обжаловать в Президиуме ВС РЮО и добиться его отмены. Но сейчас это вряд ли возможно – до 22 ноября в Верховном суде председательствует соратник Анатолия Бибилова, один из ключевых игроков его команды Олеся Кочиева.

Она не допустит отмены указа. Тем более, что Алану Гаглоеву нечего ей предложить. В этом особенность окружения Бибилова, во всяком случае основного состава – их никто не пригласит к себе, они навсегда в команде Анатолия Ильича, как матросы на Летучем Голландце. Потому что ни один политик не рискнет становиться с ними на одну доску.

По закону Алан Эдуардович может лишь отложить референдум на три месяца, то есть до 17 октября. Но этого времени не хватит, чтобы дождаться назначения нового состава Верховного суда и обжаловать прощальный указ Бибилова.

Поэтому Алан Эдуардович решил пойти другим путем и ввести в эту историю третьего игрока – Москву. Таким образом он исключает спекуляции на такие излюбленные Бибиловым темы как «предательство интересов народа», «прогрузинские политики среди нас» и т.п. Мол, Москва была согласна на присоединение, но агенты Грузии помешали осуществиться вековой мечте осетинского народа.

Кроме того, участие России, очевидно, должно успокоить международную общественность, потому что до сих пор ее демонстративная отстраненность от ситуации лишь усиливала подозрения, что за референдумом стоит Кремль и вопрос уже решен. Теперь же участие Москвы в консультациях, напротив, должно снять эти подозрения.

Наверное, Гаглоев умышленно вводит в эту согласительную комиссию двух самых приближенных к Бибилову людей – Кочиеву и Тадтаева. Вне зависимости от их отношения к происходящему они не смогут отрицать очевидных вещей. Например, позиции администрации президента России по этому референдуму.

Анатолий Ильич перед изданием указа утверждал, что за его инициативой стоит Москва, мол, открылось окно возможностей, которое нельзя упустить… А теперь его сторонникам придется опровергать слова своего лидера и из их уст это будет убедительно. Конечно, если они согласятся участвовать в консультациях. Председателя Верховного суда и спикера парламента Алан Гаглоев не имел права включать своим указом в состав комиссии или куда бы то ни было. Они представляют другие ветви власти – законодательную и судебную, и не подчиняются исполнительной. Необходимо их согласие, но это уже другая история и оформляется она иначе.

Здесь Алан Эдуардович как будто прыгнул на грабли, забытые в президентском поле Анатолием Ильичом.

Президент Гаглоев не может приостанавливать или откладывать действие вступившего в силу указа, он может лишь перенести дату референдума на три месяца. Никакие интеграционные договоры с Россией или мнение кураторов не являются основанием для отмены указа – закон выше договора.

В целом это выглядит как попытка, пусть сомнительной с точки зрения закона, но легитимной в глазах общества отмены референдума об объединении с Россией.

Хотя, наверное, можно было бы придумать что-нибудь попроще, не столь демонстративное…. На худой конец, перенести на три месяца, и просто затянуть с выполнением до декабря, пока не будет сформирован новый суд. За это время может произойти столько интересного, что о референдуме никто и не вспомнит. Чего стоит одна только огласка акта проверки российского казначейством, засекреченная Анатолием Бибиловым.

Но видимо кураторы торопят, настывает вычеркнуть этот пункт из повестки дня и успокоить соседей.

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